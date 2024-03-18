Порушник намагався дістатися з Миколаєва до Румунії велосипедом: подолав 750 км і був затриманий за 350 м від прикордоння, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Прикордонники затримали порушника, який велосипедом намагався перетнути кордон з Румунією.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на "велоспортсмена" складено адмінпротокол.
Топ коментарі
+17 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар18.03.2024 14:17 Відповісти Посилання
+11 Kostyantin
показати весь коментар18.03.2024 14:14 Відповісти Посилання
+10 Mobilis in mobile
показати весь коментар18.03.2024 14:24 Відповісти Посилання
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За то что от Николаева доехал до границы с Румынией, где зафиксирован факт нарушения?
розминався перед "Тур де Франс"
прострілити???
це виписати йому інвалідність і він всеодно не піде воювати.
якщо патруль тцк не є УБД, то хай стріляють в лою
б один одному
А в оправдание себя повторяли речевки политруков.
Суды тройки и лозунги о врагах народа или врагах Рейха и есть результаты превращение человека в животное .
Красные кхмеры или хунвейбины и есть твои братья...
Дійсно зло для держави🤔
чому ж він не рушив на схід, до Магадану ?
А прикордонники пильні, як тільки листа від ГУР немає, все по Закону…
Тому, що порядні…
Шоссейный велоспорт-могила!
Мільярдеру 47 років, тому він призовного віку.
Керівник компанії «Транс-Соджус» підтвердив, що Поліщук працевлаштувався в його компанію водієм вантажівки.
Це було влаштовано. Був випробувальний термін, але він не впорався з роботою, тому його звільнили.