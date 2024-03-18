Зеленський очікує, що Європейський фонд миру стане складовою загальної безпекової угоди між Україною та ЄС. ВIДЕО

Президент прокоментував створення нового Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру.

Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі Президента України.

"Хочу сьогодні подякувати керівництву Євросоюзу та всім державам-членам за створення нового Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Обсяг - 5 мільярдів євро, які підуть на підтримку наших оборонних дій цього року. Очікуємо також, що цей Фонд стане складовою загальної безпекової угоди між Україною та Євросоюзом.



Дякую всім нашим людям, які б’ються й працюють заради України та українців, які підтримують кожне наше місто, кожну громаду. І особливо ті, яким зараз найскладніше: Донеччина, Луганщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Миколаївщина, Херсонщина, наша Одеса. Ми робимо все можливе, щоб додати Україні та кожному нашому регіону більше захисту, більше сили. Дякую всім у світі, хто з Україною!", - наголосив Зеленський.

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