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Зеленський очікує, що Європейський фонд миру стане складовою загальної безпекової угоди між Україною та ЄС. ВIДЕО

Президент прокоментував створення нового Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру.

Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі Президента України.

"Хочу сьогодні подякувати керівництву Євросоюзу та всім державам-членам за створення нового Фонду допомоги Україні в межах Європейського фонду миру. Обсяг - 5 мільярдів євро, які підуть на підтримку наших оборонних дій цього року. Очікуємо також, що цей Фонд стане складовою загальної безпекової угоди між Україною та Євросоюзом.

Дякую всім нашим людям, які б’ються й працюють заради України та українців, які підтримують кожне наше місто, кожну громаду. І особливо ті, яким зараз найскладніше: Донеччина, Луганщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Миколаївщина, Херсонщина, наша Одеса. Ми робимо все можливе, щоб додати Україні та кожному нашому регіону більше захисту, більше сили. Дякую всім у світі, хто з Україною!", - наголосив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24332) звернення (627)


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Топ коментарі
+13
А українці очікують коли ти підеш геть!
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18.03.2024 20:22 Відповісти
+7
Ну, то дякуй. Кому треба знати, що упорилий ішак дякує. В чому новина і заслуга в цьому ішака? Чмо імітує, що воно щось робить.
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18.03.2024 20:25 Відповісти
+5
Чомусь прочитала Зеленський очкує..

Мабуть щось з зором на старість сталося.
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18.03.2024 20:18 Відповісти
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Чомусь прочитала Зеленський очкує..

Мабуть щось з зором на старість сталося.
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18.03.2024 20:18 Відповісти
Вова, ти іноді такий наївний, наче мала і дурна чукотська дитина..
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18.03.2024 20:19 Відповісти
Він такий і є. Ви думаю що праві.
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18.03.2024 20:21 Відповісти
А українці очікують коли ти підеш геть!
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18.03.2024 20:22 Відповісти
Ну, то дякуй. Кому треба знати, що упорилий ішак дякує. В чому новина і заслуга в цьому ішака? Чмо імітує, що воно щось робить.
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18.03.2024 20:25 Відповісти
Трясця, цей жид вже з безпековою угодою скоро в парашу полізе. Як лукашенко з мапою вторгнення ЗСУ у мінськ. Ну, зупинись вже нарешті ! Перепочинь, й людям в очі не лізь ! Бо заплюють у травні.
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18.03.2024 20:27 Відповісти
ФОНД допомоги стане складової угоди з МАРОДЕРНЕЮ ? Маємо надію й контроль буде від ЄС? Ну не Тимошенко туди ж переведуть...Й не наступну якусь сусідку наглядачу за віллами Вови- тим більше коли він запрацює, то МАРОДЕРНЯ ІМЕНІ ЄРМАКА стане вже ДВІЧІ НЕКОНСТІТУЦІЙНОЮ
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18.03.2024 20:28 Відповісти
Це навіть й не двічісудимою, бо відповідати за все найвеличнішому . Ну так, як наприклад Тимошенко при Умєрові РАДНИК тіпа ЛЮСІ , красти буде як крав в ОПУ, а хто крайнім стане, життя покаже.
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18.03.2024 20:30 Відповісти
І по вовиній "хвормулі миру" все порішають.
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18.03.2024 20:28 Відповісти
У штатних писак "найвеличнішого" творча криза або стимулятори вчасно не підігнали - тому сьогодні обмежились перевіреним: "хочу всім подякувати".
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18.03.2024 20:34 Відповісти
Що воно крім дози може очікувати кволе?
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18.03.2024 20:36 Відповісти
клоун играет роль президента уже 5 лет,а президент фактически-ермак
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18.03.2024 20:42 Відповісти
Хто про що, а ЦЕЙ - про гроші... Щоб вам, падлам, їх вистачило на лікування після того, як дєрьмаківську шоблу турнуть з влади... А! Ще "скумбрії по 8" вам у передачках!
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18.03.2024 20:50 Відповісти
Шоб тобі повилазило, сволота геголена.
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18.03.2024 21:04 Відповісти
Цей крім "Очікую" ніхрена не робить.
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18.03.2024 21:18 Відповісти
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18.03.2024 21:19 Відповісти
Ещё не нажрался?
А как ты спишь после сотен тысяч погибших из-за тебя, падло???
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18.03.2024 21:25 Відповісти
всі, хто щось вартий для нашого суспільства, або звільнені, або під слідством, або чекають на свою чергу. Проте зелені куми, свати, другаї невтомно грабують країну
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18.03.2024 21:36 Відповісти
Don't you want much, do you ?
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19.03.2024 07:19 Відповісти
 
 