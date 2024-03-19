"Герой СВО" застрелив бізнес-партнера у ресторані російського Санкт-Петербурга. ВIДЕО камер спостереження

Колишній "вагнерівець" застрелив свого бізнес-партнера у ресторані російського Санкт-Петербурга.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент вбивства у публічному місці, який зафільмований камерами спостереження, опублікований у соцмережах.

"Герой Росії розстріляв свого бізнес-партнера у ресторані у Санкт-Петербурзі. Звичайна російська історія. Посадили у в'язницю, завербувався до Вагнера, воював, вижив, демобілізувався, повернувся вже вільний, зустрівся з бізнес-партнером у ресторані, розмова не сподобалася, і одразу вогонь на ураження. Вбивця абсолютно спокійний. А чого боятися? Зараз засудять, одразу піде на контракт у "Шторм Z", у в'язниці сидіти не доведеться, а на війні можна вижити. Та й бізнес тепер весь йому належить одному", - зазначає у коментарі автор публікації.

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