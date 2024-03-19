"Герой СВО" застрелив бізнес-партнера у ресторані російського Санкт-Петербурга. ВIДЕО камер спостереження
Колишній "вагнерівець" застрелив свого бізнес-партнера у ресторані російського Санкт-Петербурга.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент вбивства у публічному місці, який зафільмований камерами спостереження, опублікований у соцмережах.
"Герой Росії розстріляв свого бізнес-партнера у ресторані у Санкт-Петербурзі. Звичайна російська історія. Посадили у в'язницю, завербувався до Вагнера, воював, вижив, демобілізувався, повернувся вже вільний, зустрівся з бізнес-партнером у ресторані, розмова не сподобалася, і одразу вогонь на ураження. Вбивця абсолютно спокійний. А чого боятися? Зараз засудять, одразу піде на контракт у "Шторм Z", у в'язниці сидіти не доведеться, а на війні можна вижити. Та й бізнес тепер весь йому належить одному", - зазначає у коментарі автор публікації.
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-прийшла нова еліта
кацапи , пора робити дуелі . Стреляйтесь на здоровʼя 🤣
В ресторане «Чабрец» на Московском проспекте вечером 18 марта было совершено убийство. Как пишет «Фонтанка», 40-летний Алексей Исаков застрелил делового партнера, который, по его мнению, был должен ему семь миллионов рублей.
И вообще, теперь обвинять Героя СВО - это дискредитация российской армии. Как его посадить? Дилемма.
нещасні Українці на окупованих територіях мусять під такими людожерами якось виживати..
якісь же дебіли-ідіоти-наївняки за усе оце проголосували на Вироку-2019 і хочуть Зєлю продлєвать
всій країніпо всіх болотах ...
Чайових не треба.
kasap
істоту , який немає права на життя😠