УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9600 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
11 441 18

Знищення ворожої БМП із ПТРК "Стугна": "Давай, братан, давай! #баш ті, що їдуть!". ВIДЕО

Воїни 47-ї ОМБр "Магура" знищили російську БМП з ПТРК "Стугна" на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських бійців опублікований у соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 21 окупант - "двісті", 16 - "триста": ліквідація ворожої штурмової групи поблизу Бердичів на Донеччині. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

знищення (7562) Авдіївка (2342) Стугна (83) ПТРК (95) БМП (414) 47 окрема механізована бригада (272)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Нормальна лексика. Жива, здорова, душевна
показати весь коментар
19.03.2024 10:38 Відповісти
+10
Зачьотно!
показати весь коментар
19.03.2024 10:37 Відповісти
+7
Героям слава !!
показати весь коментар
19.03.2024 10:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зачьотно!
показати весь коментар
19.03.2024 10:37 Відповісти
Нормальна лексика. Жива, здорова, душевна
показати весь коментар
19.03.2024 10:38 Відповісти
У Воїнів кацапської не чув - виключно українська - смачна, приємна, співоча, до глибини душі
Прочитав Вас та чомусь пригадався вислів Воїна зі Зміїїного 24.02.2022. У світі його добре знають
Та й Віктор Бронюк із його "на@уй йдіть москалі" пригадався https://www.youtube.com/watch?v=gA6JRDab23U

Це вже наша культура, наша душа, геть не кацапська
показати весь коментар
19.03.2024 10:57 Відповісти
Без російських матюків українська мова мертва, нездорова та бездушна?
показати весь коментар
19.03.2024 10:53 Відповісти
Трохи не встиг. Вище відповів
показати весь коментар
19.03.2024 10:58 Відповісти
Матюки то з тюркських мов запозичення.
показати весь коментар
19.03.2024 11:21 Відповісти
Це таке нічим не підтверджене народне уявлення, що його сформувала російська влада. Російські матюки - це приблизно, як взяти та насрати на стіл...ніхто не помре, зате всім буде весело! Чи чого б привселюдно не демонструвати свої статеві органи...для того, щоб зробити з людини скотину, треба змусити її забути, що таке людська культура.
показати весь коментар
19.03.2024 11:36 Відповісти
Ви коли собі по пальцю молотком влучаєте починаєте читати вірші Ліни Костенко?
показати весь коментар
19.03.2024 11:41 Відповісти
Пушкіна! тока Пушкіна!
Александр Сергеевич считал себя народным поэтом. Поэтому совершенно естественно, что он использовал мат для выражения силы русского слова. Многие исследователи русской поэзии утверждают, что еще с юных лет он умело использовал крепкие выражения в небольших стихах и эпиграммах.
показати весь коментар
19.03.2024 12:01 Відповісти
"Тук-тук! Хто в домікє?"
показати весь коментар
19.03.2024 10:39 Відповісти
Кари, московітам сруськага міра, страшної кари!
Слава Україн
показати весь коментар
19.03.2024 10:44 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
19.03.2024 10:45 Відповісти
Героям слава !!
показати весь коментар
19.03.2024 10:45 Відповісти
...нєхрен шастать....
показати весь коментар
19.03.2024 10:56 Відповісти
около 12:00 расейский су-24 пропал с радаров возле о.Змеиный !!!
показати весь коментар
19.03.2024 12:25 Відповісти
Змеи сожрали!
показати весь коментар
19.03.2024 12:34 Відповісти
Їбаш - це по Украінськи. На всі 100% 😁
показати весь коментар
19.03.2024 13:37 Відповісти
 
 