Знищення ворожої БМП із ПТРК "Стугна": "Давай, братан, давай! #баш ті, що їдуть!". ВIДЕО
Воїни 47-ї ОМБр "Магура" знищили російську БМП з ПТРК "Стугна" на авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських бійців опублікований у соцмережах.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+15 Wild MadDog
показати весь коментар19.03.2024 10:38 Відповісти Посилання
+10 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар19.03.2024 10:37 Відповісти Посилання
+7 Amber
показати весь коментар19.03.2024 10:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Прочитав Вас та чомусь пригадався вислів Воїна зі Зміїїного 24.02.2022. У світі його добре знають
Та й Віктор Бронюк із його "на@уй йдіть москалі" пригадався https://www.youtube.com/watch?v=gA6JRDab23U
Це вже наша культура, наша душа, геть не кацапська
Александр Сергеевич считал себя народным поэтом. Поэтому совершенно естественно, что он использовал мат для выражения силы русского слова. Многие исследователи русской поэзии утверждают, что еще с юных лет он умело использовал крепкие выражения в небольших стихах и эпиграммах.
Слава Україн