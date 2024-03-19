У Львові знову силою "запакували" чоловіка у бус. Обласний ТЦК каже, що він втікав, а дії військовослужбовців оцінять. ВIДЕО
У соцмережі поширюється на відео, на якому зафіксовано, як представники ТЦК насильно заштовхують чоловіка у мікроавтобус. Це відбувається у Львові.
Як інформує Цензор.НЕТ, Львівський обласний ТЦК та СП відреагував на інцидент.
Також зазначається, що станом на зараз відомо, що чоловік призовного віку при зустрічі з працівниками ТЦК почав втікати. Коли його наздогнали, відмовився показувати військово-облікові документи. Врешті прослідував до одного з районних територіальних центрів комплектування, де були перевірені його дані. Претензій до працівників ТЦК чоловік не має. Свою втечу пояснив звичайним страхом.
"Діям військовослужбовців буде надана відповідна оцінка.
Водночас наполегливо рекомендуємо не ігнорувати прохання військовослужбовців пред’явити військово-облікові документи. Не ображати військовослужбовців і не втікати від них. Просимо також уникати спекуляцій на дану тему", - додають у ТЦК.
Також повідомляється про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі представників РТЦК та СП. Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В США поліція так діє і в мирний час, спробуйте там чинити опір та битись з поліцейськими, одразу ж отримаєте кулю в лоб.
Ну и еще такое наблюдение: 50% солдат на фронте говорят по руски (им наверное туже трудно быть Украинцами), зато 100% уклонистов здесь розмовляют украинською. Вот феномен да
"Угро-финны назвавшиеся какими-то "русскими" которых как и "России" мир никогда не знал, славятся тем, что совсем не могут воевать, хотя очень воинственны в пиаре войны!
Россия проиграла все войны, это утверждает российский историк, набираем в ютубе: "Евгений Понасенков о русской армии."
«22 июня русский народ превратился в трусов… Как объяснить эту беспримерную трусость русского народа, который имея превосходящее немцев вооружение и числом и качеством, бросал вооружение, переходил на сторону немцев?» - Юлия Латынина, российская журналистка
Гитлера победила не Россия, а коалиция союзных стран, в том числе и Украина!
Они присвоили себе победу, русские всегда присваивают себе то, что им не принадлежит, они сами дружили с Гитлером, помогали ему укрепить Вермахт, а потом весь мир спасал их от того же Гитлера!
Вот Лукашенко этого не знал и повёлся на это чисто русское наглое хвастовство, как то Киев за три дня и прочие глупости."
=D
Жесть. Знаете, а что если вы реально достойны эры марафона?
А де військові які проводять мобілізацію під час війни, бо може хтось не знає як це робиться, то нехай поінтересується історичними документами.
Під час війни в тебе є тільки одне право, на протязі 24 годин бігти у військомат і стати в чергу на фронт, таке право закріплене у Конституціях всіх країн і Україна не є виключенням.
Застыли мальчишки в суровом солдатском строю.
Мальчишки, мальчишки, вы первые кинулись в бой,
Мальчишки, мальчишки страну заслонили собой."
А потім не забудь через пару днів поскиглить, шо донати на черговий бусік чомусь повільно збираються.
А чим ти сам з подібною позицією відрізняєшся від мразіянина? За що воюєш? Бо по ту сторону окопу наразі істоти, які повністю розділяють твої висловлювання.
"Людей ловлять, як собак на вулиці". Село, де через мобілізацію не лишилося чоловіків
Більшість їхніх сусідів мобілізували та відправили на схід, на лінію фронту. Деякі були вбиті або поранені. Кілька зникли безвісти. Інші - втекли за кордон або ховаються.
"Це просто факт, - цитує видання Ларису Бодну, заступницю директора місцевої школи, яка веде базу даних учнів, чиїх батьків мобілізували. - Більшості з них уже немає".......................................
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c1e8kjqv199o "Людей ловлять, як собак на вулиці". Село, де через мобілізацію не лишилося чоловіків - BBC News Україна
На Прозоро виставляють тендери на побудову укріпспоруд, а в тилу безліч чоловіків які не бажають брати зброю до рук....
Ну то поєднайте одне з другим та відродіть звичайні будівельні батальони (в народі "стройбати") - запропонуйте ухилянтам альтернативу.... робити опалубку з дошок та брусу, та мішати бетон - багато розуму не треба, за тиждень навчаться і користь буде і державі і тим хто рідну землю дійсно боронить.
Спершу влада проіпала напад, потім були відносно м'які мирні пропозиції, їх теж проіпали, поклали десятки якщо не сотню тисяч і тільки погішили становище.
Хто готовий померти за окуповані території ті вже і так мобілізувались.
Замість того щоб рятувати людей з окупації і розбудовувати їм тут інфраструктуру, влада все намагається поховати ще пару сотень тисяч, бо мріє потім виїхати на білому коні і взяти чергові вибори.
Україна на зараз програє в усьому і відправка на фронт де ти лише виграєш трохи часу своїм життям ніщо інше ніж смертна кара. От тільки смертна кара має бути для тих хто привів країну до цього становища.
військовими вони ніяк не можуть бути під час виконання своїх обов'язків. Брехня під час правління
зеленого малороса стала ледь необхідністю.