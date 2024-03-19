У Львові знову силою "запакували" чоловіка у бус. Обласний ТЦК каже, що він втікав, а дії військовослужбовців оцінять. ВIДЕО

У соцмережі поширюється на відео, на якому зафіксовано, як представники ТЦК насильно заштовхують чоловіка у мікроавтобус. Це відбувається у Львові.

Як інформує Цензор.НЕТ, Львівський обласний ТЦК та СП відреагував на інцидент.

Також зазначається, що станом на зараз відомо, що чоловік призовного віку при зустрічі з працівниками ТЦК почав втікати. Коли його наздогнали, відмовився показувати військово-облікові документи. Врешті прослідував до одного з районних територіальних центрів комплектування, де були перевірені його дані. Претензій до працівників ТЦК чоловік не має. Свою втечу пояснив звичайним страхом.

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"Діям військовослужбовців буде надана відповідна оцінка.

Водночас наполегливо рекомендуємо не ігнорувати прохання військовослужбовців пред’явити військово-облікові документи. Не ображати військовослужбовців і не втікати від них. Просимо також уникати спекуляцій на дану тему", - додають у ТЦК.

Також повідомляється про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання роботі представників РТЦК та СП. Відповідно до частини 1 статті 114-1 Кримінального кодексу "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період" тягне за собою позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

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