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Перші 50 квадроциклів, замовлених Дніпром для Сил оборони, відправили на фронт. ВIДЕО

50 квадроциклів, які закупило місто Дніпро для Сил оборони, вже відправили на передову для українських захисників.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов, оприлюднивши відповідне відео, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте: Дніпро передав Силам оборони та деокупованим територіям 80 "швидких": Філатов закликав інші міста так само посилити свою допомогу армії та людям. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3300) допомога (8448) Філатов Борис (463)


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Дніпро - молодці! Не словом, а ділом!!!
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19.03.2024 17:33 Відповісти
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19.03.2024 17:33 Відповісти
Мабуть вони поїхали разом з мобілізованими службовцями з мерії.
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19.03.2024 18:02 Відповісти
Молодці дніпряни , це швидка евакуація легкопоранених.
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19.03.2024 18:45 Відповісти
 
 