Перші 50 квадроциклів, замовлених Дніпром для Сил оборони, відправили на фронт. ВIДЕО
50 квадроциклів, які закупило місто Дніпро для Сил оборони, вже відправили на передову для українських захисників.
Про це повідомив міський голова Борис Філатов, оприлюднивши відповідне відео, інформує Цензор.НЕТ.
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Olena Teslenko
показати весь коментар19.03.2024 17:33 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
SlavaGeroyam
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Oleg K #588069
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GICKO_ BANAN
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