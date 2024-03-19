Що буде робити Путін на фронті після виборів? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїми думками про обстановку на фронті, що буде робити РФ після виборів та що потрібно робити Україні для випередження ворога.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Як розвиватиметься війна у 2024 році | Юрій Бутусов. ВIДЕО