Російська військова вантажівка з маркуванням "Z" лежить на тротуарі догори колесами в окупованому Луганську. ВIДЕО

В окупованому Луганську п’яний окупант за кермом військової вантажівки влаштував ДТП та перевернув свій автомобіль догори колесами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця ДТП опублікований у соцмережах.

"А це вже Луганськ. П'яний російський військовий на "Уралі" вилетів із проїжджої частини на тротуар і перекинувся", - йдеться у коментарі до відео.