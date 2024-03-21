Російська військова вантажівка з маркуванням "Z" лежить на тротуарі догори колесами в окупованому Луганську. ВIДЕО
В окупованому Луганську п’яний окупант за кермом військової вантажівки влаштував ДТП та перевернув свій автомобіль догори колесами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця ДТП опублікований у соцмережах.
"А це вже Луганськ. П'яний російський військовий на "Уралі" вилетів із проїжджої частини на тротуар і перекинувся", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+6 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар21.03.2024 09:30 Відповісти Посилання
+3 Виталий #548501
показати весь коментар21.03.2024 09:33 Відповісти Посилання
+3 AbOriginal_UA
показати весь коментар21.03.2024 09:40 Відповісти Посилання
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Libra :
https://dl-news.defence-line.org/?p=26182#comment-51557 21st Березень 2024 о 09:42
Трохи позитиву від Шарпа
🍁 Дам невеликий інсайд для нашого закритого чату.
Якщо ви помітили, за останні пʼять днів риторика Трампа дещо змінилась на користь України (якщо промоніторити новини, самі знайдете).
Тут справа ось у чому. З Європейських політиків на Доні найбільший вплив мають дві особи - Орбан та Джонсон.
І якщо перший був декілька днів тому відряджений до флоридського маєтку путіним (бо путін за день до цього мав неоголошену бесіду off-the-record з Орбаном), то Джонсон був направлений до Трампа за ініціативи Трансатлантичної спільноти.
І хоча Доні продовжує вихваляти свого протеже Орбана, аргументи Джонсона почав сприймати більш адекватно, ніж раніше.
Саме тому Джонсон через декілька днів знову відправляється у Флориду для того, щоб вже вдруге за цей рік зустрітись з Трампом саме напередодні голосування Конгресом української допомоги. Це станеться, можливо, ще до кінця березня.
Нам пощастило, що максимально проукраїнський Джонсон (ну, майже як Маккейн) дуже давно знає Трампа і навіть свого часу консультував його з низки міжнародних питань.
Таким чином, я майже впевнений, що допомога Україні буде успішно проголосована у Конгресі з деякими змінами попереднього проекту - 30-40 млрд нам дадуть безвідплатно, решта - ленд-ліз з умовами компенсаторних відчуждень з боку України. Скоріш за все, із заморожених активів московського улусу путінської орди.
Найбільші профіти місї Джонсона у тому, що цей фінансовий рік не стане кінцем війни у тому сенсі, в якому нам хотілось би.
Тому вірогідний прихід до влади Трампа у наступному році стане своєрідним перетягування канату - з одного боку Орбан з путіним і Сі будуть вдувати йому у вуха необхідність поступового перекриття кисню Україні з метою спонукати її до переговорів з Кремлем, а з другого - Джонсон енд НАТО, навпаки, тиснутимуть на нього з метою передачі Україні тих літаків (і не тільки Ф-16), які у ПС США повинні бути замінені більш ********* машинами. Плюс ракети 300+ (мрї-мрії…))
Це я до того, що особисті звʼязки продовжують грати у політиці дуже значну роль, і якщо все вийде, то ми багато у чому будемо вдячні саме Джонсону. Особливо на тлі того, що Трамп терпіти не може Шольца, а до Макрона ставиться дуже упереджено.
Так що (якщо) найблищі 2-3 тижні знайдуться республіканські голоси (але це точно буде не МАГА)) на підтримку потрібного нам законопроекту, то це у великій мірі завдяки кулуарній дипломатії не Єрмака з компанією, а саме старого, доброго Джоні. Та ще й на пару із Залужним. Неперевірену інформацію про те, що британська сторона, мовляв, не погодила його агреман (це маячня) вже якісь добродії ширять інтернетом.
У квітні очікую тактичний перелом на нашу користь і поступову стабілізацію фронту. Кордони 91-го традиційно не обіцяю, але ніхто з міжнародних партнерів нас поки не кинув, і ніхто знищити державу не дасть.
P.S. Що стосується Байдена, то у нього є певний шанс виграти вибори, але Джонсон нас підстраховує на випадок протилежного результату.
🇬🇧 London is the capital of the Great Britain. Good morning, everybody!
P.P.S. Хоча, дивлюсь, не дуже добрим буде цей ранок для України - нібито, вже полетіли ракети з району Каспія. Болотні тварюки.
https://dl-news.defence-line.org/?p=26182&replytocom=51557#respond ВІДПОВІCТИ
Andriy :
https://dl-news.defence-line.org/?p=26182#comment-51561 21st Березень 2024 о 09:54
Все маневры Трампа и компании на тему "а давайте изменим закон чтобы он был вот такой…" - это метод затягивания.
Другой Джонсон, не тот что британский, а тот, который не дает Палате Представителей голосовать за помощь, уже заявил, что никакая помощь не будет рассматриваться пока не будет принят бюджет. А бюджет… Ну в общем "когда рак на горе свиснет". Даже если случится чудо и наконец то начнется рассмотрение, трамписты внесут 100500 поправок, которые будут рассматриваться… как раз до выборов. Или можно предложить заведомо неприемлемый вариант. А все изменения нужно будет еще переголосовывать в Сенате. Единственный быстрый путь - проголосовать тот закон что уже принят в Сенате без поправок.
https://dl-news.defence-line.org/?p=26182&replytocom=51561#respond ВІДПОВІCТИ
https://dl-news.defence-line.org/?p=26182 Юрий Юрий :
https://dl-news.defence-line.org/?p=26182#comment-51558 21st Березень 2024 о 09:45
Зелю ГЕТЬ!
https://dl-news.defence-line.org/?p=26182&replytocom=51558#respond ВІДПОВІCТИ
Andriy :
https://dl-news.defence-line.org/?p=26182#comment-51559 21st Березень 2024 о 09:46
Вот только слушал Швеца, к нему можно относиться по-разному, но я охотно верю что озвученные им факты имеют место быть, хотя бы потому, что о подобных фактах мы уже слышали не раз.
Так вот, первая партия снарядов снарядной коалиции была доставлена на границу Украины и передана министерству обороны (не ВСУ). И до ВСУ если что и доехало, то совсем не в полном объеме, поскольку большое количество снарядов из этой партии были найдены утоплеными в пруду и закопанными (можно сказать "закатанными в асфальт").
А еще по словам вот тех самых, которые "нашли" снаряды, ну не Павел же их самолично искал, так они говорят, что пару месяцев назад Украина получила большую партию ("несколько сотен" по Швецу) ракет большой дальности (400+км) и до сих пор эти ракеты нигде не были использованы. И эти самые люди задают вопросы и не получают ответов "А вам ракеты не нужны? У нас их еще много есть."
И здесь еще вопрос возникает. А чем собственно занимается украинское МО? Если кто-то может найти снаряды, то почему это не может сделать украинское МО. Или это самое МО ищет исключительно поставщиков, которые деньги возьмут в тройном размере, а снаряды не поставят?
https://dl-news.defence-line.org/?p=26182
Дякуємо та підтримуймо Захисників України
Не мог в такую большую остановку попасть....
Мов здохлИй, простяг лапкИ...
(Іван Франко, Лис Микита)