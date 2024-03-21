Засідання 16-го щорічного Київського безпекового форуму: Термінова військова допомога Україні, вступ до ЄС та НАТО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Розпочинається засідання 16-го щорічного Київського безпекового форуму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

Форум присвячено 10-й річниці підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, що стало одним з найважливіших досягнень Революції Гідності. Гасло цьогорічного заходу: "Україна каже світу: переможемо разом!".

Учасники обговорять зокрема ситуацію на фронті, термінову військову допомогу Україні, вступ України до ЄС та НАТО, підготовку до виборів Європарламенту, Саміту НАТО у Вашингтоні та виборів президента США, а також бачення стратегій Заходу та України.

Присутні будуть високі представники НАТО і Європейського Союзу, міністри оборони держав-партнерів, європейські і американські політики та експерти, міжнародні діячі, світові фахівці з міжнародних відносин і проблем безпеки, дипломати, журналісти і громадські активісти.

На запрошення голови КБФ, прем'єра України 2014-2016 рр. Арсеній Яценюка виступатимуть понад 80 іноземних та українських спікерів

Серед них, зокрема, такі відомі міжнародні діячі, як: Президент Європейської Ради у 2009-14 роках Герман Ван Ромпей, Президент Європейської Комісії у 2004-14 роках Жозе Мануел Баррозу, Перша Віцепрезидент Європейської Комісії у 2010-14 роках Баронеса Кетрін Ештон, члени Ради Безпеки КБФ - Прем’єр-міністр Естонії у 2014-16 роках Тааві Рийвас і Прем’єр-міністр Литви у 1999-2000 та 2008-12 роках Андрюс Кубіліус, Командувач Сил США у Європі у 2014-17 роках, Генерал-лейтенант Бен Годжес, Генерал США Гордон "Скіп" Дейвіс мол., Командувач Центрального командування США у 2008-10 роках і Директор ЦРУ США у 2011-12 роках, Генерал Девід Петреус.

У роботі Форуму також братимуть участь депутати Європейського парламенту та представницька американська делегація. Вичерпний перелік учасників буде оприлюднено в день Форуму.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.

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