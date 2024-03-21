Аеророзвідники тролять окупанта, який утопив свою бронемашину: "Сидить він на березі і думає: "#бать! Вот это насчитают за БТР! Это - п#здец!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант сидить на березі водойми поблизу Андріївки на Донеччині та споглядає на свій утоплений БТР-82А.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі аеророзвідники через камеру безпілотника спостерігають з окупантом.
"Сидить він на березі і думає: "#бать! Вот это насчитают за БТР! Это - п#здец!", - каже на записі один із українських воїнів.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+26 Muni
показати весь коментар21.03.2024 10:09 Відповісти Посилання
+20 Сергій Зеляк
показати весь коментар21.03.2024 10:08 Відповісти Посилання
+10 AbOriginal_UA
показати весь коментар21.03.2024 10:08 Відповісти Посилання
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- Бэтээр, бэтээр, приплынь - приплынь ко бережку....
Чи здатися украм чи свої застрелять...
😆
підриватися теж треба акуратно, шо би його матрйошка на ладу каліну препендувати могла.
голова- це мій, всі інші пісюни не впізнаю - хіба шо той, грязний...
Краше вилізти на гору, піти у поле. І там вже. Та не забути соняшниковим насінням кармани та підсумки напхати.
По одному в БТРах не їздять
Значить - решта - не вспіла
тись чи не купатись? ******** цi питання ********. То може
варто, не вагаясь, спустити враз штани та батерфляeм *******,
аж поки за буями в очах не потемнie? Ну а згодом? Про
наслiдкi можливi не подумать? Один лиш тiлькi раз i вже пиз-
дець крадеться з своeю усмiшкою хижой. Простуда, геморой, чи-
ряк на срацi, вiд шприцу гематоми, лiкарi, а зрештою й сира
могила... На нiй брудна Офелiя, вонюча та купка маргариток. I
напис: тут лежить той фраeр, що любив купатись.(с)