Аеророзвідники тролять окупанта, який утопив свою бронемашину: "Сидить він на березі і думає: "#бать! Вот это насчитают за БТР! Это - п#здец!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант сидить на березі водойми поблизу Андріївки на Донеччині та споглядає на свій утоплений БТР-82А.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі аеророзвідники через камеру безпілотника спостерігають з окупантом.

"Сидить він на березі і думає: "#бать! Вот это насчитают за БТР! Это - п#здец!", - каже на записі один із українських воїнів.

Увага! Ненормативна лексика!

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