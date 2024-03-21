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Аеророзвідники тролять окупанта, який утопив свою бронемашину: "Сидить він на березі і думає: "#бать! Вот это насчитают за БТР! Это - п#здец!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант сидить на березі водойми поблизу Андріївки на Донеччині та споглядає на свій утоплений БТР-82А.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі аеророзвідники через камеру безпілотника спостерігають з окупантом.

"Сидить він на березі і думає: "#бать! Вот это насчитают за БТР! Это - п#здец!", - каже на записі один із українських воїнів.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

армія рф (17854) ДТП (4483) курйоз (579) Донецька область (8824) БТР (281)


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Топ коментарі
+26
Дивлюсь я на Бетер та й думку гадаю,
Чи здатися украм чи свої застрелять...

😆
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21.03.2024 10:09 Відповісти
+20
Озвучка - агонь!💣
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21.03.2024 10:08 Відповісти
+10
Сидит кацап на бережку и вспоминает украинскую народную сказку:
- Бэтээр, бэтээр, приплынь - приплынь ко бережку....
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21.03.2024 10:08 Відповісти
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Озвучка - агонь!💣
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21.03.2024 10:08 Відповісти
Сидит кацап на бережку и вспоминает украинскую народную сказку:
- Бэтээр, бэтээр, приплынь - приплынь ко бережку....
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21.03.2024 10:08 Відповісти
Дивлюсь я на Бетер та й думку гадаю,
Чи здатися украм чи свої застрелять...

😆
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21.03.2024 10:09 Відповісти
Оно поняття не має як далі, бо вилізти на вверх нуй
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21.03.2024 10:15 Відповісти
😆
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21.03.2024 10:11 Відповісти
Видиби!!!
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21.03.2024 10:11 Відповісти
Кацапу пора проявити "вьісокій баєвой дух" і втопитись поруч. що там висиджувати?
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21.03.2024 10:16 Відповісти
Піду втоплюся я в річці глибокій..
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21.03.2024 10:18 Відповісти
а гранати в сраці шо вже відмінили?
підриватися теж треба акуратно, шо би його матрйошка на ладу каліну препендувати могла.
голова- це мій, всі інші пісюни не впізнаю - хіба шо той, грязний...
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21.03.2024 10:21 Відповісти
На березі не треба. Річку забруднювати.
Краше вилізти на гору, піти у поле. І там вже. Та не забути соняшниковим насінням кармани та підсумки напхати.
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21.03.2024 10:39 Відповісти
Так от ти який, " підводний човен в степах України"...
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21.03.2024 10:35 Відповісти
а якби здав його цілим в ЗСУ, то грошей би отримав та живим був би
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21.03.2024 10:35 Відповісти
Згадалась старуха у разбітава карита...
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21.03.2024 10:47 Відповісти
Нехай тепер вудкою виловить...може клюне бтр.
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21.03.2024 11:19 Відповісти
а чому - один
По одному в БТРах не їздять
Значить - решта - не вспіла
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21.03.2024 11:40 Відповісти
👍
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21.03.2024 13:16 Відповісти
Скоріш за все - не встигла
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21.03.2024 17:56 Відповісти
Скоріш за все , вiн по головам лез, шобы сделать хапок свiжого повiтря. Теперь ему не верицца, шо он это сделал.
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21.03.2024 18:21 Відповісти
дайверам буде забавка
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21.03.2024 11:46 Відповісти
- Як *********** купатися менi. Чи може iскупатися? Купа-
тись чи не купатись? ******** цi питання ********. То може
варто, не вагаясь, спустити враз штани та батерфляeм *******,
аж поки за буями в очах не потемнie? Ну а згодом? Про
наслiдкi можливi не подумать? Один лиш тiлькi раз i вже пиз-
дець крадеться з своeю усмiшкою хижой. Простуда, геморой, чи-
ряк на срацi, вiд шприцу гематоми, лiкарi, а зрештою й сира
могила... На нiй брудна Офелiя, вонюча та купка маргариток. I
напис: тут лежить той фраeр, що любив купатись.(с)
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21.03.2024 12:21 Відповісти
Митець і це передбачив!
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21.03.2024 19:46 Відповісти
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21.03.2024 20:01 Відповісти
Картина Репина - "Приплыли!"
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21.03.2024 13:11 Відповісти
Сидит кацап и думает:"А говорили, что БэТэР - плавающий... Оно 💩 по-любому не должно было утонуть! Не-е-е... - мне столько не прожить 💀, что бы его отработать!"
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21.03.2024 13:15 Відповісти
Оно шо, с отвалов сегонуло, в воду? Му-Му какое-то.
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21.03.2024 18:23 Відповісти
Ловіть "на живця"! Обов'язково припруться евакуювати... Тут їх і ...
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21.03.2024 21:47 Відповісти
 
 