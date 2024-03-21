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Зеленський про сьогоднішню ракетну атаку: Світ може це зупинити, коли допоможе нам системами ППО. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність надання додаткових систем ППО західними партнерами.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, такий захист потрібен в Україні.

"Від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. Це цілком можливо, якщо в партнерів буде достатньо політичної волі. Ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні. Нам потрібна підтримка партнерів. І я вдячний усім у світі, хто дійсно допомагає", - підсумував Зеленський.

Читайте: Наслідки ракетної атаки РФ на Київщину: 2 людини поранено. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) обстріл (29234)


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Топ коментарі
+15
Та зникни вже дегенеративна істота
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21.03.2024 10:23 Відповісти
+15
Коли цей блазень перестане просити, а почне сам щось робити???
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21.03.2024 10:23 Відповісти
+9
Ніколи.
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21.03.2024 10:25 Відповісти
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Та зникни вже дегенеративна істота
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21.03.2024 10:23 Відповісти
Він не може, тільки разом зі своїми адептами
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21.03.2024 10:25 Відповісти
І прийде час коли один скаже "Зеленський"
а мільйони відповідатимуть: «зникни вже дегенеративна істота».
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21.03.2024 10:31 Відповісти
нет, при виде зеленского все украинцы будут говорить - "дайте хоть за горло подержатися"
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21.03.2024 11:07 Відповісти
пусть эта тварь Зе-плесень допустит французскийс легинон для прикрытия обьектов а те с собой привезут ППО
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21.03.2024 11:06 Відповісти
Коли цей блазень перестане просити, а почне сам щось робити???
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21.03.2024 10:23 Відповісти
Ніколи.
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21.03.2024 10:25 Відповісти
Москали мстят за свои проблемы в приграничных областях.
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21.03.2024 10:25 Відповісти
Мстять вони у Харківській та Сумській
Тут щось інше
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21.03.2024 10:28 Відповісти
Ні, кацапи мсять нам за те, що ми живі.
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21.03.2024 10:45 Відповісти
Брехня, обстріли України почалися до того, як Україна почала відбиватися.
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21.03.2024 10:46 Відповісти
Та здається, світ все це влаштовує! Поки їх не накриє!
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21.03.2024 10:25 Відповісти
Дегенерат козломойського де наші ракети? Нарік бубонить: - гарантії, мирні угоди. дайте ППО, одним відбиваннням війни не виграють. Запустили кацапів- хароших рюзге під виглядом якихось батальйоів і легіонів, і що вони такого серьйозного нанесли московії в курській і білгородській областях? А за цей час ***** знищує прикордонння сумщини.
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21.03.2024 10:28 Відповісти
так президент Франции предлагает конкретную помощь - ввести своих солдат для охраны обьектов они 100% будут с ППО - а предатель зеленский говорит не надо - пусть украинцы гибнут
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21.03.2024 11:10 Відповісти
..тут Швець каже, ніби, й ті ********** (ракети-снаряди), які нам дають союзники, хмирі дермака топлять-закопують, ховають від ЗСУ...
а ти знову просиш..
- воно, звісно, потрібно, але тобі, зеленому, довіри серед притомних українців ніколи не було - ну і зовсім пагано стане, коли і наші партнери махнуть на Україну рукою ЧЕРЕЗ ТЕБЕ..
бо ти ж з ОПою найбільше зацікавлений в нескінченній війни для своєго довічного сцарювання
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21.03.2024 10:30 Відповісти
На третьому році війни світ нам нічим не зобовязаний,всі запитання -до "топменеджерів опу"
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21.03.2024 10:30 Відповісти
Війна йде не три роки. А 10.
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21.03.2024 10:49 Відповісти
хай війська розміщують щоб ти вазеліновий з фсб-дерьмаком припинили ******* гроші, снаряди, гуманітарку та все
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21.03.2024 10:31 Відповісти
Так все же сбили, зачем ПВО...

А если серьезно, то сколько бы ПВО не было, все равно будут разрушения от сбития. Так что это не спасение. Только уничтожение авиации, ПУ. Но это, к сожалению, из области фантастики.
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21.03.2024 10:31 Відповісти
бред кацапский
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21.03.2024 11:17 Відповісти
Ага, допоможуть... Особливо такі як ****** та фіцики...
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21.03.2024 10:32 Відповісти
З коментів на https://dl-news.defence-line.org/?p=26182 "Линии обороны"

"Вот только слушал Швеца, к нему можно относиться по-разному, но я охотно верю что озвученные им факты имеют место быть, хотя бы потому, что о подобных фактах мы уже слышали не раз.
Так вот, первая партия снарядов снарядной коалиции была доставлена на границу Украины и передана министерству обороны (не ВСУ). И до ВСУ если что и доехало, то совсем не в полном объеме, поскольку большое количество снарядов из этой партии были найдены утоплеными в пруду и закопанными (можно сказать "закатанными в асфальт").
А еще по словам вот тех самых, которые "нашли" снаряды, ну не Павел же их самолично искал, так они говорят, что пару месяцев назад Украина получила большую партию ("несколько сотен" по Швецу) ракет большой дальности (400+км) и до сих пор эти ракеты нигде не были использованы. И эти самые люди задают вопросы и не получают ответов "А вам ракеты не нужны? У нас их еще много есть."
И здесь еще вопрос возникает. А чем собственно занимается украинское МО? Если кто-то может найти снаряды, то почему это не может сделать украинское МО. Или это самое МО ищет исключительно поставщиков, которые деньги возьмут в тройном размере, а снаряды не поставят?"
https://dl-news.defence-line.org/?p=26182#comment-51559
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21.03.2024 10:32 Відповісти
а шо такоє, думаєте наші військові вантажівки ніколи не перекидаються ?? Це сарказм наполовину.

Ракети можуть потребувати (чекати) модернізації. МО його знає і таке може бути.
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21.03.2024 11:23 Відповісти
О-хо-хох... Вірю нашому Міністерству оборони, як Зеленському.
Що подієш: яка репутація, така й довіра.
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21.03.2024 11:56 Відповісти
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев.
https://dl-news.defence-line.org/?p=26182

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21.03.2024 10:34 Відповісти
Зеля хрінпіду, де ракети? !
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21.03.2024 10:36 Відповісти
Сподіваюсь, що хрінпіду це його дівоче прізвище, а теперішнє - підунах#й!
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21.03.2024 10:39 Відповісти
Знову "Світ спаси мене і Україну! " Передсмертні судоми зеленої влади.
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21.03.2024 10:44 Відповісти
А світ може зупинити диктатуру пролєтаріата ...???
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21.03.2024 10:50 Відповісти
Світ може спасти Україну - если заблокирует все счета зеленского и его ермаковской жОПы
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21.03.2024 11:12 Відповісти
Большего всего на свете этот зелёный недоумок боится ответственности за свои преступления.
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21.03.2024 10:51 Відповісти
кави в Криму попроси п...р.
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21.03.2024 10:54 Відповісти
Чтобы вылечить болезнь надо убрать источник этой проблемы. Россия должна здохнуть и будет мир на земле.
А Зеленский должен предстать перед судом за сдачу Украины.
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21.03.2024 10:58 Відповісти
https://t.me/voynareal/86040 Багатоповерховий будинок обстріляло російське ППО у Бєлгороді.
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21.03.2024 11:00 Відповісти
https://t.me/voynareal/86045 💥Момент ранкового прильоту у Бєлгороді біля стадіону.
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21.03.2024 11:02 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=4ht2yzM0QlM NV. Это работа Зеленского. В Минобороны сидят воры, им все равно в какой стране жить | Юрий Касьянов

Юрий Касьянов, военнослужащий и специалист по беспилотным аппаратам, на Radio NV об отсутствии коммуникации с военным руководством, опережали ли россияне нас в использовании БПЛА, почему украинские военные были в лучшем положении в начале полномасштабного вторжения, сможем ли мы догнать россиян в использовании FPV-дронов, почему стоит разогнать агентство по вопросам военных закупок, почему цифровизация армии происходит только на бумаге и кто может исправить ситуацию с некомпетентными руководителями в украинской армии Ведущий - Дмитрий Тузов
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21.03.2024 11:02 Відповісти
Треба цього дегенерата прибрати якомога далі від України
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21.03.2024 11:04 Відповісти
зеленский не дегенерат - он ПРЕДАТЕЛЬ (садист и убийца украинцев)
по другому его деятельность оценивать невозможно
ему предлагают военную помощь а эта тварь делает все что бы она не дошла до ЗСУ
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21.03.2024 11:15 Відповісти
за два роки вже можна було і свої ракети кліпати , аж ніт,- "дайте більше грошей і ідіть нах."
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21.03.2024 11:16 Відповісти
2022 р. навряд чи слід враховувати, об*єктивно, враховуючи обставини
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21.03.2024 11:19 Відповісти
Хто їм шоломи видає ? Що це за захист, десь на макітрі ??
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21.03.2024 11:17 Відповісти
КАТКАМИ для АСФАЛЬТА забрасывай КАЦАПОВ, ПАДЛА, раз ГРОМЫ угробил по заданию *****.
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21.03.2024 13:51 Відповісти
 
 