Зеленський про сьогоднішню ракетну атаку: Світ може це зупинити, коли допоможе нам системами ППО. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність надання додаткових систем ППО західними партнерами.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
За словами президента, такий захист потрібен в Україні.
"Від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. Це цілком можливо, якщо в партнерів буде достатньо політичної волі. Ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні. Нам потрібна підтримка партнерів. І я вдячний усім у світі, хто дійсно допомагає", - підсумував Зеленський.
Топ коментарі
+15 Іван Самчук
показати весь коментар21.03.2024 10:23 Відповісти Посилання
+15 Paulo K #582895
показати весь коментар21.03.2024 10:23 Відповісти Посилання
+9 Іван Самчук
показати весь коментар21.03.2024 10:25 Відповісти Посилання
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Тут щось інше
а ти знову просиш..
- воно, звісно, потрібно, але тобі, зеленому, довіри серед притомних українців ніколи не було - ну і зовсім пагано стане, коли і наші партнери махнуть на Україну рукою ЧЕРЕЗ ТЕБЕ..
бо ти ж з ОПою найбільше зацікавлений в нескінченній війни для своєго довічного сцарювання
А если серьезно, то сколько бы ПВО не было, все равно будут разрушения от сбития. Так что это не спасение. Только уничтожение авиации, ПУ. Но это, к сожалению, из области фантастики.
"Вот только слушал Швеца, к нему можно относиться по-разному, но я охотно верю что озвученные им факты имеют место быть, хотя бы потому, что о подобных фактах мы уже слышали не раз.
Так вот, первая партия снарядов снарядной коалиции была доставлена на границу Украины и передана министерству обороны (не ВСУ). И до ВСУ если что и доехало, то совсем не в полном объеме, поскольку большое количество снарядов из этой партии были найдены утоплеными в пруду и закопанными (можно сказать "закатанными в асфальт").
А еще по словам вот тех самых, которые "нашли" снаряды, ну не Павел же их самолично искал, так они говорят, что пару месяцев назад Украина получила большую партию ("несколько сотен" по Швецу) ракет большой дальности (400+км) и до сих пор эти ракеты нигде не были использованы. И эти самые люди задают вопросы и не получают ответов "А вам ракеты не нужны? У нас их еще много есть."
И здесь еще вопрос возникает. А чем собственно занимается украинское МО? Если кто-то может найти снаряды, то почему это не может сделать украинское МО. Или это самое МО ищет исключительно поставщиков, которые деньги возьмут в тройном размере, а снаряды не поставят?"
https://dl-news.defence-line.org/?p=26182#comment-51559
Ракети можуть потребувати (чекати) модернізації. МО його знає і таке може бути.
Що подієш: яка репутація, така й довіра.
https://dl-news.defence-line.org/?p=26182
А Зеленский должен предстать перед судом за сдачу Украины.
Юрий Касьянов, военнослужащий и специалист по беспилотным аппаратам, на Radio NV об отсутствии коммуникации с военным руководством, опережали ли россияне нас в использовании БПЛА, почему украинские военные были в лучшем положении в начале полномасштабного вторжения, сможем ли мы догнать россиян в использовании FPV-дронов, почему стоит разогнать агентство по вопросам военных закупок, почему цифровизация армии происходит только на бумаге и кто может исправить ситуацию с некомпетентными руководителями в украинской армии Ведущий - Дмитрий Тузов
по другому его деятельность оценивать невозможно
ему предлагают военную помощь а эта тварь делает все что бы она не дошла до ЗСУ