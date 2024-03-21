Зеленський про сьогоднішню ракетну атаку: Світ може це зупинити, коли допоможе нам системами ППО. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність надання додаткових систем ППО західними партнерами.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, такий захист потрібен в Україні.

"Від Києва до Харкова, від Сум до Херсона, від Одеси до Донеччини. Це цілком можливо, якщо в партнерів буде достатньо політичної волі. Ми повинні показати, що терор завжди у програші. Ми повинні довести Росії, що вона буде змушена змиритися з нормальним вільним життям в Україні. Нам потрібна підтримка партнерів. І я вдячний усім у світі, хто дійсно допомагає", - підсумував Зеленський.

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