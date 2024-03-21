Ворожий БТР їде по схилу до озера і тоне. ВIДЕО безпілотника
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти утопили свій БТР.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як російська бронемашина поволі рухається схилом до невеликого озера, а потім заїзжджає у воду і тоне.
Топ коментарі
+10 Colt
показати весь коментар21.03.2024 13:15 Відповісти Посилання
+10 дератизатор
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+8 Moshe_Dayan
показати весь коментар21.03.2024 13:12 Відповісти Посилання
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- Что, совсем не умеете?
- А какая тут глубина?
- Метров десять...
- Ну вот, метров десять могу проплыть...
(с. Терри Прачет)
але тутніякого потонув нема
загруз трохи
орки повилазили через башту
https://censor.net/ua/video_news/3479819/aerorozvidnyky_trolyat_okupanta_yakyyi_utopyv_svoyu_bronemashynu_sydyt_vin_na_berezi_i_dumaye_bat_vot