Ворожий БТР їде по схилу до озера і тоне. ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти утопили свій БТР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як російська бронемашина поволі рухається схилом до невеликого озера, а потім заїзжджає у воду і тоне.

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