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Новини Відео Війна
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Ворожий БТР їде по схилу до озера і тоне. ВIДЕО безпілотника

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти утопили свій БТР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як російська бронемашина поволі рухається схилом до невеликого озера, а потім заїзжджає у воду і тоне.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідники тролять окупанта, який утопив свою бронемашину: "Сидить він на березі і думає: "#бать! Вот это насчитают за БТР! Это - п#здец!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17854) знищення (7586) БТР (281)


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Топ коментарі
+10
Срочноє погруженіє. Удар с воздуха.
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21.03.2024 13:15 Відповісти
+10
- Прстите, но я неумею плавать!
- Что, совсем не умеете?
- А какая тут глубина?
- Метров десять...
- Ну вот, метров десять могу проплыть...
(с. Терри Прачет)
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21.03.2024 13:23 Відповісти
+8
Схожа позиція, мабуть це той же бетр.
https://censor.net/ua/video_news/3479819/aerorozvidnyky_trolyat_okupanta_yakyyi_utopyv_svoyu_bronemashynu_sydyt_vin_na_berezi_i_dumaye_bat_vot
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21.03.2024 13:12 Відповісти
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БТР же повинен плавати. Це плавуча машина. Чи не так?
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21.03.2024 13:12 Відповісти
- Прстите, но я неумею плавать!
- Что, совсем не умеете?
- А какая тут глубина?
- Метров десять...
- Ну вот, метров десять могу проплыть...
(с. Терри Прачет)
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21.03.2024 13:23 Відповісти
Для этого его надо заранее подготовить да и заезжать он должен с пологого склона
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21.03.2024 17:31 Відповісти
щоб він плив, треба підготовити.
але тутніякого потонув нема
загруз трохи
орки повилазили через башту
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22.03.2024 09:09 Відповісти
Схожа позиція, мабуть це той же бетр.
https://censor.net/ua/video_news/3479819/aerorozvidnyky_trolyat_okupanta_yakyyi_utopyv_svoyu_bronemashynu_sydyt_vin_na_berezi_i_dumaye_bat_vot
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21.03.2024 13:12 Відповісти
я теж так думаю. Нам кіно с кінця показали.
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21.03.2024 13:17 Відповісти
Срочноє погруженіє. Удар с воздуха.
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21.03.2024 13:15 Відповісти
Сховався 🤣
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21.03.2024 13:19 Відповісти
Кацап в БТРі думав що його тачка подолає водну перешкоду як в воєнно-патріотіческом відєо з руссскага тєлєвідєнія. Пацан у успіху шол, но нє фартанула.
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21.03.2024 13:20 Відповісти
Воно пити захотіло..)))
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21.03.2024 13:24 Відповісти
Орк почуха потилицю і подумав - їхати в сторону ЗСУ, буде бо-бо. Та ну його нах, краще втопити корито та залишитись живим.
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21.03.2024 13:39 Відповісти
коротше, всі померли....
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21.03.2024 13:44 Відповісти
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21.03.2024 13:51 Відповісти
Автомойка
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21.03.2024 13:51 Відповісти
Оце так техніка - БТР перетворився у підводний човен! А весла в його конструкції передбачені?
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21.03.2024 13:51 Відповісти
Этот тот что на вчерашнем видео на берёзе ныл?
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21.03.2024 13:57 Відповісти
Мацква ІІ
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21.03.2024 15:05 Відповісти
чего утопили? по ним прилетоло... и трупы поехали купаться....
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21.03.2024 15:11 Відповісти
 
 