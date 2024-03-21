У Беверлі-Гіллз люди вийшли на мітинг проти Росії і в підтримку полонених з "Азовсталі". ВIДЕО
У місті Беверлі-Гіллз, що в окрузі Лос-Анджелес штату Каліфорнія, місцеві жителі, біженці та активісти вийшли на мітинг, приурочений до річниці російського авіаудару по маріупольському драмтеатру, коли загинуло, за різними даними, від 300 до 600 мешканців міста.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Під час акції мітингувальники закликали звільнити всіх захисників Азовсталі з російського полону. В акції брали участь в основному представники української діаспори, в руках вони тримали плакати із написами на підтримку полонених українських військових.
Активісти заявили, що вони вийшли на вулиці, щоб нагадати світу про страшні події в Україні та про те, що Росія – це терористична країна.
Топ коментарі
+7 Roma Loboda #511225
показати весь коментар21.03.2024 15:02 Відповісти Посилання
+4 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар21.03.2024 15:01 Відповісти Посилання
+3 Alexander Savely
показати весь коментар21.03.2024 14:57 Відповісти Посилання
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Жалюгідно.
Всі ті "українці" за кордоном дякуємо вам за ці щотижневі мільйонні акції про надання Україні зброї, по всьому світу, ви зразок моральности.
Нащо слугати, як воно звучить в оригіналі? Погуй.
Тим більше, коли вуга відтоптані.
Треба шукати виходу на відомих людей - на акторів, яких знають,
і тоді хтось може дослухається - є Джордж Коуні, є Роберт Де Ніро -
треба прикласти трошки мізків.
А як не можете набрати людей - сидіть дома, і не ганьбіть свою країну.
І дам, но нє вам.
Дякую тим хто прийшов!