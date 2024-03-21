У Беверлі-Гіллз люди вийшли на мітинг проти Росії і в підтримку полонених з "Азовсталі". ВIДЕО

У місті Беверлі-Гіллз, що в окрузі Лос-Анджелес штату Каліфорнія, місцеві жителі, біженці та активісти вийшли на мітинг, приурочений до річниці російського авіаудару по маріупольському драмтеатру, коли загинуло, за різними даними, від 300 до 600 мешканців міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Під час акції мітингувальники закликали звільнити всіх захисників Азовсталі з російського полону. В акції брали участь в основному представники української діаспори, в руках вони тримали плакати із написами на підтримку полонених українських військових.

Активісти заявили, що вони вийшли на вулиці, щоб нагадати світу про страшні події в Україні та про те, що Росія – це терористична країна.