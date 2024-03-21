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У Беверлі-Гіллз люди вийшли на мітинг проти Росії і в підтримку полонених з "Азовсталі". ВIДЕО

У місті Беверлі-Гіллз, що в окрузі Лос-Анджелес штату Каліфорнія, місцеві жителі, біженці та активісти вийшли на мітинг, приурочений до річниці російського авіаудару по маріупольському драмтеатру, коли загинуло, за різними даними, від 300 до 600 мешканців міста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Під час акції мітингувальники закликали звільнити всіх захисників Азовсталі з російського полону. В акції брали участь в основному представники української діаспори, в руках вони тримали плакати із написами на підтримку полонених українських військових.

Активісти заявили, що вони вийшли на вулиці, щоб нагадати світу про страшні події в Україні та про те, що Росія – це терористична країна.

діаспора (210) мітинг (755) США (23426) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+7
Дякуємо, хто вийшов.
Всі ті "українці" за кордоном дякуємо вам за ці щотижневі мільйонні акції про надання Україні зброї, по всьому світу, ви зразок моральности.
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21.03.2024 15:02 Відповісти
+4
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21.03.2024 15:01 Відповісти
+3
" ..у штаті Лос-Анджелес.."(с) - папа у Васi сiлєн в гiаграфiї..
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21.03.2024 14:57 Відповісти
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8 людей ???
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21.03.2024 14:51 Відповісти
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21.03.2024 15:01 Відповісти
С любопытными.
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21.03.2024 16:03 Відповісти
" ..у штаті Лос-Анджелес.."(с) - папа у Васi сiлєн в гiаграфiї..
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21.03.2024 14:57 Відповісти
Дебіли.
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21.03.2024 15:00 Відповісти
Такі "акції" виставляють українців якимись придурками.
Жалюгідно.
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21.03.2024 15:57 Відповісти
Дякуємо, хто вийшов.
Всі ті "українці" за кордоном дякуємо вам за ці щотижневі мільйонні акції про надання Україні зброї, по всьому світу, ви зразок моральности.
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21.03.2024 15:02 Відповісти
Беверлі-Гіллз

Нащо слугати, як воно звучить в оригіналі? Погуй.
Тим більше, коли вуга відтоптані.
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21.03.2024 15:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rzbrAEjvyfY
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21.03.2024 15:35 Відповісти
Та невже?! У самому Беверлі-Гіілз? Офігеть...
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21.03.2024 15:36 Відповісти
Чим далі від кордону України тим потужніші патріоти
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21.03.2024 15:49 Відповісти
Це так не робиться.
Треба шукати виходу на відомих людей - на акторів, яких знають,
і тоді хтось може дослухається - є Джордж Коуні, є Роберт Де Ніро -
треба прикласти трошки мізків.
А як не можете набрати людей - сидіть дома, і не ганьбіть свою країну.
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21.03.2024 16:01 Відповісти
Я б теж не проти вийти на протест в Беверлі-Ґіллз..
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21.03.2024 16:03 Відповісти
В Амстердамі є площа. Називається Дам. Це шось по типу нашого Мадана. Головна площа країни і там взимку ставлять йолку. Так от там постійно хтось мітінгує. А за срану Палестину там нескінченний мітинг вже двадцять років чи навіть більше (місцеві казали). Так от. Небриті і обдовбані палестинці зі шматками папіру, на яких якісь арабські закарлючки, стали вже частиною пейзажу. На них уваги звертають менше ніж на голубів.
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21.03.2024 16:08 Відповісти
Є думка, що жінки діляться на дам і не дам.
І дам, но нє вам.
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21.03.2024 16:33 Відповісти
Враховуючи ту кількість кількість українців які зараз там, то це звісно сорОм(

Дякую тим хто прийшов!
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21.03.2024 18:00 Відповісти
ви там геть дебіли? який такий штат "Лос-Анджелес"?
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21.03.2024 18:04 Відповісти
 
 