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В окупованому Маріуполі двох людей затримали за проукраїнські коментарі в соцмережах. ВIДЕО

Окупанти затримали двох людей в тимчасово окупованому Маріуполі за ролики та коментарі на підтримку України та "Азова".

Про це повідомила Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Як повідомляють окупанти, затримані публікували ролики та коментарі у соціальних мережах, у яких підтримували "Азов" та Україну", - пояснили у міськраді.

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В Маріуполі людей затримали за пости в соцмережах

Там додали, що окупанти продовжують залякувати маріупольців та проукраїнську позицію.

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"Загарбники використовують статтю за "виправдання тероризму" для того, щоб люди не могли говорити про підтримку України. Адже росіянам необхідно створити образ Маріуполя, як проросійського міста" - підсумували в міськраді.

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затримання (4355) Маріуполь (3245) свобода слова (391) соціальні мережі (1189)


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Оце в вся свобода і все "освобожденіе". П потім ці істоти ще кажуть "в савецком союзе все жілі мірно а его внешніе врагі развалілі" - ага, якщо за будь що 25 років Сибіру - то так - картинка що всі всім задоволені
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21.03.2024 16:06 Відповісти
..покажіть це папі-людожеру-милотворцю про "білий прапор" в окупації-концтаборі.. хоча навряд чи вже щось зрозуміє
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21.03.2024 16:23 Відповісти
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21.03.2024 21:45 Відповісти
Там, де керував та хозяйнував Ахметов - все захоплено русiше швайне💩
Совпаденiе?
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21.03.2024 20:25 Відповісти
Порошенко звільнив Маріуполь у 2014 році, а Зеленський його здав окупантам у 2022 році разом з його жителями і захисниками.
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21.03.2024 20:54 Відповісти
Це вже путлєр-СС !!! Це що, на українській землі чистки гітлерівськими методами? Про це треба говорити в США, показувати виборцям трампа, що робить росія! хто є справжній нацист і фашист!
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21.03.2024 22:09 Відповісти
Кацапи ще не перемогли і до перемоги їм , як до зірок ,
а вже своі права качають на нашій землі ,
тварюки болотні 😡
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21.03.2024 22:39 Відповісти
 
 