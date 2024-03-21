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В окупованому Маріуполі двох людей затримали за проукраїнські коментарі в соцмережах. ВIДЕО
Окупанти затримали двох людей в тимчасово окупованому Маріуполі за ролики та коментарі на підтримку України та "Азова".
Про це повідомила Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
"Як повідомляють окупанти, затримані публікували ролики та коментарі у соціальних мережах, у яких підтримували "Азов" та Україну", - пояснили у міськраді.
Там додали, що окупанти продовжують залякувати маріупольців та проукраїнську позицію.
"Загарбники використовують статтю за "виправдання тероризму" для того, щоб люди не могли говорити про підтримку України. Адже росіянам необхідно створити образ Маріуполя, як проросійського міста" - підсумували в міськраді.
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Совпаденiе?
а вже своі права качають на нашій землі ,
тварюки болотні 😡