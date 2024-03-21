В окупованому Маріуполі двох людей затримали за проукраїнські коментарі в соцмережах. ВIДЕО

Окупанти затримали двох людей в тимчасово окупованому Маріуполі за ролики та коментарі на підтримку України та "Азова".

Про це повідомила Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Як повідомляють окупанти, затримані публікували ролики та коментарі у соціальних мережах, у яких підтримували "Азов" та Україну", - пояснили у міськраді.

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Там додали, що окупанти продовжують залякувати маріупольців та проукраїнську позицію.

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"Загарбники використовують статтю за "виправдання тероризму" для того, щоб люди не могли говорити про підтримку України. Адже росіянам необхідно створити образ Маріуполя, як проросійського міста" - підсумували в міськраді.