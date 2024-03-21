Прикордонники з бригади "Помста" відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Бійці бригади Гвардії наступу "Помста" спільно з Силами оборони відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку. Знищено 12 одиниць техніки окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Ворог намагався прорвати лінію оборони за підтримки танків, БМП і БТР силами двох взводів, проте зазнав втрат і відступив.
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HartmannEri
показати весь коментар21.03.2024 18:31 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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Богдан Лис
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