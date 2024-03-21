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Прикордонники з бригади "Помста" відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Бійці бригади Гвардії наступу "Помста" спільно з Силами оборони відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку. Знищено 12 одиниць техніки окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Ворог намагався прорвати лінію оборони за підтримки танків, БМП і БТР силами двох взводів, проте зазнав втрат і відступив. 

Також дивіться: Прикордонники поцілили у три спостережні пункти та два бліндажі росіян на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6144) прикордонники (1110)


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Цікаво, де і експерди, які казали що бійці ДПСУ можуть только ухилянтів на західному кордоні ловити?
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21.03.2024 18:31 Відповісти
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21.03.2024 18:50 Відповісти
Яка гарна штука касетні снаряди....
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21.03.2024 18:56 Відповісти
 
 