Прикордонники з бригади "Помста" відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Бійці бригади Гвардії наступу "Помста" спільно з Силами оборони відбили ворожий штурм на Бахмутському напрямку. Знищено 12 одиниць техніки окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Ворог намагався прорвати лінію оборони за підтримки танків, БМП і БТР силами двох взводів, проте зазнав втрат і відступив.

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