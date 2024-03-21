Зеленський та Бауер обговорили першочергові оборонні потреби України, зокрема ППО. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Військового комітету НАТО Робом Бауером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

Сторони обговорили першочергові оборонні потреби України та необхідність додаткових систем ППО.

"Це може допомогти надійно захистити українців від ракетних і дронових атак росіян", - підкреслив президент.

Також він подякував Бауеру, за перший візит до України з початку повномасштабної війни.

"Це важливий сигнал підтримки для нашого суспільства. Підтримка з боку НАТО та держав - членів Альянсу дуже важлива", - наголосив глава держави.

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