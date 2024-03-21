УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10543 відвідувача онлайн
Новини Відео
1 345 11

Зеленський та Бауер обговорили першочергові оборонні потреби України, зокрема ППО. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Військового комітету НАТО Робом Бауером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

Сторони обговорили першочергові оборонні потреби України та необхідність додаткових систем ППО.

"Це може допомогти надійно захистити українців від ракетних і дронових атак росіян", - підкреслив президент.

Також він подякував Бауеру, за перший візит до України з початку повномасштабної війни. 

"Це важливий сигнал підтримки для нашого суспільства. Підтримка з боку НАТО та держав - членів Альянсу дуже важлива", - наголосив глава держави.

Читайте: Зеленський обговорив із прем’єром Греції Міцотакісом посилення української ППО та прискорення роботи над безпековою угодою

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) Бауер Роб (52)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
Схожий на чувака, який ночує в гаражі
показати весь коментар
21.03.2024 20:08 Відповісти
+4
як що, нам потрібні:
далекобійні ракети.
дрони (різні)
засоби ппо.

то у мене питання: навіщо, така істерика з мобілізацією? навіщо, ця клоунада з тцк?
вибір українців 2019, страшна трагедія, ******** україни!
показати весь коментар
21.03.2024 20:00 Відповісти
+3
Одягніть блазня нормально, ганьбить Україну.
показати весь коментар
21.03.2024 19:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одягніть блазня нормально, ганьбить Україну.
показати весь коментар
21.03.2024 19:57 Відповісти
Схожий на чувака, який ночує в гаражі
показати весь коментар
21.03.2024 20:08 Відповісти
Блазень в бобочці кольору хакі виглядає круче ніж лейтенант-адмірал у парадній формі з орденськими планками 😂
показати весь коментар
22.03.2024 02:30 Відповісти
Ой Вова-Вова, дивно що ти ще не зрозумів,найкраще ППО це f16, якими Нас вже два роки годують..
показати весь коментар
21.03.2024 19:58 Відповісти
як що, нам потрібні:
далекобійні ракети.
дрони (різні)
засоби ппо.

то у мене питання: навіщо, така істерика з мобілізацією? навіщо, ця клоунада з тцк?
вибір українців 2019, страшна трагедія, ******** україни!
показати весь коментар
21.03.2024 20:00 Відповісти
Бауер подумав:"Мля, ну і компашка..."
показати весь коментар
21.03.2024 20:06 Відповісти
зельонській і Роберт вони еслі чесно не пара не пара не пара...
показати весь коментар
21.03.2024 20:09 Відповісти
Пожать руку блазня преЗедента - плохая примета.
показати весь коментар
21.03.2024 20:12 Відповісти
згорить адмірал як Нотр-Дам 😂
показати весь коментар
22.03.2024 02:32 Відповісти
ногті підробiть, брови підкрасьте, сфоткайте - це в раді потужне монобольшибство, нічого іншого вони не вміють,
навіть Трускавець крабом, скользом пройшов і віртуальний олень так остався в віртуальному лісі незайманим.....
показати весь коментар
21.03.2024 20:19 Відповісти
ми будемо думати про вас!
це круто,
в мене недавно кіт втонув у басейні - я досі думаю про нього...
показати весь коментар
22.03.2024 16:53 Відповісти
 
 