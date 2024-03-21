Зеленський та Бауер обговорили першочергові оборонні потреби України, зокрема ППО. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Військового комітету НАТО Робом Бауером.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Зеленського.
Сторони обговорили першочергові оборонні потреби України та необхідність додаткових систем ППО.
"Це може допомогти надійно захистити українців від ракетних і дронових атак росіян", - підкреслив президент.
Також він подякував Бауеру, за перший візит до України з початку повномасштабної війни.
"Це важливий сигнал підтримки для нашого суспільства. Підтримка з боку НАТО та держав - членів Альянсу дуже важлива", - наголосив глава держави.
Топ коментарі
+5 Цукен Сын #475518
показати весь коментар21.03.2024 20:08 Відповісти Посилання
+4 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар21.03.2024 20:00 Відповісти Посилання
+3 Іван Самчук
показати весь коментар21.03.2024 19:57 Відповісти Посилання
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далекобійні ракети.
дрони (різні)
засоби ппо.
то у мене питання: навіщо, така істерика з мобілізацією? навіщо, ця клоунада з тцк?
вибір українців 2019, страшна трагедія, ******** україни!
блазняпреЗедента - плохая примета.
навіть Трускавець крабом, скользом пройшов і віртуальний олень так остався в віртуальному лісі незайманим.....
це круто,
в мене недавно кіт втонув у басейні - я досі думаю про нього...