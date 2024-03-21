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В конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи компонентів, вироблених не в Росії. У ракеті "Кинджал" не менш ніж 49 типів, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський закликав світ посилити санкції проти Росії, оскільки в ракетах, якими армія РФ б’є по Україні, є компоненти вироблені в інших країнах.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Передусім дякую нашим захисникам неба за збиті ракети. Понад 30, зокрема балістика. Дуже важливо давати такий результат ППО. І з усіма партнерами ми незмінно говоримо про те, щоб посилити нашу здатність захищати небо. Системи ППО, які для цього потрібні, є у партнерів, які можуть допомогти. Варто це зробити. Варто захищати життя.
"Петріоти" та інші системи зараз потрібні саме в Україні, для наших міст і громад.

З іншого боку, кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще не достатні. Кожна російська ракета, якою ці нелюди атакують нашу країну, містить компоненти, що вироблені компаніями з інших держав - не Росії. В конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів. У ракеті "Кинджал" не менш ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє. Значна їх частина - це те, що зроблено компаніями вільного світу і через різні "сірі" схеми завозиться в Росію. Блокувати такі схеми і усіх, хто їх підтримує, - це обов’язково. Потрібно більше санкцій. Потрібно більше відповідальності за схеми обходу санкцій.

Вдячний усім державам та лідерам, які це роблять. Але тиску на Росію потрібно значно більше. Тільки сьогодні, тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав. Це повинно припинитися, і у світу є відповідні важелі", - зазначив Зеленський.

Читайте: Зеленський обговорив із прем’єром Греції Міцотакісом посилення української ППО та прискорення роботи над безпековою угодою

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) звернення (628)


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Топ коментарі
+15
О - який у нас "**********" розумний! Навіть букви знає і правильно з відеосуфлера читає!
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21.03.2024 22:01 Відповісти
+13
А что у нас в Громе-2 (Сапсане)? Один асфальт, да и тот зебильный зелёный.
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21.03.2024 22:03 Відповісти
+13
Як вже задовбав цей "верховний держстат"!!
Ти, п@дло, краще своїх кротів порахуй!
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21.03.2024 22:16 Відповісти
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А у прокачаного ґазу немає російських компонентів
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21.03.2024 21:59 Відповісти
розібрав сам?
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21.03.2024 22:00 Відповісти
О - який у нас "**********" розумний! Навіть букви знає і правильно з відеосуфлера читає!
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21.03.2024 22:01 Відповісти
Він це все життя робив. Суфлер Єрмака.
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21.03.2024 23:10 Відповісти
Ну и? А где тогда наши ракеты, раз даже рашики могут это делать под санкциями, а у нас свободный доступ к любым компонентам? Где?
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21.03.2024 22:02 Відповісти
Пане Президент, почитайте про "паралельний імпорт" і як це працює.....
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21.03.2024 22:02 Відповісти
як Свинарчуки це працює.

А він на наших Свинарчуків карних справ навідкривав, шоб у нас так не працювало
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21.03.2024 23:34 Відповісти
Свинарчуки незаконно крали у рашки клістрони для ЗСУ
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22.03.2024 02:17 Відповісти
А что у нас в Громе-2 (Сапсане)? Один асфальт, да и тот зебильный зелёный.
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21.03.2024 22:03 Відповісти
+💯!

За п'ять років курва нічого не зробив із зброї!
Все на Крадівництво

Із ЗЄ просеремо Україну! 👿
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21.03.2024 22:09 Відповісти
В українських ракетах іноземних компонентів - ноль !
Тому що немає самих ракет!

Що робив ЗЄленсткий 5 років своєї каденції?
Саме так!
Крадівництво замість ракет 👿
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21.03.2024 22:05 Відповісти
Як вже задовбав цей "верховний держстат"!!
Ти, п@дло, краще своїх кротів порахуй!
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21.03.2024 22:16 Відповісти
Навіть за відсутності санкцій зелені не змогли організувати виробництво патронів, снарядів, ракет у себе в країні. А москалі під санкціями все налагодили. Зелена погань не планує вигравати війну. Їм і зараз добре, є що красти
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21.03.2024 22:18 Відповісти
Конечно, детали из Китая
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21.03.2024 22:25 Відповісти
Зеленський, якби твої кацапські куратори, так само як і ти, заводили карні справи та саджали всіх своїх постачальників, хто їм контрабандою постачає комплектуючі до їхніх ракет, як це робив ти, виродок, коли заводив карні справи по постачальникам клістронів у 2020, то кацапи вже б давно припинили бити по Україні ракетами та дронами через брак комплектуючих. Чи може тобі, гнусавопика ватна курва нагадати, як вся ваша зелена зрадлива мішпуха верещала про "контрабанду Порошенка", коли ви вскрили всі канали постачання клістронів для ППО, запчастин для бронетехніки та запчастин для літальних апаратів з території рашки, які напрацьовувала наша розвідка роками з 2014 року??? А тепер ти розігруєш "здивованість" мовляв звідки у кацапів контрабандні комплектуючі??? Подзвони своєму куміру - кремлівському *****, перед яким ти повзав навколішки по сцені москальського КВН, та порадь завести карні справи на їхніх постачальників контрабандних комлектуючих за прикладом твого татаровсько-єрмаковського ДБР, може твої омансько-кремлівські партнери дослухаються твоїх порад??? Тоді й обстріли України кацапськими ракетами та дронами припиняться, бо просто не буде комплектуючих для виробництва того кацапського смертельного мотлоху...
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21.03.2024 22:25 Відповісти
Потужно. Головнокомандувач вільним світом, и всеми остальными.
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21.03.2024 22:27 Відповісти
Ви забули "Верховний" -
мєлкій чини любить 😂
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22.03.2024 02:20 Відповісти
Кажуть, що нам поставлено ракети..., але дермак не дає дозволу сирку стріляти по ворогу!...
І поставлені снаряди прикопують і топлять!... Казав Юрій Швець!...
Є привід йому не вірити?!...
З нашими зрадниками при владі - вірю!...
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21.03.2024 22:37 Відповісти
Може ти, шановний, проти капіталізму???
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21.03.2024 22:54 Відповісти
всі вині .Всі.
Один ти наш платиновий.
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21.03.2024 23:03 Відповісти
Пердіння у воду, із суфлеру. Мудрий нарід достойний свого вибАра-2019.
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21.03.2024 23:07 Відповісти
Аброхамія з ВРУ від приблуд95, міг би і гудроном це залити з Білорусії від самозваного …
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21.03.2024 23:08 Відповісти
Так то мы, Вовка, знаем и так что 49% там в середине вставлено. Тут другая тема. Нам что мешает так делать??? ********************--- А?
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21.03.2024 23:09 Відповісти
49шт,а який % в цілому,може20 може 80 фіг його знає.
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21.03.2024 23:28 Відповісти
Перевелись на Україні снайпери...
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21.03.2024 23:45 Відповісти
Дайте йому ППО, щоб він ще свою дупу обставив ними.
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22.03.2024 12:12 Відповісти
А не двойник ли это..................
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22.03.2024 12:40 Відповісти
 
 