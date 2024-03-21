В конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи компонентів, вироблених не в Росії. У ракеті "Кинджал" не менш ніж 49 типів, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський закликав світ посилити санкції проти Росії, оскільки в ракетах, якими армія РФ б’є по Україні, є компоненти вироблені в інших країнах.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Передусім дякую нашим захисникам неба за збиті ракети. Понад 30, зокрема балістика. Дуже важливо давати такий результат ППО. І з усіма партнерами ми незмінно говоримо про те, щоб посилити нашу здатність захищати небо. Системи ППО, які для цього потрібні, є у партнерів, які можуть допомогти. Варто це зробити. Варто захищати життя.

"Петріоти" та інші системи зараз потрібні саме в Україні, для наших міст і громад.

З іншого боку, кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще не достатні. Кожна російська ракета, якою ці нелюди атакують нашу країну, містить компоненти, що вироблені компаніями з інших держав - не Росії. В конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів. У ракеті "Кинджал" не менш ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє. Значна їх частина - це те, що зроблено компаніями вільного світу і через різні "сірі" схеми завозиться в Росію. Блокувати такі схеми і усіх, хто їх підтримує, - це обов’язково. Потрібно більше санкцій. Потрібно більше відповідальності за схеми обходу санкцій.

Вдячний усім державам та лідерам, які це роблять. Але тиску на Росію потрібно значно більше. Тільки сьогодні, тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав. Це повинно припинитися, і у світу є відповідні важелі", - зазначив Зеленський.

Читайте: Зеленський обговорив із прем’єром Греції Міцотакісом посилення української ППО та прискорення роботи над безпековою угодою