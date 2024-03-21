Під час навчань Балтійського флоту РФ ракета поцілила у російський траулер "Капитан Лобанов": троє загиблих, - росЗМІ. ВIДЕО
19 березня у Балтійському морі затонув російський траулер "Капитан Лобанов". Родичі членів екіпажа розповіли ЗМІ, що у траулер влучила російська ракета, яку випустили під час навчань Балтійського флоту РФ. У результаті загинули три людини.
Родич члена екіпажу траулера "Капитан Лобанов" підтвердив "Дождю", що в корабель влучила ракета ВМФ РФ, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок влучення ракети в рибальський траулер "Капітан Лобанов" 19 березня загинули троє членів екіпажу, ще четверо дістали поранення.
Ракета, яка влучила в траулер, була випущена під час навчань Балтійського флоту РФ, повідомило джерело видання. Перед інцидентом члени екіпажу траулера збиралися лягти спати, ракета впала на рубку капітана.
Згідно з офіційними повідомленнями місцевої влади, на борту траулера сталася пожежа, а причини інциденту поки що невідомі. Крім того, російська влада повідомляє лише про одного загиблого.
"Коли забирали тих, хто вижив, всі чудово знали, що загинули троє людей. І всі чудово знали, що вдарила ракета. Але вони вирішили написати, що сталося "займання". Цікаво, яке це займання, якщо капітанської рубки немає, її просто знесло", - каже джерело Дождя.
Тих, хто вижив, відправили в госпіталь у місті Піонерськ, один із постраждалих перебуває у важкому стані. За словами джерела, у шпиталі постраждалих допитали співробітники ФСБ РФ, які попросили членів екіпажу "не поширюватися" про інцидент.
Ще одна ракета, за словами джерела, впала в рибальські сіті поруч із промисловим судном компанії МРТК, яке знаходилося неподалік траулера "Капитан Лобанов".
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Влучило точно, нічого й додати.
Брехня, людей там не було!
Самі лише рузьге!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
нехай потонуть усі
Чекаю тепер коли у них ********** боінг. До речі, через три дні вони будуть знов намагатись запустити "Союз". На місці Дайсон я би прямо сьогодні відмовився від польоту, бо кацапи навіть нормального акумулятора не могли встановить на ту ракету.
Будиночок для шпрот буде в морі))
Не СПАТЬ! не СПАТЬ! КОСИТЬ! КОСИТЬ!
https://youtu.be/4lCiwcweVYY?si=PKMScpoUcPKpXlsc
представлены кадры с учений фрегата «Маршал Шапошников». Этот боевой корабль после модернизации получил в качестве вооружений крылатые ракеты «Калибр»
ракета вышла из вертикальной пусковой установки, поднялась на высоту в несколько десятков метров, однако отправиться для поражения заданной цели так и не смогла. Началось вертикальное движение с вращением. Затем произошла вспышка, и ракета, разваливаясь на части, стала падать в воду.
Концы в воду ?
Три конца в воду.
Высотная цель, да ещё сцарь-пушкой.
Рязанский сахар достали, смахнули нафталин и снова за дело