Під час навчань Балтійського флоту РФ ракета поцілила у російський траулер "Капитан Лобанов": троє загиблих, - росЗМІ. ВIДЕО

19 березня у Балтійському морі затонув російський траулер "Капитан Лобанов". Родичі членів екіпажа розповіли ЗМІ, що у траулер влучила російська ракета, яку випустили під час навчань Балтійського флоту РФ. У результаті загинули три людини.

Родич члена екіпажу траулера "Капитан Лобанов" підтвердив "Дождю", що в корабель влучила ракета ВМФ РФ, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок влучення ракети в рибальський траулер "Капітан Лобанов" 19 березня загинули троє членів екіпажу, ще четверо дістали поранення.

Ракета, яка влучила в траулер, була випущена під час навчань Балтійського флоту РФ, повідомило джерело видання. Перед інцидентом члени екіпажу траулера збиралися лягти спати, ракета впала на рубку капітана.

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Згідно з офіційними повідомленнями місцевої влади, на борту траулера сталася пожежа, а причини інциденту поки що невідомі. Крім того, російська влада повідомляє лише про одного загиблого.

"Коли забирали тих, хто вижив, всі чудово знали, що загинули троє людей. І всі чудово знали, що вдарила ракета. Але вони вирішили написати, що сталося "займання". Цікаво, яке це займання, якщо капітанської рубки немає, її просто знесло", - каже джерело Дождя.

Тих, хто вижив, відправили в госпіталь у місті Піонерськ, один із постраждалих перебуває у важкому стані. За словами джерела, у шпиталі постраждалих допитали співробітники ФСБ РФ, які попросили членів екіпажу "не поширюватися" про інцидент.

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Ще одна ракета, за словами джерела, впала в рибальські сіті поруч із промисловим судном компанії МРТК, яке знаходилося неподалік траулера "Капитан Лобанов".



