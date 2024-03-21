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Під час навчань Балтійського флоту РФ ракета поцілила у російський траулер "Капитан Лобанов": троє загиблих, - росЗМІ. ВIДЕО

19 березня у Балтійському морі затонув російський траулер "Капитан Лобанов". Родичі членів екіпажа розповіли ЗМІ, що у траулер влучила російська ракета, яку випустили під час навчань Балтійського флоту РФ. У результаті загинули три людини.

Родич члена екіпажу траулера "Капитан Лобанов" підтвердив "Дождю", що в корабель влучила ракета ВМФ РФ, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок влучення ракети в рибальський траулер "Капітан Лобанов" 19 березня загинули троє членів екіпажу, ще четверо дістали поранення. 

Ракета, яка влучила в траулер, була випущена під час навчань Балтійського флоту РФ, повідомило джерело видання. Перед інцидентом члени екіпажу траулера збиралися лягти спати, ракета впала на рубку капітана.

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Згідно з офіційними повідомленнями місцевої влади, на борту траулера сталася пожежа, а причини інциденту поки що невідомі. Крім того, російська влада повідомляє лише про одного загиблого.

"Коли забирали тих, хто вижив, всі чудово знали, що загинули троє людей. І всі чудово знали, що вдарила ракета. Але вони вирішили написати, що сталося "займання". Цікаво, яке це займання, якщо капітанської рубки немає, її просто знесло", - каже джерело Дождя.

Тих, хто вижив, відправили в госпіталь у місті Піонерськ, один із постраждалих перебуває у важкому стані. За словами джерела, у шпиталі постраждалих допитали співробітники ФСБ РФ, які попросили членів екіпажу "не поширюватися" про інцидент.

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Ще одна ракета, за словами джерела, впала в рибальські сіті поруч із промисловим судном компанії МРТК, яке знаходилося неподалік траулера "Капитан Лобанов".

Дождь про траулер Капитан Лобанов
Дождь про траулер Капитан Лобанов

Автор: 

ВМС рф (141) корабель (1617) ракети (4075) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+30
ну а ****..високоточное аружие
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21.03.2024 22:43 Відповісти
+29
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21.03.2024 22:45 Відповісти
+25
У результаті загинули три людини

Брехня, людей там не було!
Самі лише рузьге!
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21.03.2024 23:05 Відповісти
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ну а ****..високоточное аружие
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21.03.2024 22:43 Відповісти
Вайна, кругом вайна!!! Кляте Нато. не налило рюським вітязям похмелитися.
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21.03.2024 22:46 Відповісти
Треба було по своєму танкеру. Ще краще - по крейсеру.
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22.03.2024 09:12 Відповісти
Щодня так давайте кацапчики
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22.03.2024 02:14 Відповісти
Таки високоточне.
Влучило точно, нічого й додати.
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22.03.2024 06:22 Відповісти
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21.03.2024 22:45 Відповісти
Ай маладца...
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21.03.2024 22:50 Відповісти
По другим данным этот так называемый траулер глушил GPRS-навигацию в этом регионе так что прилетело куда надо.Происки британской агентуры.
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21.03.2024 22:51 Відповісти
Именно так и пишут сами военкоры пи@аров. Взорвали новейшую РЭБ, проходящую испытания.
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22.03.2024 00:02 Відповісти
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22.03.2024 00:29 Відповісти
Балтийский флот не подведет!
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21.03.2024 22:53 Відповісти
автогол. Молодцы
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21.03.2024 22:54 Відповісти
Просто нє астанавлівайтєс.
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21.03.2024 22:55 Відповісти
Супер новина 👍🏼👍🏼👍🏼
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21.03.2024 22:56 Відповісти
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21.03.2024 22:59 Відповісти
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22.03.2024 00:28 Відповісти
Тока задімлєніє(
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22.03.2024 00:46 Відповісти
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21.03.2024 22:59 Відповісти
Оце так новина на ніч! Шкода що ще в промислове судно не влучили!
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21.03.2024 22:59 Відповісти
"Половили рибки!"
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21.03.2024 23:01 Відповісти
Типичный пример с газом и без газа, "куда-то попали, кап 3 дали"(с). Все збс.
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21.03.2024 23:02 Відповісти
У результаті загинули три людини

Брехня, людей там не було!
Самі лише рузьге!
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21.03.2024 23:05 Відповісти
1000%:
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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22.03.2024 09:21 Відповісти
Взагалi той траулер ще тримається на водi та не схоже щоб збирався тонути. Ви впевненi що вiн таки затонув?
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21.03.2024 23:05 Відповісти
Ех, в яблочко...))(
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21.03.2024 23:06 Відповісти
Побєда однозначно. Ватнікам пора накатіть.
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21.03.2024 23:11 Відповісти
Щось копченої риби захтілось...
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21.03.2024 23:08 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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21.03.2024 23:09 Відповісти
Було б добре якби щось ядерне в них розірвалося. Та ж ЛАЕС побратим і близнюк ЧАЕС.
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21.03.2024 23:10 Відповісти
не треба, планета одна, а срань швидко разнесе вітром хз куди
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22.03.2024 07:24 Відповісти
хтось сумнівався в ефективності збройних сил рф? можуть коли хочуть
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21.03.2024 23:11 Відповісти
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21.03.2024 23:13 Відповісти
Пора топити російські військові кораблі у Балтиці . Повернемо фінам їх землю ‼️‼️
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21.03.2024 23:14 Відповісти
на фото різні кораблі
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22.03.2024 00:18 Відповісти


нехай потонуть усі
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22.03.2024 02:50 Відповісти
В Балтийском море тоже не мы?😳 Скоро кацапам только море Лаптевых будет доступно
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21.03.2024 23:19 Відповісти
рибалки думали, що вони на есвео не попадуть. А от ******, тепер у кацапів скрізь есвео.
Чекаю тепер коли у них ********** боінг. До речі, через три дні вони будуть знов намагатись запустити "Союз". На місці Дайсон я би прямо сьогодні відмовився від польоту, бо кацапи навіть нормального акумулятора не могли встановить на ту ракету.
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21.03.2024 23:21 Відповісти
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21.03.2024 23:26 Відповісти
Дайошь с тросточкой.
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22.03.2024 00:23 Відповісти
Аналагав нєт.
Будиночок для шпрот буде в морі))
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21.03.2024 23:28 Відповісти
Вот это улов!
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21.03.2024 23:33 Відповісти
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21.03.2024 23:36 Відповісти
Карма вже давно натякає кацапам,що час увімкнути мізки. Марно.
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21.03.2024 23:40 Відповісти
Красавчегі! Так тримати!
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21.03.2024 23:41 Відповісти
Непорядок!!! А чому надувний човен не потоплений???
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21.03.2024 23:41 Відповісти
Бий своїх, щоб чужі боялися
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21.03.2024 23:50 Відповісти
Харашо но мало! Кацапи, можетє павтаріть?
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21.03.2024 23:59 Відповісти
Від всього серця вітаю обидві сторони
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22.03.2024 00:19 Відповісти
....ошень тошна ударіла ракета .
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22.03.2024 00:19 Відповісти
Какой там навчання. То испытания... Просто главный конструктор, сидя на ракете верхом, вывесил свои портянки подсушить - сбил ракете нюх на несколько румбов.
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22.03.2024 00:22 Відповісти
Перед инцидентом члены экипажа траулера собирались лечь спать, ракета упала на рубку капитана.
Не СПАТЬ! не СПАТЬ! КОСИТЬ! КОСИТЬ!
https://youtu.be/4lCiwcweVYY?si=PKMScpoUcPKpXlsc
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22.03.2024 00:23 Відповісти
29 апреля 2021
представлены кадры с учений фрегата «Маршал Шапошников». Этот боевой корабль после модернизации получил в качестве вооружений крылатые ракеты «Калибр»
ракета вышла из вертикальной пусковой установки, поднялась на высоту в несколько десятков метров, однако отправиться для поражения заданной цели так и не смогла. Началось вертикальное движение с вращением. Затем произошла вспышка, и ракета, разваливаясь на части, стала падать в воду.
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22.03.2024 00:41 Відповісти
"Выстрелил и забыл "
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22.03.2024 02:15 Відповісти
Та і йух з ним!
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22.03.2024 02:39 Відповісти
Так без рубки плавать даже легче - чего ж он затонул ?
Концы в воду ?
Три конца в воду.
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22.03.2024 02:43 Відповісти
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22.03.2024 03:01 Відповісти
Хоть бы раз по ошибке шарахнуло по кремлю.
Высотная цель, да ещё сцарь-пушкой.
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22.03.2024 04:32 Відповісти
Могут когда захотят, а то рукожопы, рукожопы..
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22.03.2024 06:39 Відповісти
Ублюдки, так держати.
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22.03.2024 07:36 Відповісти
Бо в Чорнім морі маневрувать трохи сцикітно, там той, бички голодні, а в Балтиці лафа! І враження рибалок було не випадкове, флоті потрібна перемога! Траулери,зазвичай, нічим не мають шмальнуть у відповідь, і це приваблює. Буде черга нагород.
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22.03.2024 08:20 Відповісти
добре, але мало
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22.03.2024 13:37 Відповісти
Все лобаны в **** - их капитан утонул!
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22.03.2024 13:40 Відповісти
Ничесееее!!!! 🤪
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22.03.2024 23:10 Відповісти
Так это...
Рязанский сахар достали, смахнули нафталин и снова за дело
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22.03.2024 22:27 Відповісти
 
 