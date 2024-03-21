УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10459 відвідувачів онлайн
Новини Відео
1 592 18

Зеленський звернувся до лідерів ЄС під час засідання Євроради: Усі системи ППО, надані Україні, дають жити нашим містам і селам, але, на жаль, їх недостатньо. ВIДЕО

Володимир Зеленський закликав лідерів Європейського Союзу надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.

"Усі системи ППО, надані Україні, зокрема країнами Європи, дають жити нашим містам і селам. На жаль, наявних систем ППО не вистачає, щоб закрити від терору Росії всю нашу територію. І йдеться не про сотні систем, а про досяжну кількість, щоб захистити всю територію України. Ви всі знаєте, які кроки потрібно зробити. Закликаю вас допомогти захистити наші міста: Харків, Суми, Дніпро, Одесу, Херсон та інші. Треба дати надійний захист неба і над фронтом в Україні. Щоб Путін зазнав поразки в битві за українське небо", - підкреслив президент.

Також Зеленський наголосив, що показники використання артилерії на фронті українськими воїнами зараз є принизливими для Європи, бо "Європа може забезпечити більше, і це критично важливо довести зараз".

Він додав, що Європі потрібна реальна оборонна самодостатність, і це може бути досягнуте лише завдяки нарощуванню виробництва зброї та боєприпасів на континенті.

Дивіться: Зеленський та Бауер обговорили першочергові оборонні потреби України, зокрема ППО. ВIДЕО

"Україна демонструє, що це можна робити доволі швидко. Будь ласка, не втрачайте часу, який потрібен для активізації оборонних виробництв. Технологічний бік війни оновлюється, і потрібно встигати за змінами заради безпеки кожної країни Європи", - зазначив глава держави.

Він розповів, що Україна пропонує Європі інвестувати у виробництво дронів - один з ключових видів зброї в сучасній війні.

"Потенціал нашого виробництва дронів достатній, і потрібне достатнє фінансування для того, щоб реалізувати цей потенціал на фронті. Все, що ми будуємо для захисту України, працюватиме й для захисту всієї нашої Європи", - підсумував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Салліваном оборонну взаємодію та досягнення спільних політичних результатів

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) ППО (3285) Євросоюз (13672)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Цинічний підлий ЗЕ-виродок... Горіти тобі у пеклі, зрадлива ватна курва...
Вилучені у 2020 році клістрони від ЗРК С-300 повернули у частини ППО лише через 100 днів широкомасштабної війни https://nova.net.ua/vylucheni-2-roky-tomu-klistrony-zrk-s-300-cherez-100-dniv-viiny-nareshti-povernuly-viiskovym/
показати весь коментар
21.03.2024 22:59 Відповісти
+11
Вони могли б дати Україні ППО в три рази більше, але тоді б не змогли будувати дороги. А це для них важливо.
показати весь коментар
21.03.2024 22:54 Відповісти
+8
А ще не змогли б посадити мільярд дерев, провести десять олімпіад і платити своїм вчителям по 4000 доларів (чи євро?).
показати весь коментар
21.03.2024 23:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вони могли б дати Україні ППО в три рази більше, але тоді б не змогли будувати дороги. А це для них важливо.
показати весь коментар
21.03.2024 22:54 Відповісти
А ще не змогли б посадити мільярд дерев, провести десять олімпіад і платити своїм вчителям по 4000 доларів (чи євро?).
показати весь коментар
21.03.2024 23:05 Відповісти
Просто волаю вголос особливо коли в нашій землі будують дороги у великих в містах. 😆
показати весь коментар
21.03.2024 23:19 Відповісти
Цинічний підлий ЗЕ-виродок... Горіти тобі у пеклі, зрадлива ватна курва...
Вилучені у 2020 році клістрони від ЗРК С-300 повернули у частини ППО лише через 100 днів широкомасштабної війни https://nova.net.ua/vylucheni-2-roky-tomu-klistrony-zrk-s-300-cherez-100-dniv-viiny-nareshti-povernuly-viiskovym/
показати весь коментар
21.03.2024 22:59 Відповісти
ЗСУ відійдуть з частини територій - заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

«ЗСУ очікують складні рішення про відхід з низки територій для зміцнення оборони у зв'язку з пробуксовкою узгодження нової допомоги США», - сказала вона.
показати весь коментар
21.03.2024 23:02 Відповісти
Я це пердіння у воду перестав слухати іще після номеру "Україна порноакторка".
показати весь коментар
21.03.2024 23:05 Відповісти
Як він задрав цими криками. Спочатку, має пояснити знамениті відео, початку війни з спаленими комплексами С-300, що рашисти накрили на марші. Відео, які більш ніж наявно показують масштаби підготовки до війни. А скільки ракети до них знищили на складах? а скільки ракет не було відремонтовано після 2019? А скільки нових ППО не було запущено, хоча б в дослідне виробництво, бо в нього дороги були в голові?
А тепер розказує про необхідність дати нам ППО! А може на Заході теж будували дороги і "втрачали б 7 мільярдів в місяць"?
Потрібне ППО, дуже потрібне, алое чути це від цієї брехливої потвори.....
показати весь коментар
21.03.2024 23:12 Відповісти
А скопіювати хоча б радар до Насамс чи Патріот не пробували. Та що там навіть радар на німецькому Гепарді і прикрутити його до наприклад БТР 4 не спробували, альтернативно обдаровані зелені ?
показати весь коментар
21.03.2024 23:13 Відповісти
Скопіювати радар на німецькому Гепарді (стара розробка 80 років) і приробити його до української платформи це ж не так і складно. Навіть думаю що африканці так змогли би і було б ППО непогане для фронту. Але про що я, коли навіть я не військова людина це розумію, а зелені потвори ні.
показати весь коментар
21.03.2024 23:17 Відповісти
Это не трудно сделать! Просто бабло уже распилили, а если больше выделить из бюджета, Зеля и Шмигаль этого не преживут.
показати весь коментар
21.03.2024 23:26 Відповісти
Що саме гидке, що вони на словах більші патріоти України за Бандеру, а на ділі ...
показати весь коментар
21.03.2024 23:32 Відповісти
Та ні. Є ще. Київ сьогодні змогли захистити. Але ж копіювати потрібно технології. Чому якісь китайці так можуть, а в Україні ні.
показати весь коментар
21.03.2024 23:21 Відповісти
Зеле проще попросить и перевести стрелки на европу. Но тема реально важная и вполне реализуема, и я значит не один кто это понимает.
показати весь коментар
21.03.2024 23:32 Відповісти
Найвеличніший блазень попрошайка.
показати весь коментар
22.03.2024 16:33 Відповісти
 
 