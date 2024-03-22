Бійці 93-ї ОМБр скидами з дронів нищать окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Пілоти БпЛА 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" влаштували справжнє поле смерті для російських окупантів на Лиманському напрямок фронту.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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+12 Urs
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+11 Bob Fayn
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+8 Urs
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нашим
хлопцям щира подяка за чудову роботу 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙁