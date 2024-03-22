Другий день засідання щорічного Київського безпекового форуму: Обговорюють вступ України до ЄС і НАТО, а також допомогу від США. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Розпочато другий день засідання 16-го щорічного Київського безпекового форуму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Форум присвячено 10-й річниці підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, що стало одним з найважливіших досягнень Революції Гідності.
Учасники обговорюють зокрема ситуацію на фронті, термінову військову допомогу Україні, вступ України до ЄС та НАТО, підготовку до виборів Європарламенту, Саміту НАТО у Вашингтоні та виборів президента США, а також бачення стратегій Заходу та України.
Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.
Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.
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емкость с семенной житкостью и пошел заниматься делом. Наполняет шприц
Всаживает куда положенно и переходит к другой, ну когда закончил все
свое сложил в чемоданчик собирается уходить ан нет смотрит коровы эго
окружили не пускают. Ну он и говорит что вам надо, то от меня, а одна
корова и говорит, а ПОГОВОРИТЬ!!!!!!!!!!!
дайте їм ганчір'я - най маскувальні сітки плетуть... хоч якась користь буде