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Другий день засідання щорічного Київського безпекового форуму: Обговорюють вступ України до ЄС і НАТО, а також допомогу від США. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Розпочато другий день засідання 16-го щорічного Київського безпекового форуму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Форум присвячено 10-й річниці підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, що стало одним з найважливіших досягнень Революції Гідності.

Учасники обговорюють зокрема ситуацію на фронті, термінову військову допомогу Україні, вступ України до ЄС та НАТО, підготовку до виборів Європарламенту, Саміту НАТО у Вашингтоні та виборів президента США, а також бачення стратегій Заходу та України.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.

Читайте: Яценюк - спікеру Конгресу США Джонсону: Світ дивиться на вас, дайте зелене світло допомозі Україні

Автор: 

Яценюк Арсеній (2575) Київський безпековий форум (168)


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22.03.2024 10:35 Відповісти
Форум під масивними обстрілами України?! Говорять про війну з марафону. Але якщо читати уважно про транш і розмови про депутатів слуг і їх небажанням працювати надалі для України, то можна зробити висновок,що слуги заберуть гроші,складуть повноваження і виїдуть за кордон. Оце і увесь Форум
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22.03.2024 10:39 Відповісти
Це шо? Приколи від покидьків...
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22.03.2024 10:50 Відповісти
А поговорить?
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22.03.2024 11:25 Відповісти
Пришло время в колхозе коров оплодотворять ну зоотехник взял шприц,
емкость с семенной житкостью и пошел заниматься делом. Наполняет шприц
Всаживает куда положенно и переходит к другой, ну когда закончил все
свое сложил в чемоданчик собирается уходить ан нет смотрит коровы эго
окружили не пускают. Ну он и говорит что вам надо, то от меня, а одна
корова и говорит, а ПОГОВОРИТЬ!!!!!!!!!!!
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22.03.2024 11:28 Відповісти
ППР...
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22.03.2024 11:25 Відповісти
цей триндьож ні на що не впливає

дайте їм ганчір'я - най маскувальні сітки плетуть... хоч якась користь буде
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22.03.2024 12:47 Відповісти
 
 