Другий день засідання щорічного Київського безпекового форуму: Обговорюють вступ України до ЄС і НАТО, а також допомогу від США. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Розпочато другий день засідання 16-го щорічного Київського безпекового форуму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Форум присвячено 10-й річниці підписання політичної частини Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, що стало одним з найважливіших досягнень Революції Гідності.

Учасники обговорюють зокрема ситуацію на фронті, термінову військову допомогу Україні, вступ України до ЄС та НАТО, підготовку до виборів Європарламенту, Саміту НАТО у Вашингтоні та виборів президента США, а також бачення стратегій Заходу та України.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна міжнародна платформа нашої країни з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського безпекового форуму.

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