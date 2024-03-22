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У партнерів немає достатньо політичної волі, щоб надати Україні необхідну кількість сучасних систем ППО, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 758 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Увесь день, зрозуміло, максимум уваги – усім нашим регіонам, які зазнали російських ударів минулої ночі.

Найважче зараз – у Харкові. Триває відновлення електрики на критичну інфраструктуру та для побутових споживачів. Працюватимуть безперервно. За день багато вже зроблено в Харківській області, на Дніпровщині, на Франківщині та Хмельниччині, у Вінницькій та Полтавській областях для відновлення постачання світла, води й тепла. Одещина – робота триває. Запоріжжя – особлива увага об’єктам гідроенергетики.

Звичайно, ключове питання – це ППО. Фізичний захист об’єктів та відновлення після ударів – це те, що залежить від людей тут, в Україні. Але реальний та повний захист від російських ракет і "шахедів" – це те, що можливе лише за достатньої політичної волі партнерів. Кожного дня – наша комунікація щодо цього.  Кожен день ми використовуємо, щоб переконати в необхідності, а головне – можливості повного захисту українського неба.

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Російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних систем ППО, тобто, по-чесному, – достатньо політичної волі, щоб їх надати. Всі партнери знають, що саме потрібно та хто саме може ухвалити справді рятівні рішення", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) ППО (3285)


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Топ коментарі
+44
У Зелі і його політтичного шобла немає достатньої політичної волі , щоб піти геть та передати владу більш компетнтним людям.
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22.03.2024 20:57 Відповісти
+37
И это говорит поц, угробивший свои программы современного ПВО. Неужели этот лицемер думает что у всех память рыбок гуппи.
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22.03.2024 20:59 Відповісти
+31
Добре, що у Вас є воля... Тідьки до чого...??? Напевно до доляра !!!
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22.03.2024 20:56 Відповісти
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Давай більше факів партнерам на їхні прохання робити реформи і не робити #єрні. Нє, це пихате #идиня ще й чимось не задоволене
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22.03.2024 23:25 Відповісти
25 сент. 2023 г. - Володин:
Украина или капитулирует, или перестанет существовать как государство.
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22.03.2024 23:29 Відповісти
Мудло, тебе сказали, шо введут войска НАТО. Так было бы надежнее. Было бы не только ПВО. Какого хера ты отказал им?
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23.03.2024 00:36 Відповісти
У зелених мародерів не було політичної волі готуватись до оборони України, а було бажання красти і переслідувати політичних опонентів і навіть президента Байдена і його сина.
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23.03.2024 01:35 Відповісти
Політична воля - це інтерпретація ОП важливих міжнародних реалій. Насправді політична воля це щось, що не залежить від України, на жаль. Бо захід такий. Дуже повільний, консервативний, без емоцій. І це все може нас до без кінечності дратувати, але в кінцевому результаті це є те, що виграє цю війну. Без емоційна суха прагматична реалія яка перш за все буде намагатися забезпечити свій комфорт а ми зможемо світові за західною границею в цьому допомогти.
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23.03.2024 01:38 Відповісти
Блазень знову заспівав пісеньку про поганий "захід".І цю ссаніну підхопили різні блохери,"аналітікі" тіпа Світана,пропагандіста-гбшніка Іларіонова.І уся ця пропоганда несеться з "дебіломарафону",кацапського каналу "дом", ботів подоляка-фьодорова.Хто ще не вірить що ця гнида-маріонетка.
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23.03.2024 04:39 Відповісти
В тебе немає ні полічичної, ні людської волі, зберегти Україну! Ти за яку волю, **** говориш? Де виробництво снарядів, де ракети "ГРІМ", "ВІЛЬХА", де заводи, для виробництва дронів, де **** мобілізація, дле?? Кого ти звинувачуєш, не вдячна ти мразина!!!!!
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23.03.2024 11:15 Відповісти
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