У партнерів немає достатньо політичної волі, щоб надати Україні необхідну кількість сучасних систем ППО, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 758 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Увесь день, зрозуміло, максимум уваги – усім нашим регіонам, які зазнали російських ударів минулої ночі.

Найважче зараз – у Харкові. Триває відновлення електрики на критичну інфраструктуру та для побутових споживачів. Працюватимуть безперервно. За день багато вже зроблено в Харківській області, на Дніпровщині, на Франківщині та Хмельниччині, у Вінницькій та Полтавській областях для відновлення постачання світла, води й тепла. Одещина – робота триває. Запоріжжя – особлива увага об’єктам гідроенергетики.

Звичайно, ключове питання – це ППО. Фізичний захист об’єктів та відновлення після ударів – це те, що залежить від людей тут, в Україні. Але реальний та повний захист від російських ракет і "шахедів" – це те, що можливе лише за достатньої політичної волі партнерів. Кожного дня – наша комунікація щодо цього. Кожен день ми використовуємо, щоб переконати в необхідності, а головне – можливості повного захисту українського неба.

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Російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних систем ППО, тобто, по-чесному, – достатньо політичної волі, щоб їх надати. Всі партнери знають, що саме потрібно та хто саме може ухвалити справді рятівні рішення", - сказав Зеленський.