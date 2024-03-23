Бійці ССО знищили апаратуру та місце дислокації аеророзвідників ворога на окупованій Херсонщині. ВIДЕО
Бійці ССО знищили будівлю з окупантами-аеророзвідниками, станцією РЕБ, антеною Alientech та БК ворога.
Відповідне відео опублікувало командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Операторами 73 морського центру СпП було виявлено будівлю з окупантами-аеророзвідниками, станцією РЕБ, антеною Alientech та БК ворога.
Для знищення особового складу та апаратури противника було задіяно операторів FPV дронів та розрахунок 122-мм гаубиці Д-30 які знищили всі цілі. Орієнтовні втрати противника близько 5 осіб.
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