Бійці ССО знищили апаратуру та місце дислокації аеророзвідників ворога на окупованій Херсонщині. ВIДЕО

Бійці ССО знищили будівлю з окупантами-аеророзвідниками, станцією РЕБ, антеною Alientech та БК ворога.

Відповідне відео опублікувало командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Операторами 73 морського центру СпП було виявлено будівлю з окупантами-аеророзвідниками, станцією РЕБ, антеною Alientech та БК ворога.

Для знищення особового складу та апаратури противника було задіяно операторів FPV дронів та розрахунок 122-мм гаубиці Д-30 які знищили всі цілі. Орієнтовні втрати противника близько 5 осіб.

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