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Бійці ССО знищили апаратуру та місце дислокації аеророзвідників ворога на окупованій Херсонщині. ВIДЕО

Бійці ССО знищили будівлю з окупантами-аеророзвідниками, станцією РЕБ, антеною Alientech та БК ворога.

Відповідне відео опублікувало командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Операторами 73 морського центру СпП було виявлено будівлю з окупантами-аеророзвідниками, станцією РЕБ, антеною Alientech та БК ворога.

Для знищення особового складу та апаратури противника було задіяно операторів FPV дронів та розрахунок 122-мм гаубиці Д-30 які знищили всі цілі. Орієнтовні втрати противника близько 5 осіб.

Також дивіться: Бійці ССО знищили вже сьому ворожу РЛС "Зоопарк-1" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ССО (525) дрони (4920) 73-й морський центр спецоперацій (16) Херсонська область (5887)


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23.03.2024 04:17 Відповісти
Апять !
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23.03.2024 07:02 Відповісти
ЗБС !!
Молодці хлопці.!!!
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23.03.2024 05:51 Відповісти
"Доброї ночі! Ми - з України!" Мабуть вирішили добить "недобитка" - якась крекінг-колона залишилася неушкодженою! (Їх же там по кілька штук на завод) У Кстово ("Лукойл") було ДВІ Одна сама "дуба врізала" 4 січня цього року ("здохла" компресорна апаратура) А другу розбила "укрофанера" кілька днів тому Для відновлення (реального - як самі кацапи-специ сказали) потрібно не менше року А тут санкції! А апаратуру виробляють лише у Європі! І то - за попереднім замовленням!
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23.03.2024 06:45 Відповісти
 
 