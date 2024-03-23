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Теракт у Підмосков’ї: у Росії показали затримання підозрюваних, які рухалися нібито в напрямку кордону з Україною. ВIДЕО 18+

В Росії повідомили про затримання осіб, яких підозрюють у скоєнні теракту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Московській області. У слідчому комітеті РФ заявили, що зловмисників начебто затримали у Брянській області, "недалеко від кордону з Україною".

У мережі поширюють відео з допитом мігранта з Азії, який російські силовики влаштували на трасі. Чоловік визнає, що був учасником теракту в "Крокусі" на замовлення якогось проповідника та отримав за це гроші, інформує Цензор.НЕТ.

Відео затримання та допиту нібито ще двох терористів, які стріляли по людях у "Крокусі", публікують росЗМІ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.

Автор: 

москва (1264) росія (66144) теракт (1027)


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Топ коментарі
+98
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23.03.2024 16:48 Відповісти
+65
Дивно що після таких катувань вони не зізнались у спаленні Москви у 1812 році.
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23.03.2024 16:50 Відповісти
+54
Чергова рашистська дешева постанова зліплена із гавна і палок ну як і все іньше на рабсєє...
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23.03.2024 16:51 Відповісти
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Сценарій патрушева, як і з Оманським прблудою95…
А почали московіти ФСБ, ще з війни у Чечені, зпідриву будинків на Каширському …
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23.03.2024 22:12 Відповісти
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23.03.2024 22:41 Відповісти
Які ввічливі ФСБшники - картоночку йому підстелили.
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23.03.2024 22:57 Відповісти
какие хорошие и культурные "террористы" - специально подождали пока у Хйла выборы закончатся и он ракетами ввальнет, чтобы "западным партнерам" с холопами поговорить было о чем угодно кроме надвигающейся с ускорением ж*пы
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24.03.2024 01:35 Відповісти
Резул'тат суперови, браво-бравіссімо, 4 стріл'ців-133 дохлих кацапів, ну от можут' же, good job yosну так чи не? А якщо там би було 8 чи 10 стріл'ців, за такою продуктивності праці? Окей,окей, вже бачу ваші коменти шо тому вуйку той мед да і ложками.
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24.03.2024 06:13 Відповісти
Большинство погибли от пожара. Бежавшие наверх оказались заблокированными. Там было 6 тысяч человек, результат мог быть катастрофическим.
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24.03.2024 08:13 Відповісти
...ага і автомат спеціально розфарбували в такий кислотний колір , щоб "рибки-гупі" перед екраном випадково не забули і точно звернули увагу ... капець, все строго для тупорилого бидла зроблено.
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24.03.2024 15:30 Відповісти
Мокшанська, москворота цинічна, підарня, а ви не просто так вбиваєте тисячами людей, тварюки подібні роду людському.
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24.03.2024 07:07 Відповісти
Одразу видно, що ці затримані на терористів не схожі - так випадкові люди на яких перевели стрілки👈
Ну а вбиту русню абсолютно не шкода - сподіваюсь, що добрі люди повбивають всю русню разом з їхніми самками і личинками💩
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24.03.2024 08:34 Відповісти
Равшан и Джамшут, а где террористы?
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24.03.2024 09:23 Відповісти
Да уже все. ИГИЛ их сдал. На видео с нагрудных камер с места теракта это точно они.
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24.03.2024 10:43 Відповісти
Зрение у тебя фсбешное.
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24.03.2024 13:20 Відповісти
Where the US are you from?
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24.03.2024 13:48 Відповісти
Краще не писати іноземною, якщо правил не знаєш. Where the US are you from? або Where the US are you the US from?
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25.03.2024 11:39 Відповісти
Щось ці задрочені азіки не дуже схожі на тих терористів. Там наскільки це було можливо побачити були професійні добре навчені військові. А тут якісь скотойоби із задроченого аулу.
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24.03.2024 11:02 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1771538345891393562 Писатель 🇬🇪 🇺🇦 🇮🇱👨‍🦽📚😷 @YuraYakunin · 19h Видео вчерашних «убитых» в Крокус Сити, которое, не только шевелятся, но и курят будучи мертвыми! Так что все это цирковое представление путинского ФСБ. 🤣🤣🤣👏😭
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24.03.2024 11:54 Відповісти
Ешё раз показывает о неадекватности власти и правоохранительных органах в руссии. Всем подозреваемым будем отрезать уши!?
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24.03.2024 12:12 Відповісти
Иностранные комментаторы в экстазе от того что они попались именно русским, и как они после этого выглядят.
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24.03.2024 12:19 Відповісти
Такие же "иностранные" как и ты, Ванёк, шо ты тут забыл, здесь водки нет.
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25.03.2024 07:57 Відповісти
Исламисты всегда кричат ​​«Аллаху Акбар» и гордятся своими терактами против неверных. В Германии никто не верит в версию Кремля. Этот террор только выгоден режиму в России, даже если его осуществил ИГ.
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24.03.2024 17:27 Відповісти
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