Теракт у Підмосков’ї: у Росії показали затримання підозрюваних, які рухалися нібито в напрямку кордону з Україною. ВIДЕО 18+

В Росії повідомили про затримання осіб, яких підозрюють у скоєнні теракту у ТЦ "Крокус Сіті Хол" у Московській області. У слідчому комітеті РФ заявили, що зловмисників начебто затримали у Брянській області, "недалеко від кордону з Україною".

У мережі поширюють відео з допитом мігранта з Азії, який російські силовики влаштували на трасі. Чоловік визнає, що був учасником теракту в "Крокусі" на замовлення якогось проповідника та отримав за це гроші, інформує Цензор.НЕТ.

Відео затримання та допиту нібито ще двох терористів, які стріляли по людях у "Крокусі", публікують росЗМІ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".

Нагадаємо, ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.