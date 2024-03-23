Сили оборони відпрацювали по росіянах на Харківщині: з шести окупантів вижив лише один. ВIДЕО

На Харківському напрямку військовослужбовці Гвардії наступу "Сталевий кордон" відпрацювали по скупченню росіян.

Відео опублікували у Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.

"Аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" провели статистичне дослідження. За результатами дослідження прикордонники встановили: з 6 окупантів, схованих в нору, в середньому виживає один", — йдеться в описі до відеоматеріалу.

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