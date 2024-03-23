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Сили оборони відпрацювали по росіянах на Харківщині: з шести окупантів вижив лише один. ВIДЕО

На Харківському напрямку військовослужбовці Гвардії наступу "Сталевий кордон" відпрацювали по скупченню росіян.

Відео опублікували у Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.

"Аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" провели статистичне дослідження. За результатами дослідження прикордонники встановили: з 6 окупантів, схованих в нору, в середньому виживає один", — йдеться в описі до відеоматеріалу.

Також дивіться: Окупанти вирішили закріпитися під розбитою БМП, перечекати та просунутися у бік наших позицій, однак воїни ЗСУ їх ліквідували. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6152) ліквідація (4096)


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Ядрьонии зрив
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23.03.2024 17:43 Відповісти
Той лемінг, що втік, має лишню але дуже корисну хромосому. Нажаль)
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23.03.2024 17:44 Відповісти
Браво, хлопці!

Бийте цю мерзоту.
смерть ворогам!
Слава Україні!
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23.03.2024 17:45 Відповісти
Кучно лягло лягли.....
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23.03.2024 17:55 Відповісти
Цей один мабуть ще біжить не зупиняючись.
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23.03.2024 18:07 Відповісти
Висновок)Той ,що вижив родився в трусіках,займався спортом,добре бігав і був відлюдкуватим))Допоки це врятувало.
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23.03.2024 19:03 Відповісти
Той, що втік мабуть Сусанін....
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23.03.2024 20:10 Відповісти
 
 