Сили оборони відпрацювали по росіянах на Харківщині: з шести окупантів вижив лише один. ВIДЕО
На Харківському напрямку військовослужбовці Гвардії наступу "Сталевий кордон" відпрацювали по скупченню росіян.
Відео опублікували у Державній прикордонній службі України, інформує Цензор.НЕТ.
"Аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" провели статистичне дослідження. За результатами дослідження прикордонники встановили: з 6 окупантів, схованих в нору, в середньому виживає один", — йдеться в описі до відеоматеріалу.
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