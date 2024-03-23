Воїни 92 ОШБр відбили ворожий штурм та знищили російські БТР та новітні танки Т-90М. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "Code 9.2" 92-ої окремої штурмової бригади за допомогою ударних коптерів відбили чергову штурмову механізовану атаку окупантів на одній з ділянок фронту Бахмутського напрямку.

Було знищено біля 10-ти одиниць техніки, в тому числі – БТР-82А та найновітніші танки Т-90М "Прорив", інформує Цензор.НЕТ

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