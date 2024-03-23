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Воїни 92 ОШБр відбили ворожий штурм та знищили російські БТР та новітні танки Т-90М. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "Code 9.2" 92-ої окремої штурмової бригади за допомогою ударних коптерів відбили чергову штурмову механізовану атаку окупантів на одній з ділянок фронту Бахмутського напрямку.

Було знищено біля 10-ти одиниць техніки, в тому числі – БТР-82А та найновітніші танки Т-90М "Прорив", інформує Цензор.НЕТ

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Автор: 

штурм (245) знищення (7600) Бахмут (1562) 92 окрема штурмова бригада (256)


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23.03.2024 17:51 Відповісти
У останнього голови і так не було томущо приперся в Україну . Тому і здох від втрати крові.
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23.03.2024 17:57 Відповісти
Хай щастить Воїнам 24/7/365!
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23.03.2024 18:04 Відповісти
Ой. а хто це там кровь ат атца патірял?
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23.03.2024 18:40 Відповісти
 
 