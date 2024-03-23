УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13392 відвідувача онлайн
Новини Відео
1 188 7

За добу у Харкові пунктами незламності скористалися понад 16 тисяч людей, - Клименко. ВIДЕО

Глава МВС Ігор Клименко здійснив робочий візит до Харкова, де ознайомився з роботою пунктів незламності.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у телеграм, передає Цензор.НЕТ.

"Харків. Місто, яке останніми днями зазнало значних пошкоджень інфраструктури та цивільних обʼєктів.

Ознайомився із роботою Пунктів Незламності. Протягом доби понад 16 тисяч людей вимушені були прийти сюди, щоб зігрітися, підзарядити телефони, отримати доступ до мережі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстрілюють Харків

Сьогодні до Харкова прибула мобільна кухня ДСНС. Вона може забезпечити триразове харчування одночасно для 200 людей і розгортається під час масових пошуково-рятувальних операцій. Працюватимемо над тим, щоб подібного транспорту в Україні стало більше.

Разом із виконуючим обовʼязки Голови ДСНС Андрієм Даником відвідали один з обʼєктів, де підрозділи продовжують ліквідовувати наслідки атаки. У Харкові зараз задіяні рятувальники з інших регіонів. Безперервно працюють та рятують", - розповів Клименко.

Глава МВС Ігор Клименко про Харків

Автор: 

Харків (5716) Клименко Ігор (493) пункт незламності (64)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без «незламних пунктів» з ДСНС, ну ніяк не рекламується бездіяльність, Стефанчука+Зеленського+Шмигал, ….
показати весь коментар
23.03.2024 20:18 Відповісти
Глава МВС Ігор Клименко здійснив робочий візит до Харкова, де ознайомився з роботою пунктів незламності
...і сам став незламним...
показати весь коментар
23.03.2024 20:23 Відповісти
Оце досягнення! Дайош завтра 30 тисяч!
показати весь коментар
23.03.2024 20:41 Відповісти
Якщо точно, 16114. Ой,ні, ще один. 16115!
показати весь коментар
23.03.2024 21:24 Відповісти
Досить пару ЗРК зняти з столиці і там поставити. Але,щоб місто не було проблемним,просто перестали друкувати про реальні обстріли міста. А світло включили хвилин 45 назад. Харків це місто Незалежності, а не пункти
показати весь коментар
23.03.2024 21:28 Відповісти
А коли будеш сровіряти роботу слідчих, трутнів, з райуправлінь?
показати весь коментар
24.03.2024 07:00 Відповісти
 
 