За добу у Харкові пунктами незламності скористалися понад 16 тисяч людей, - Клименко. ВIДЕО

Глава МВС Ігор Клименко здійснив робочий візит до Харкова, де ознайомився з роботою пунктів незламності.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив у телеграм, передає Цензор.НЕТ.

"Харків. Місто, яке останніми днями зазнало значних пошкоджень інфраструктури та цивільних обʼєктів.



Ознайомився із роботою Пунктів Незламності. Протягом доби понад 16 тисяч людей вимушені були прийти сюди, щоб зігрітися, підзарядити телефони, отримати доступ до мережі.

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Сьогодні до Харкова прибула мобільна кухня ДСНС. Вона може забезпечити триразове харчування одночасно для 200 людей і розгортається під час масових пошуково-рятувальних операцій. Працюватимемо над тим, щоб подібного транспорту в Україні стало більше.



Разом із виконуючим обовʼязки Голови ДСНС Андрієм Даником відвідали один з обʼєктів, де підрозділи продовжують ліквідовувати наслідки атаки. У Харкові зараз задіяні рятувальники з інших регіонів. Безперервно працюють та рятують", - розповів Клименко.