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Сотень тисяч росіян, які вбивають на українській землі, вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів, - Зеленський. ВIДЕО

У своєму зверненні президент Володимир Зеленський висловився про теракт у концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Зеленського у телеграмі.

"Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звинувачення України у причетності до стрілянини в Підмосков’ї - провокація Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії, - МЗС

Він наголосив, що "вони прийшли в Україну, спалюють наші міста – і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, ґвалтують наших людей – і їх же звинувачують. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано".

"Тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів. І якщо росіяни готові мовчки вмирати в "крокусах" та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі.

Терористи завжди повинні програвати, і я дякую кожному і кожній, хто справді захищає життя! Дякую усім нашим людям, які бʼються проти терору. І ми маємо усім світом захищатись від тих, хто вважає людей просто витратним матеріалом", - підсумував Зеленський.

Також читайте: Це - нісенітниця, - ГУР про заяву ФСБ щодо нібито намірів терористів втекти в Україну після стрілянини в Підмосков’ї

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) звернення (629) теракт (1027)


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Топ коментарі
+15
А яке тобі взагалі діло до смердюцих кацапів, яких там десь постріляли? До ГЕС діла немає? До Харкова? До всієї України, яка через тебе і твоїх кротів, захлинається від крові? Іуда.
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23.03.2024 22:26 Відповісти
+14
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23.03.2024 22:18 Відповісти
+11
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23.03.2024 22:20 Відповісти
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Рузьге терорист ганчіркоголовому терористу - друг, таваріщь і брат.
Достатньо було б виставити проти акбарників одного нашого Стефанчука - він їх просто з'їсть. Запросто!
Усіх одразу!
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23.03.2024 22:18 Відповісти
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23.03.2024 22:18 Відповісти
"Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. "

Саме так! Методи НКВС із перевдяганнями у форму УПА для знищення українських сіл ніхто не забув
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23.03.2024 22:20 Відповісти
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23.03.2024 22:20 Відповісти
Белгорода до ранку може вже не бути судячи з того що робиться в місті.Белгорода до ранку може вже не бути судячи з того що робиться в місті. Також проводится масована атака на Крим - https://t.me/pecherymordora356
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23.03.2024 22:21 Відповісти
Ти б сам у своїй державі порядок навів, конч неголений.
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23.03.2024 22:21 Відповісти
Його порядок нам точно непотрібний.
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23.03.2024 22:24 Відповісти
держава ще не його. але вiн над цим працює. а х#йлу ze просто заздрить.
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23.03.2024 22:27 Відповісти
Поясніть мені тупому різницю між іділ та рф, в одних вивернутий іслам, а в кацапів ***************?
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23.03.2024 22:24 Відповісти
Тю..а немає - бо іділ - то проект раїсі.
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23.03.2024 22:25 Відповісти
А яке тобі взагалі діло до смердюцих кацапів, яких там десь постріляли? До ГЕС діла немає? До Харкова? До всієї України, яка через тебе і твоїх кротів, захлинається від крові? Іуда.
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23.03.2024 22:26 Відповісти
Окрім примітивного популізму, ні на що не здатне.
Сортирний генерал з «Пригод бравого вояка Швейка»!
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23.03.2024 22:27 Відповісти
Шось Єрмак запізнився з промовою ВовЗе мабуть папір з олівцями рахував
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23.03.2024 22:28 Відповісти
Росіяни з "глубінки росії" дивляться відео розстрілу на концерті, як звичайний кумедний серіал - немає нічого кращого для скрєпного бідного росіянина, ніж бачити, як вбивают "масквічєй"...
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23.03.2024 22:32 Відповісти
Вони їх навіть москалями називають, але мріють ними стати.
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23.03.2024 22:41 Відповісти
Та на кота що блює у тіктоці реально більше сенсу дивитися чим на о це опудало зелене
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23.03.2024 22:32 Відповісти
Госдеп уведомил рф о повторном теракте в Москве в следующие 48 часов


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23.03.2024 22:34 Відповісти
**** - лох, а Нетряпка - не лох!
Шах і мат.
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23.03.2024 22:36 Відповісти
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23.03.2024 22:41 Відповісти
"Сотень тисяч росіян терористів, які вбивають на українській землі, вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів" - цитати найвеличніших лідорів **********!
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23.03.2024 22:54 Відповісти
з терористами не воюють кількістю
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23.03.2024 22:57 Відповісти
Опять ты, Боневтик Янелохович, свою гундосую парашную ху#ню несёшь. Сотен ракет Сапсан, которые ты по приказу Ху#ла в асфальт закатал, хватило бы, чтобы из мааацквабада делать сотню Крокусов с тысячами дохлых свинособак каждый день.
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23.03.2024 23:07 Відповісти
Є такі версії:







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23.03.2024 23:13 Відповісти
Гарні слова.
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23.03.2024 23:22 Відповісти
1
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23.03.2024 23:24 Відповісти
НЕТ! Количество не заменяет качества, от 100 милионов безоружных РАБОВ москальской ЫМПЕРИИ нет толку, достаточно было бы на месте пары СВОБОДНЫХ (и соответвенно вооруженых) ГРАЖДАН, чтоб дать серьезный отпор этим нападавшим!!!
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23.03.2024 23:27 Відповісти
ты таджик?
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23.03.2024 23:33 Відповісти
как он видеомил
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23.03.2024 23:32 Відповісти
Дбл блд.
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23.03.2024 23:36 Відповісти
Терористи? Якби це були терористи то *** би хто звідти вийшов живим. Так - проплачена кремлем авантюра, і не більше, бо така нищебродська підготовка характерна тільки кацапердам. Ну, а пісня у кремлівських жаб одна, як і у звичайних. Болото воно і є болото, чим далі тим глибше. АРХ М
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24.03.2024 02:43 Відповісти
 
 