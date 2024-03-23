Сотень тисяч росіян, які вбивають на українській землі, вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів, - Зеленський. ВIДЕО
У своєму зверненні президент Володимир Зеленський висловився про теракт у концертному залі "Крокус" у підмосковному Красногорську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Зеленського у телеграмі.
"Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших", - заявив Зеленський.
Він наголосив, що "вони прийшли в Україну, спалюють наші міста – і Україну ж намагаються звинуватити. Вони катують, ґвалтують наших людей – і їх же звинувачують. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано".
"Тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів. І якщо росіяни готові мовчки вмирати в "крокусах" та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі.
Терористи завжди повинні програвати, і я дякую кожному і кожній, хто справді захищає життя! Дякую усім нашим людям, які бʼються проти терору. І ми маємо усім світом захищатись від тих, хто вважає людей просто витратним матеріалом", - підсумував Зеленський.
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Достатньо було б виставити проти акбарників одного нашого Стефанчука - він їх просто з'їсть. Запросто!
Усіх одразу!
Саме так! Методи НКВС із перевдяганнями у форму УПА для знищення українських сіл ніхто не забув
Сортирний генерал з «Пригод бравого вояка Швейка»!
Шах і мат.
росіянтерористів, які вбивають на українській землі, вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів" - цитати найвеличніших лідорів **********!