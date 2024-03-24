УКР
За цей тиждень російські терористи застосували по території України майже 190 ракет, близько 140 "шахедів" та 700 керованих авіабомб, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський розповів про масштаби та наслідки російських повітряних атак по території України за минулий тиждень.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"За цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 "шахедів". Ще майже 700 керованих авіабомб. Жодного тижня ще не було за понад 2 роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору. І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само - кожного тижня, кожного дня.

Цей тиждень дав багато результатів у відносинах із партнерами. Євросоюз - рішення про Фонд допомоги Україні обсягом 5 мільярдів євро. Це суттєво підтримає наш захист. Є також і новий транш макрофіну від Євросоюзу - 4,5 мільярда євро. МВФ - є рішення про новий транш, майже 900 мільйонів доларів. Канада - є 2 мільярди канадських доларів макрофіну, прямої бюджетної підтримки. Є хороші результати і щодо пакетів оборонної підтримки - є й отримані пакети, і оголошені нові. Це артилерія, дрони, бронетехніка. Також щойно говорив із Прем’єр-міністром Іспанії Санчесом. І щодо ППО для України - нам потрібно більше систем. Говорили й про нашу взаємодію з Іспанією на двосторонньому рівні та у європейських інституціях. Я вдячний Іспанії за незмінну підтримку та незмінну нашу спільну впевненість, що життя обов’язково має перемогти.

Головне - не втомлюватись, не збавляти нашої активності, не втрачати віри в Україну, у наших людей і в нашу можливість донести світу, що ворог людського життя не має права виграти - Путін не має права виграти. Він повинен втратити можливість ламати життя інших. І тільки це може стати основою спільної безпеки - наших людей, усіх європейців, усього світу", - наголосив Зеленський.

Читайте: Зеленський і прем’єр Іспанії Санчес обговорили посилення української ППО й домовилися прискорити підготовку двосторонньої безпекової угоди

Зеленський Володимир (25542) звернення (667)
Топ коментарі
+37
А ми могли б і самі застосовувати по 140 шахедів на день проти підрів, якби Україною керував президент, а не клоун.
показати весь коментар
24.03.2024 21:13 Відповісти
+34
А цей статистику продовжує вести..капець просто..
показати весь коментар
24.03.2024 21:07 Відповісти
+32
Афігітєльно важкий для бюджету діктор, який за сумашедші дєньні розказує новини, які вже один раз до того розказали по телемарафету за сумашедші дєньгі.

Нах на ?
показати весь коментар
24.03.2024 21:18 Відповісти
А цей статистику продовжує вести..капець просто..
показати весь коментар
24.03.2024 21:07 Відповісти
Афігітєльно важкий для бюджету діктор, який за сумашедші дєньні розказує новини, які вже один раз до того розказали по телемарафету за сумашедші дєньгі.

Нах на ?
показати весь коментар
24.03.2024 21:18 Відповісти
О, понеслась...
показати весь коментар
24.03.2024 21:09 Відповісти
А ми могли б і самі застосовувати по 140 шахедів на день проти підрів, якби Україною керував президент, а не клоун.
показати весь коментар
24.03.2024 21:13 Відповісти
Вже один легітимний є в Ростові, а цей буде в Гаазі разом з дружками розказувати як на шашлики збирались.
показати весь коментар
24.03.2024 21:20 Відповісти
О дивись, вже заспамили.
показати весь коментар
24.03.2024 21:27 Відповісти
Знову повторюю:
майже 190 ракет, близько 140 "шахедів" ....ти вже майже нелегітимний і сподіваюсь твій кінець вже близько
показати весь коментар
24.03.2024 21:29 Відповісти
Що таке - "заспамили"?
Там хрест, це означає - адмін при модерації видалив якусь дурню.
показати весь коментар
24.03.2024 22:01 Відповісти
Читати вмієш? Слово " повторюю" розумієш?
показати весь коментар
24.03.2024 22:24 Відповісти
Ще може на підлогу впадете та ногами посмикаєте, бо я у вас улюблену іграшку "забрав", неадекватне?
показати весь коментар
24.03.2024 22:34 Відповісти
Серёженька, адекватний ви наш, вгамуйтесь та шатанці змініть бо смердить трішечки...грайте і далі іграшками
показати весь коментар
24.03.2024 22:55 Відповісти
Йой, чергова Безугла
Через екран комп'ютера нічого смердіти не може. Якщо вам там щось смердить, то з великою долею вірогідності - це ви сами. Не тужтеся так наступного разу смикаючи ногами на підлозі - може й смердіти не будете.
показати весь коментар
24.03.2024 23:03 Відповісти
ЗЕ-бот, не переймайся ти так - виженемо москалів , виденемо і вас зелених разом зі твоєю безмозглою
показати весь коментар
24.03.2024 23:26 Відповісти
Мало того що Безугла, ще й "Бабця Ванга"
Продовжуйте, не зупиняйтеся.
показати весь коментар
24.03.2024 23:32 Відповісти
А Гаага здесь при чем? Шут ведь на международный преступник. Суд должен быть в Буче, где оно лыбилось после того, как на камеру перестало трагически корчить морду, в Мариуполе, в Изюме. И суд должен быть именно украинский, потому что судить будет этот суд убийцу сотен тысяч украинцев, подельника путина. Это его кумира пусть судят в Гааге, а этого - только здесь.
показати весь коментар
25.03.2024 06:03 Відповісти
про потужну мстю не забув, лідорок ?
показати весь коментар
24.03.2024 21:16 Відповісти
Де 230 тис 137 дронів? Де ракети, де снаряди, де фортифікаційні споруди? просто пісець якийсь а не влада.
показати весь коментар
24.03.2024 21:17 Відповісти
Ну а теперь обьясни. Нах""я нам твоя статистика.
показати весь коментар
24.03.2024 21:17 Відповісти
показати весь коментар
24.03.2024 21:29 Відповісти
Навіть якщо він грає дуже х...фігово ?
показати весь коментар
24.03.2024 21:31 Відповісти
наріду нравіцца
показати весь коментар
24.03.2024 21:34 Відповісти
І накуя ти сам потрібний?
показати весь коментар
24.03.2024 22:12 Відповісти
Статист й"баний((
показати весь коментар
24.03.2024 21:17 Відповісти
А ти різницю між "статистом" і "статистиком" знаєш?
показати весь коментар
24.03.2024 21:28 Відповісти
судячи з того, шо країною править таки Єрмак, то Ze - статист.

а якшо взяти до уваги, шо Воно не вміє обробляти інформацію, то Воно - не статистик.

Зря Ви, дядьку, на чувака в термінах наїхали )))
показати весь коментар
24.03.2024 21:32 Відповісти
То таки точно "чувак"! Сьогодні з себе "супервумного" корчив...
показати весь коментар
24.03.2024 21:40 Відповісти
людей багато, люди різні, не всі красіві, як я і не всі умні, як Ви.

з цим треба жити, бо доля умних і красівих залежить від їх голосування ...
показати весь коментар
24.03.2024 21:42 Відповісти
Та я розумію, що, коли розум роздавали - він у косметичному салоні сидів Але ж в черговий раз підтверджується висновок мого покійного товарища стосовно того, що "Недоумки відсутність інтелекту заміняють агресивністю і нахабством..."
показати весь коментар
24.03.2024 21:46 Відповісти
ну от не завжди. Бувають досить інтелектуально обмежені люди, які не лізуть рішать дєла.

а буває ілюстрація виразу "Хуже идиота только идиот с инициативой".

у кацапів є приказка "Простота хуже воровства".

Цілеспрямованість, наполегливість, працелюбство, мотивованість, впевненість, ініціативність, креативність - все це дуже шкідливі якості, якщо їх носій - ідіот.
показати весь коментар
24.03.2024 21:56 Відповісти
Характерний приклад - Мар"яша Безугла!
показати весь коментар
24.03.2024 22:11 Відповісти
Очевидно не знає. Але в даному (клінічному) випадку - це "адін ***"...
показати весь коментар
24.03.2024 21:43 Відповісти
Так,знаю.
показати весь коментар
24.03.2024 23:51 Відповісти
Вого й видно!
показати весь коментар
25.03.2024 04:55 Відповісти
Яка користь від ціх вечірніх балачок?
показати весь коментар
24.03.2024 21:20 Відповісти
Головне переконати зебілів що ми всі в безпеці. І скоро засвітить перемога, бо ворог вже майже вистріляв всі ракети.
показати весь коментар
24.03.2024 21:30 Відповісти
А вечірня казочка...
показати весь коментар
24.03.2024 22:11 Відповісти
Невдалий нащадок діда Панаса!
Отака х...ня, малята!..
показати весь коментар
24.03.2024 22:13 Відповісти
замість Панаса Понос
показати весь коментар
24.03.2024 22:19 Відповісти
і це "випадково" сталося після стамбульських посиденьок
показати весь коментар
24.03.2024 21:21 Відповісти
а гейропа скорбить по ухорошленим кацапам в крокусі
показати весь коментар
24.03.2024 21:22 Відповісти
і ридає по льосі нахальному
показати весь коментар
24.03.2024 21:24 Відповісти
Нам я так розумію похвалитись особливо нічим. Окрім вибухів у Севастополі.
Зеля розповів про успішні атаки русні.
показати весь коментар
24.03.2024 21:29 Відповісти
матєматік ☝
показати весь коментар
24.03.2024 21:29 Відповісти
Хай спробує їх асфальтом позбивать! А щоб не влучили - хай маскується серед мільярда дерев!
показати весь коментар
24.03.2024 21:29 Відповісти
Спікер сектору "Фіздобол"
показати весь коментар
24.03.2024 21:32 Відповісти
Куда ему до деда Панаса...
показати весь коментар
24.03.2024 21:34 Відповісти
єслі з вологодським акцентом, то "Понос"
показати весь коментар
24.03.2024 21:37 Відповісти
ало зелений мерзотник а де наші ракети за два роки нуль
показати весь коментар
24.03.2024 21:35 Відповісти
А моє схоже запитання модер успішно видалив. Напевне прихильник хрінпіду.
показати весь коментар
24.03.2024 21:41 Відповісти
І шо?- Може тобі треба було іти працювати в статбюро?
показати весь коментар
24.03.2024 21:36 Відповісти
почалося загострення, перед літо
та рух на фронтах
показати весь коментар
24.03.2024 21:45 Відповісти
На московії є такий доволі цікавий персонаж, євгєній понасєнков. Історик, письменник і тд. Доволі розумний кацап. Так він описав ситуацію на росії словами: "Мы стали заложниками толпы быдла". Нажаль це підходить не тільки про тих, кого він мав на увазі.
показати весь коментар
24.03.2024 22:03 Відповісти
академік лженаук - такий у нього титул
показати весь коментар
24.03.2024 22:33 Відповісти
Обригали тему.
показати весь коментар
24.03.2024 22:20 Відповісти
Хмм де наша відповідь по їх енергетиці по їх мержах і іншому.НПЗ?Щоб завалити нпз одного або пару дронів мало.Це цілий комплекс з резервуарами.Особливо великі НПЗ їх просто так не завалиш.3 рік пішов дуже багато питань назріло дууууже багато.Зараз це нагадує 10 раз в'@бали ми один раз дали ляпаса.Та ні 3 рік пішов настав час щось змінювати.Такий сценарій війни може тривати ще років 10.Населення фізично вже на 10 факто рік підсіло.Тим паче коли його вже кожен день кошмарять як на вулицях так і законами.Це вже нагадує якийсь штопор .
показати весь коментар
24.03.2024 22:27 Відповісти
Статист.
показати весь коментар
24.03.2024 22:28 Відповісти
А скільки разів стрельнули з автомату?
показати весь коментар
24.03.2024 23:12 Відповісти
Бо ти лохопєдіна, як і усі твої зелені "стратєги". Перш ніж бити паРашу по яйцям (нпз), треба було на фіг винести її стратавіа і заводи, щоб їй не було чим "вазмєздяти". І за 3 роки війни це можна таки було зробити, але ж ви, зелені, не вмієте мислити стратегічно, а тепер рахуєте ракети.
показати весь коментар
24.03.2024 23:30 Відповісти
Яке ж воно огидне, під"єрмачне ху-ло.
показати весь коментар
24.03.2024 23:31 Відповісти
У нас зачитувальник статистичних даних, чи президент?
показати весь коментар
25.03.2024 00:09 Відповісти
Синтезатор речи.
показати весь коментар
25.03.2024 06:07 Відповісти
Гідну відповідь супостату Закидаймо його асфальтом, шашликом і твоїми відосами а тоді зверху мільярдом дерев
показати весь коментар
25.03.2024 08:28 Відповісти
 
 