За цей тиждень російські терористи застосували по території України майже 190 ракет, близько 140 "шахедів" та 700 керованих авіабомб, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський розповів про масштаби та наслідки російських повітряних атак по території України за минулий тиждень.

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"За цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 "шахедів". Ще майже 700 керованих авіабомб. Жодного тижня ще не було за понад 2 роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору. І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само - кожного тижня, кожного дня.

Цей тиждень дав багато результатів у відносинах із партнерами. Євросоюз - рішення про Фонд допомоги Україні обсягом 5 мільярдів євро. Це суттєво підтримає наш захист. Є також і новий транш макрофіну від Євросоюзу - 4,5 мільярда євро. МВФ - є рішення про новий транш, майже 900 мільйонів доларів. Канада - є 2 мільярди канадських доларів макрофіну, прямої бюджетної підтримки. Є хороші результати і щодо пакетів оборонної підтримки - є й отримані пакети, і оголошені нові. Це артилерія, дрони, бронетехніка. Також щойно говорив із Прем’єр-міністром Іспанії Санчесом. І щодо ППО для України - нам потрібно більше систем. Говорили й про нашу взаємодію з Іспанією на двосторонньому рівні та у європейських інституціях. Я вдячний Іспанії за незмінну підтримку та незмінну нашу спільну впевненість, що життя обов’язково має перемогти.

Головне - не втомлюватись, не збавляти нашої активності, не втрачати віри в Україну, у наших людей і в нашу можливість донести світу, що ворог людського життя не має права виграти - Путін не має права виграти. Він повинен втратити можливість ламати життя інших. І тільки це може стати основою спільної безпеки - наших людей, усіх європейців, усього світу", - наголосив Зеленський.

