За цей тиждень російські терористи застосували по території України майже 190 ракет, близько 140 "шахедів" та 700 керованих авіабомб, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський розповів про масштаби та наслідки російських повітряних атак по території України за минулий тиждень.
Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"За цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 "шахедів". Ще майже 700 керованих авіабомб. Жодного тижня ще не було за понад 2 роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору. І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само - кожного тижня, кожного дня.
Цей тиждень дав багато результатів у відносинах із партнерами. Євросоюз - рішення про Фонд допомоги Україні обсягом 5 мільярдів євро. Це суттєво підтримає наш захист. Є також і новий транш макрофіну від Євросоюзу - 4,5 мільярда євро. МВФ - є рішення про новий транш, майже 900 мільйонів доларів. Канада - є 2 мільярди канадських доларів макрофіну, прямої бюджетної підтримки. Є хороші результати і щодо пакетів оборонної підтримки - є й отримані пакети, і оголошені нові. Це артилерія, дрони, бронетехніка. Також щойно говорив із Прем’єр-міністром Іспанії Санчесом. І щодо ППО для України - нам потрібно більше систем. Говорили й про нашу взаємодію з Іспанією на двосторонньому рівні та у європейських інституціях. Я вдячний Іспанії за незмінну підтримку та незмінну нашу спільну впевненість, що життя обов’язково має перемогти.
Головне - не втомлюватись, не збавляти нашої активності, не втрачати віри в Україну, у наших людей і в нашу можливість донести світу, що ворог людського життя не має права виграти - Путін не має права виграти. Він повинен втратити можливість ламати життя інших. І тільки це може стати основою спільної безпеки - наших людей, усіх європейців, усього світу", - наголосив Зеленський.
Нах на ?
майже 190 ракет, близько 140 "шахедів" ....ти вже майже нелегітимний і сподіваюсь твій кінець вже близько
Там хрест, це означає - адмін при модерації видалив якусь дурню.
Через екран комп'ютера нічого смердіти не може. Якщо вам там щось смердить, то з великою долею вірогідності - це ви сами. Не тужтеся так наступного разу смикаючи ногами на підлозі - може й смердіти не будете.
Продовжуйте, не зупиняйтеся.
а якшо взяти до уваги, шо Воно не вміє обробляти інформацію, то Воно - не статистик.
Зря Ви, дядьку, на чувака в термінах наїхали )))
з цим треба жити, бо доля умних і красівих залежить від їх голосування ...
а буває ілюстрація виразу "Хуже идиота только идиот с инициативой".
у кацапів є приказка "Простота хуже воровства".
Цілеспрямованість, наполегливість, працелюбство, мотивованість, впевненість, ініціативність, креативність - все це дуже шкідливі якості, якщо їх носій - ідіот.
Отака х...ня, малята!..
Зеля розповів про успішні атаки русні.
та рух на фронтах