У Ростовській області безпілотники атакували Новочеркаську електростанцію, з ладу виведено два енергоблоки. ВIДЕО

У ніч на 25 березня була дронами атакована Новочеркаська ДРЕС у Ростовській області РФ. Виникла пожежа, два енергоблоки тимчасово виведені з експлуатації.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють російські Telegram-канали.

За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС виникла пожежа.

"Займання вдалося оперативно ліквідувати працівникам станції. Постраждалих немає. Причини займання встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Губернатор зазначив, що також сталося автоматичне відключення двох високовольтних ліній та зупинення двох енергоблоків ДРЕС. На станції працює 9 енергоблоків.

"Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ - Тихорецька та Ростовська. Наразі енергопостачання споживачів відновлено. З експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС", - повідомив Голубєв.

Місцеві мешканці, як повідомляють Telegram-канали, розповіли про звуки польоту дронів над областю, їх було щонайменше два десятки. Також повідомляється, що місцями на кілька хвилин відключалося світло.

Своєю чергою міноборони РФ відзвітувало про збиття над Ростовською областю 11 нібито українських безпілотників.

"Черговими засобами ППО одинадцять українських безпілотних літальних апаратів було перехоплено над територією Ростовської області", - йдеться в короткому повідомленні міноборони.

