У Ростовській області безпілотники атакували Новочеркаську електростанцію, з ладу виведено два енергоблоки. ВIДЕО

У ніч на 25 березня була дронами атакована Новочеркаська ДРЕС у Ростовській області РФ. Виникла пожежа, два енергоблоки тимчасово виведені з експлуатації.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляють російські Telegram-канали.

За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва  вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС виникла пожежа.

"Займання вдалося оперативно ліквідувати працівникам станції. Постраждалих немає. Причини займання встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Губернатор зазначив, що також сталося автоматичне відключення двох високовольтних ліній та зупинення двох енергоблоків ДРЕС. На станції працює 9 енергоблоків.

"Через пожежу автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВ - Тихорецька та Ростовська. Наразі енергопостачання споживачів відновлено. З експлуатації тимчасово виведено два енергоблоки ДРЕС", - повідомив Голубєв.

Місцеві мешканці, як повідомляють Telegram-канали,  розповіли про звуки польоту дронів над областю, їх було щонайменше два десятки. Також повідомляється, що місцями на кілька хвилин відключалося світло.

Своєю чергою міноборони РФ відзвітувало про збиття над Ростовською областю  11 нібито українських безпілотників.

"Черговими засобами ППО одинадцять українських безпілотних літальних апаратів було перехоплено над територією Ростовської області", - йдеться в короткому повідомленні міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росії навряд чи вдасться захистити всі НПЗ від українських ударів, - британська розвідка

Топ коментарі
+30
інформація для зе-білоїдів

Три факта про УБпЛА "Лютий", який хєрачіт російські нпз.

1. Піаряться та хвастаються створенням цього дрона ті люди, які нічого (нуль, зіро, хєр собачій) не зробили для того, щоб він появився.

2. Державні нагороди і відомчі відзнаки за "Лютого" отримали абсолютно не ті люди, які його створювали.

3. Беспілотник "Лютий" створювався, випробувався та навіть запускався при повній відсутності зацікавленості основного замовника - Збройних Сил.

Велком ту зе реальність виробників БпЛА))
25.03.2024 06:52 Відповісти
+20
"Лупайте цю скалу.. "
25.03.2024 06:43 Відповісти
+14
25.03.2024 08:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума
25.03.2024 06:22 Відповісти
І тим не менше все одно знайдеться якийсь любитель зради і напише "а де наші шахеди, все пропало".
25.03.2024 06:29 Відповісти
інформація для зе-білоїдів

Три факта про УБпЛА "Лютий", який хєрачіт російські нпз.

1. Піаряться та хвастаються створенням цього дрона ті люди, які нічого (нуль, зіро, хєр собачій) не зробили для того, щоб він появився.

2. Державні нагороди і відомчі відзнаки за "Лютого" отримали абсолютно не ті люди, які його створювали.

3. Беспілотник "Лютий" створювався, випробувався та навіть запускався при повній відсутності зацікавленості основного замовника - Збройних Сил.

Велком ту зе реальність виробників БпЛА))
25.03.2024 06:52 Відповісти
Я бачу Ви в темі - розкрийте п.2
25.03.2024 08:10 Відповісти
Рубрика: інформація від качапських провокаторів?
п.1 та п.2 - ні про що.
А по п.3 - просто маячня. Беспілотник "Лютий" не використовується ЗСУ і звідки той зацікавленості взятись? З ним працює СБУ, а інвестиції були від Мінцифри.
25.03.2024 16:20 Відповісти
Пачіму? Зачто?))
25.03.2024 06:33 Відповісти
"Причини займання з'ясовуються"...
Ага - магнітниє *******....
25.03.2024 06:41 Відповісти
"Лупайте цю скалу.. "
25.03.2024 06:43 Відповісти
И увидел это Бог, и сказал. : " И Это хорошо, Но мало."
25.03.2024 06:46 Відповісти
І що ви маєте на увазі? Що хочете цим сказати?
25.03.2024 08:01 Відповісти
Ти проспав позавчорашній удар по НПЗ?
25.03.2024 07:13 Відповісти
Дивно що інформацію про нібито *прохання американців* розповсюджуввли усі кацапскі помийки, включно з марафоном, рабіновськой-мосійчук та педроіваноаим. а брехали усі про те що це впливає на зростання ціни на нафту. Як? Коли немає переробки, то сирої нафти стає більше і її треба продати. То як ціна стане більше коли більше товару? Питання риторичне, для зєДЕБІЛІВ.

СОУПАДЄНІЄ?
25.03.2024 07:41 Відповісти
То як ціна стане більше коли більше товару?
***********
Як сказав "інвест-банкір" Фурса з "Радіо НВ", - "Ну, так вирішив ринок. Ми нічого з цим зробити не можемо".
25.03.2024 08:31 Відповісти
ИГИЛ никак не успокоится.
25.03.2024 06:56 Відповісти
Ну, з почином!
25.03.2024 07:01 Відповісти
25.03.2024 07:46 Відповісти
А може краще бити по аеродромам чи іншим військовим частинам.
25.03.2024 07:48 Відповісти
Бо вони мають можливість вивести з ладу всю українську енергосистему і тим самим, фактично, паралізувати всю країну. А що можемо реально зробити ми? Хіба що оце
"Також повідомляється, що місцями на кілька хвилин відключалося світло." Джерело:
25.03.2024 08:32 Відповісти
это все на пути к совершенствованию
25.03.2024 08:37 Відповісти
Не почнуть. Там настільки зазомбовані, що не розуміють причинно-наслідкового зв"язку. Будуть лише ще більше істерично вимагати "ударов возмєздія" і "наказать хахлов".
25.03.2024 09:24 Відповісти
Нехай вимагають, але без світла.
25.03.2024 09:58 Відповісти
Оті "кілька хвилин" потрібні для переключення на іншу лінію живлення. А коли розхерячити ел.станцію - то "кілька хвилин" перетворяться на "багато місяців".
25.03.2024 08:41 Відповісти
Ні. В нас при яких тільки серйозних пошкодженнях енергопостачання відновлювали за тиждень - два. Але ми кацапам таких пошкоджень, на жаль, нанести не зможем. Тому ні про які багато місяців, навіть, говорити не варто. День - два максимум.
25.03.2024 09:30 Відповісти
Тому що всю авіацію, усі танки та артилерію вони ще два роки тому 4 рази "знищили"...
25.03.2024 08:37 Відповісти
Так по Вашому, якщо наші вдарять по одній електростанції так орки перестануть бити по ВСІЙ енергосистемі України? Так само рейд РДК, толку від нього ніякого і їх там нема (вибори закінчилися) а частину Сумщини (живу за 35км від кордону) розбили за два тижні.
25.03.2024 08:40 Відповісти
Що, нічого по темі сказати так пишите ахінею, війну зблизька і окупацію бачили? Чи давно вже на запасних позиціях і звідтіля навчаєте жити?
25.03.2024 09:06 Відповісти
Здогадався зі стилю Ваших порад бо знаю Харків по навчанню і зовсім не був здивований поведінкою харків'ян в березні 14-го там на площі( мої однокурсники тоді також намагалися відкрити мені очі на хорошу росію). І в 22-му там боролося, може, пару тисяч а інші чогось чекали, потім два роки в потягах до Сум розказують мені про біндеровців а могли би прийти в моє містечко разом з донецькими як окупанти з ХНР якби не вінницький спецназ. А порівняно з обстрілами бойові дії і окупація інша річ.
28.03.2024 13:52 Відповісти
Коли б"ють по стоянці літаків на аеродромі - згоряє кілька літаків Коли згоряє склад ПММ аеродрому - не землі стоїть та не літає полк Коли згоряє НПЗ - цілі армії недоотримують пальне Один удар "Байрактаром" у березні 2022 року по ешелону з пальним зупинив наступ північного угрупування на Київ
25.03.2024 10:34 Відповісти
Так тут тема - електростанція, а Ви , як завжди, про щось інше?
25.03.2024 11:02 Відповісти
А як ти думаєш - від якого джерела живлення працює апаратура НПЗ?
25.03.2024 11:12 Відповісти
Так, у них, звісно, тут недалеко і електростанції і НПЗ а там подалі, за Уралом, нема нічого.
25.03.2024 11:21 Відповісти
А до чого тут "за Уралом"?
25.03.2024 11:24 Відповісти
А до того,що привезуть не з Самари так з Сибіру і вони настроюються на війну і ця втрата для них не критична на відміну від втрат наших НПЗ.
25.03.2024 11:30 Відповісти
По-перше - везти пальне з-за Уралу - це зовсім інше ніж з місцевих НПЗ Це - додаткове навантаження на залізницю По-друге - таке завезення змушує робить значні накопичення на нафтобазах (а вони теж під прицілом)
А наші НПЗ не працюють все одно Одні зупинені Інші - захоплені кацапами Кременчуцький - зруйновано Та й працювать нема на чому - нема де брать нафту у значних обсягах
25.03.2024 11:41 Відповісти
Це для Вас "зовсім інше" а для них " мы за ценой не постоим". Вони готуються до тривалої війни і не факт що тільки з нами. НАТО (без USA і UK- це лише стандарти) так що у орків є перспективи.
25.03.2024 11:55 Відповісти
https://biz.nv.ua/ukr/markets/ukrajina-vzhe-zablokuvala-krimskiy-mist-tisyachi-cistern-stoyat-u-cherzi-po-pivroku-50404050.html Цистерни чекають по півроку. Україні вдалося паралізувати рух Кримським мостом
25.03.2024 16:28 Відповісти
Ага, скінчилися цистерни так як і раніше ракети. В нас багато чого пишуть.
25.03.2024 17:02 Відповісти
как гаваріл путлєр-нравіца нє нравіца...
25.03.2024 07:49 Відповісти
25.03.2024 08:41 Відповісти
Кацапи давно випрошують
25.03.2024 08:28 Відповісти
25.03.2024 08:39 Відповісти
Щодо "ісконно рускаво слова пікнік". Згадав один курйоз. Розказують, що коли дореволюційною Одесою керував градоначальнік адмірал Павєл Зєлєно́й (відомий хам і самодур), йому не сподобалося оголошення про концерт українських народних пісень, який було названо під титлом пісні "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці". Хамовитий чиновник змусив замінити цю назву на "общєпонятную", - "Ах, нє ходи, Гришка, да и на пикник".
Схоже на анекдот, але про цього типа ходило дуже багато історій. Деякі з них потрапили в мемуари та літературні збірники байок. Одна з них, - про адмірала Зєльоного та клоуна Дурова.

«Одесский градоначальник адмирал Зелёный, самодур и держиморда, «изволил
посетить» буфет цирка Малевича, когда там находился Дуров. Все верноподданнически
вскочили, и лишь один клоун продолжал сидеть, как ни в чем не бывало.
- Встать! - рявкнул Зелёный.
Дуров демонстративно отвернулся.
- Скажите этому олуху, что я - Зелёный, - приказал адмирал своему адъютанту.
- Вот когда ты созреешь, я буду с тобой разговаривать, - спокойно бросил ему Дуров и
вышел.
Вечером Дуров выехал на манеж. Под ним была свинья, выкрашенная в зелёный цвет.
Цирк сотрясался от хохота. Адмирал, багровый от гнева, кричал из ложи: «Под суд!
Арестовать!». На арену выскочил дежурный пристав и ткнул свинью ножнами шашки.
Выбежал содержатель цирка Труцци и вместе с приставом пытался утащить свинью.
Зелёная свинья с визгом металась по арене. Люди стонали, падали с мест от смеха.
Когда веселье достигло апогея, хладнокровный Дуров увел свинью с арены.
Дурову было предписано убраться из города в двадцать четыре часа. Он запряг
зелёную свинью в тележку и под ликующие крики одесситов проехал по Дерибасовской.
25.03.2024 12:12 Відповісти
Це тонкий натяк кацапам, що таким самим способом можна і по їхнім атомним станціям бабахнути. Ну шоб тіпа сховали свій ядерний козир кудись поглибше. Кароче - по губам провели.
25.03.2024 09:10 Відповісти
Кримська ТЕС на черзі.
25.03.2024 09:11 Відповісти
ВСУ поразили ещё один российский корабль, «Иван Хурс».
25.03.2024 09:16 Відповісти
Не Хурс а Хрусь )))
25.03.2024 09:31 Відповісти
Це інша справа.
25.03.2024 09:31 Відповісти
Корабль удивлён и поражён.
25.03.2024 10:03 Відповісти
Главное не останавливаться.
25.03.2024 09:44 Відповісти
НПЗ нужно продолжать мочить. Накой хер нам эти ТЭЦ?
25.03.2024 10:14 Відповісти
"Курочка по зернышку"
25.03.2024 10:43 Відповісти
Хлопок, задімлєньє, вазгораньє?
25.03.2024 11:40 Відповісти
 
 