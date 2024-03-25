УКР
Росіяни знищують історичну пам’ятку V тис. до н.е. курган Дід в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські загарбники в окупованому Маріуполі знищують екскаваторами історичну пам’ятку 5 тис. до н.е. курган Дід.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: В окупованому Маріуполі двох людей затримали за проукраїнські коментарі в соцмережах. ВIДЕО

Ні, він не дебіл, він трохі дурноватий, але не дебіл, а ось дебіли за нього голосували та будуть голосувати.
25.03.2024 09:25
Андрущенко нам жаліється? Папі римському пожалійся ще
Треба було до війни готуватися, щоб тепер не плакатись
25.03.2024 09:12
Тепер, як то кажуть, нам треба мінімум 100 років щоб повернути ті території.
Проголосували за дебіла.
25.03.2024 09:15
Андрущенко нам жаліється? Папі римському пожалійся ще
Треба було до війни готуватися, щоб тепер не плакатись
25.03.2024 09:12
зелена істота бачила "мір в очах х...ла" та лінію розмежування не на яву, а в головах українців,.....
25.03.2024 10:01
"Ви укрАинци переписиваете историю" - кажуть ті що перше що роблять - знищують історію. Коли радянські війська зайшли в закарпаття перше що зробили - покрали саблі, мечі, і все що можна було - а потім скажуть "ісконно русское"
25.03.2024 09:13
То зелін подарунок
25.03.2024 09:13
Тепер, як то кажуть, нам треба мінімум 100 років щоб повернути ті території.
Проголосували за дебіла.
25.03.2024 09:15
ми незалежність здобували більше трьохсот , сотні років може бути замало, а воаховуючи що українці ніяк не можуть стати мажоритарними тримачами влади в своїй країні то може і ніколи тепер вже
25.03.2024 09:23
якась причина є в цьому, і не лише кровожерливі сусіди.
25.03.2024 09:44
Ні, він не дебіл, він трохі дурноватий, але не дебіл, а ось дебіли за нього голосували та будуть голосувати.
25.03.2024 09:25
І що ж цим сказано?
25.03.2024 09:48
Чорносотинець?
25.03.2024 09:56
До речі, у Христа віруєш?
25.03.2024 09:57
орда !
25.03.2024 09:36
Сруськай мірок прутіна, це смерть, розкрадання майна, кров, табори ГУЛАГУ для інакомислячих, брехня, пропаганда вялічія, з диркою в туалеті, п'янка, щі,мордобій, китайці з двома сім'ями на Далекому Сході, ну і балєт з дастаєвським…
25.03.2024 09:44
Підараси, ссуки,!!! Зараз цензор мене забанить за неконвенційну лексику, але я не можу вже.
Путін гандон ! ***** з України!
25.03.2024 09:46
2008 року археологічна пам'ятка Маріуполя нарешті дочекалась обстження з боку міського управління культури і туризму. Уривок зі звіту тодішнього обстеження -
Через східний край кургану Дід проведений водогін великого діаметру. Південно-західна частина вже постраждала від будівництва господарчих споруд - схил пошкоджено, видно залишки залізобетонних конструкцій. Південні та західні частини кургана Дід межують з бетонним парканом «Укрпромводчермету», південний бік насипу має якісь комунікації
25.03.2024 09:47
1993 року під час прокладання магістралі та водогону курган пошкодили. Тоді ж викликали археологів і істориків і ті знайшли три поховання бронзової доби.
25.03.2024 09:59
Я по полтавській обл знаю десятки курганів які знищуються і нікому нема діла,,,цікаво скільки у цього мера в мерії працює дармоїдів?
25.03.2024 09:47
Вирок-2019...
зате, як дурне козлЯ, по маріупольських фонтанах встигло пострибати, поки дермак не наказав стати "суворим" Зе Зеварой
25.03.2024 09:49
грабують швидше за все
25.03.2024 09:58
Коли його виявили та досліджували приблизно у 1920-х
Там знайшли кістки з маскою та сокирою.
Жодних цінностей там не було.
25.03.2024 10:12
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D1%96%D0%B4_(%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)

уважніше з методичками
якщо з єгипетської піраміди винести всі коштовності, то можнаваляти?
якщо річ не з золота, то вона не несе цінності?
25.03.2024 11:55
Її давно всю перекопали, там уже нічого немає
шукайте у своїх музеях чи на аукціонах
А
25.03.2024 11:58
" у своїх"
я звернув увагу
25.03.2024 12:12
Я давно живу в іншій країні
25.03.2024 16:16
Так само, як 18-му сторіччі рос."історики" в Україні збирали по монастирях, селах та де завгодно українські літописи та везли їх до московії. А як привезли, то спалили -- нема літописів == не було подій == не було людей == не було країни.
25.03.2024 11:19
5 тисяч років до н.е. ще не було людей на землі.

25.03.2024 13:56
А що було до цього, Планета мавп?
25.03.2024 14:43
Звіри на землі з"явились раніше. І мавпи теж.
До звірів на землі з"явились рослини....
Але сенс в тому - що люди з"явились на землі десь 4000 років до н.е.
Якщо прослідити від Адама з Євою, яких створив Бог.
Але де комусь краще вважити, що він з"явився від мавпи.
Тоді я не заперечую.
25.03.2024 16:24
Они голосовли за того,кто им ближе к духу и кто красивее брешет.В 2019 в нашем селе, на севере донецкой области в первом туре,они голосовали за бойко. На мой вопрос чего вы за прокремлевского козла голосуете, они делали удивленные лица и отвечали: так вiн же наш, з Донбасу, шо тут поганого. Ничего удивительного что это стадо во втором туре голосовало за клоуна.Им абсолютно все равно за кого голосовать,они политикой не интересуются, только одно и то же я вижу спустя какое то время после выборов уже в течении 33 лет. Они все козлы,а мы хорошие,почему они нас обижают. Ответ прост-"мы политикой не интересуемся"
25.03.2024 15:51
 
 