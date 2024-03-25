Росіяни знищують історичну пам’ятку V тис. до н.е. курган Дід в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО
Російські загарбники в окупованому Маріуполі знищують екскаваторами історичну пам’ятку 5 тис. до н.е. курган Дід.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
Треба було до війни готуватися, щоб тепер не плакатись
Проголосували за дебіла.
Путін гандон ! ***** з України!
Через східний край кургану Дід проведений водогін великого діаметру. Південно-західна частина вже постраждала від будівництва господарчих споруд - схил пошкоджено, видно залишки залізобетонних конструкцій. Південні та західні частини кургана Дід межують з бетонним парканом «Укрпромводчермету», південний бік насипу має якісь комунікації
зате, як дурне козлЯ, по маріупольських фонтанах встигло пострибати, поки дермак не наказав стати "суворим" Зе Зеварой
Там знайшли кістки з маскою та сокирою.
Жодних цінностей там не було.
уважніше з методичками
якщо з єгипетської піраміди винести всі коштовності, то можнаваляти?
якщо річ не з золота, то вона не несе цінності?
шукайте у своїх музеях чи на аукціонах
А
я звернув увагу
До звірів на землі з"явились рослини....
Але сенс в тому - що люди з"явились на землі десь 4000 років до н.е.
Якщо прослідити від Адама з Євою, яких створив Бог.
Але де комусь краще вважити, що він з"явився від мавпи.
Тоді я не заперечую.