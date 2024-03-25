УКР
Розбиті голови та відірвані ноги і руки: дрони 47-ї ОМБр "розбирають" штурмову групу окупантів. ВIДЕО 18+

Оператори дронів 47-ї ОМБр "Магура" знищили групу із восьми окупантів, які намагалися розпочати штурмові дії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи операторів дронів із 47-ї ОМБР опублікований у соцмережах

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Автор: 

армія рф (18773) знищення (8279) дрони (5646) 47 окрема механізована бригада (278)
+42
Чергова відео яке рекомендоване для покращення настрою...
25.03.2024 09:45 Відповісти
+38
25.03.2024 09:57 Відповісти
+36
до ранкової кави - саме ТО.....
Слава ЗСУ!
25.03.2024 09:45 Відповісти
25.03.2024 09:45 Відповісти
Та підсилення психіки
25.03.2024 09:50 Відповісти
Нажаль наших хлопців так само розмотують. Ми просто не бачимо і не хочемо в це вірити. Але війна вона така.
26.03.2024 00:22 Відповісти
Страшна правда...
26.03.2024 12:24 Відповісти
ЖАХЛИВА..... сладкая парочка, или в несколько *******?
26.03.2024 19:55 Відповісти
на ЖАЛЬ. сцыкунасос, отгадай загадку и реши вопрос...
26.03.2024 19:53 Відповісти
25.03.2024 09:45 Відповісти
Зліплять з них Франкинштеина
25.03.2024 09:47 Відповісти
"А я мілого узнаю па кусочкам"
25.03.2024 10:11 Відповісти
На 18+ відео ще-б потягнуло до 24.02.22, а от зараз це максимум 14+.....
Виконавцям велика подяка!
25.03.2024 09:50 Відповісти
Вы просмотрели промо-ролик блокбастера "Операция "сво" или новые приключения орков"!
25.03.2024 09:50 Відповісти
Як завжди Оскар за саундтрек! (англ. Firestarter = запалювач)👍
25.03.2024 10:47 Відповісти
Сочно, смачно да і просто красиво ...
25.03.2024 09:53 Відповісти
"Вєчний огонь" особливо доставив
25.03.2024 09:54 Відповісти
На последних кадрах кацап сыграл в Данко-
Дія друга.

Болото. Входить натовп з Данком.

Данко. Іттіть!
Голос з натовпу. Та вже мабуть прийшли.
Данко. Контра. Не *******. Іттіть.
Голос з натовпу. Я їбав таку жизнь.
Данко. Харош, ***** ваша мати. Шо поставали?
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Серце згасне!

Справді. Серце в руці Данко починає гаснути. Данко кидає його з розмаху об кочку і затаптує ногами. Потім вирива у себа печінку. Печінка відразу ж починає горіти синім вогнем.
Данко. (несамовито реве) Іттіть!

Данко і натовп зниккають у напрямку протилежному тому з якого прийшли.
25.03.2024 09:54 Відповісти
мальчікі в трусіках більше не зможуть спасти у*обків з даунбаса
25.03.2024 09:56 Відповісти
ото орку пащеку роздявило! а оте горить немов наскрізь проспиртоване.. ублюдки!
25.03.2024 09:57 Відповісти
25.03.2024 09:57 Відповісти
25.03.2024 09:57 Відповісти
Ох і розумний чоловік був
25.03.2024 10:30 Відповісти
"оленевод" с пыней им заплатят много денег и они купят себе новые ноги,руки,кишки и головы,ведь "спецобсерация идёт в строгом соответствии с графиком,по плану,а потерь-нет",ну может быть только чуть-чуть,да и то-санитарные.
25.03.2024 09:58 Відповісти
Як би там не було але для московії втрати не мають значення
25.03.2024 10:02 Відповісти
мають,повірте мені,з часом закінчуються "ідейні","зеки" та "за гроші",але в них є вибір,а в нас його немає від слова-зовсім.
25.03.2024 10:08 Відповісти
судячи по їх модифікованим АК, снаряге та берцям - це не просте мясо, а дуже елітне
25.03.2024 13:42 Відповісти
100%. Я теж помітив що АК не тривіальний.
26.03.2024 00:16 Відповісти
Народилися на болотах і подохли на болотах....
25.03.2024 09:59 Відповісти
Трансформери лего з "папок" для їх кацапськіх діток
25.03.2024 09:59 Відповісти
25.03.2024 10:02 Відповісти
Гобіти в Мордор не дійшли - Шмига наї6ав - прилетіли Назгули і всіх спопелили ))))
25.03.2024 10:02 Відповісти
той, що з деревом обнімався, так класно танцює під The Prodigy.
25.03.2024 10:11 Відповісти
Жителі боліт в своєму природному середовищі. В них цікаві міграційні процеси. Звірята чомусь перебираються сюди за тисячі кілометрів, що б іздохнути на людських землях. Щось подібне прослідковується лише в їх братів-лемінгів. Процес ще чекає своїх дослідників з наукового об'єднання ЗСУ.
25.03.2024 10:15 Відповісти
Вот вам и ипотека.....
25.03.2024 10:21 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
25.03.2024 10:29 Відповісти
Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как дохнут кацапы.Извиняюсь, но это нужно показывать и их детям, что бы когда вырастут сюда снова не перлись,а обходили Украину десятой стороной.
25.03.2024 10:31 Відповісти
Як переконливо підари никаються під мертвих. Але пілот досвідчений хірург! Молодець!
25.03.2024 10:32 Відповісти
Той саме момент, коли у голову приходить слушна думка "І нах*я я сюда пашол?*...
Але приходить вона разом з українським дроном...))
25.03.2024 10:37 Відповісти
Косточки в ряд, звездочки в ряд: дрон нахлобучил отряд *******.
😆🇺🇦💙💛
25.03.2024 10:43 Відповісти
tam powinien leżeć putin z miedwiediewem i szojgu. Chwała Ukrainie.
25.03.2024 11:03 Відповісти
То, шо "ратнег" негорит (ибо анаЛохов нет) понятно, а вот на плавучесть из Кринок нету испытаниев?
25.03.2024 11:07 Відповісти
Їх вже давно Китай обшиває дешевою синтетикою, яка дуже добре палає.
25.03.2024 11:54 Відповісти
Лемминги с лишней хромосомой опоссума?
25.03.2024 11:09 Відповісти
Оце так позавчора наші позиції кацапи розібрали. Побратими там і лежать.
25.03.2024 12:03 Відповісти
!?🤔
25.03.2024 16:51 Відповісти
Співчуваю.
26.03.2024 00:19 Відповісти
Наши славные дроноводы буквально поняли поговорку , одна нога тут , вторая там. Правда про руки там не говорилось , но это видать новая трактовка от наших дроноводов.
25.03.2024 12:12 Відповісти
Отличное видео - Супер! Побольше бы таких видео.. )
25.03.2024 13:41 Відповісти
Розляглися курви ніби у себе на печі.
Тут війна, писком торгувати ніколи, а тим більш прикидатися дохлим.
Захотів бути дохлим - ЗСУ виконає це бажання. Як кажуть для "гарної людини" дрона не жаль.
25.03.2024 14:04 Відповісти
Кацапи кончені , ті які ще живі ,
подивіться на ці жахливі кадри і тікайте з Украіни і іншим передайте
вітання від бандерівців , які нещадно вас вбивають і спалюють !!
25.03.2024 14:20 Відповісти
Колись в кінці 1990-х в Україні байдуже спостерігали, як до влади приходив цей виродок роду людського - Пуйло. Треба було діяти вже тоді. Треба було вже тоді, використовуючи всі можливості української держави, впливати на вибір на болотах вожака. Цю помилку не треба повторити в майбутньому.
25.03.2024 14:34 Відповісти
Так ви ж не давали. Всі дружно голосували за Кучму і Януковича, за рускій мір. Ось він до вас і прийшов, 'бессмислєнний і бєспощадний'
25.03.2024 18:12 Відповісти
👍👋
25.03.2024 14:44 Відповісти
Красивая жесть.
25.03.2024 14:49 Відповісти
Чому пишуть - Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! ??? Смердюча кацапська гидота, сдихаюча у вогні, зовсім не пошкодить психики.
25.03.2024 15:42 Відповісти
Excellent. One foot here another there.
25.03.2024 16:10 Відповісти
Счастя вдруг, в тишині, постукало в каску оркам… вірю і не вірю…
25.03.2024 16:47 Відповісти
Не можу збагнути навіщо по недобитому кацапу застосовувати ще один фпв-дрон!? З такими пораненнями він все одно зконає в тому болоті.
У нас що вже такі керовані бонприпаси як фпв-дрони немає для чого більше застосовувати ніж створення картинки?!
Генералам звісно треба що показувати верховному і піплу, але війна ще не виграна й близько!!
25.03.2024 16:48 Відповісти
А ти поїдь туди і все збагнеш
26.03.2024 00:20 Відповісти
Дуже дотепно!
Є що по суті сказати!?
27.03.2024 13:18 Відповісти
Дроноводы - гурманы от изобразительного искусства.... такие натюрморты сотворили... фламандцам не снились. Натюрморт - это не рисунок яблок и груш, на всякий случай, это в переводе - мёртвая природа
25.03.2024 17:28 Відповісти
Ситуація: приходжу з роботи, вмикаю комп. Прийшла дочка з внуком якраз. Малий підходить і діду, а що ти дивишся? Та дивлюсь, як наші хлопці москалів товчуть...Подивився він і....класно. 3 клас...А ви там 18+, "люди із стійкою психікою"
25.03.2024 18:04 Відповісти
убили Петруху
25.03.2024 19:12 Відповісти
Це весело, але невесело те,що з нашої сторони те ж саме є
25.03.2024 19:47 Відповісти
А ну, вставайте, тряпки, вам еще Киев за 3 дня брать!
25.03.2024 20:13 Відповісти
Дивлюся ці кадри, а душа радіє та співає! Респект дронарям та повага людська!
26.03.2024 00:58 Відповісти
Дякую ЗСУ! Дуже гарно дрочілки та пісюни розлітались по місцевості. Всіх 140 мл. кацапів 20
27.03.2024 11:33 Відповісти
 
 