Розбиті голови та відірвані ноги і руки: дрони 47-ї ОМБр "розбирають" штурмову групу окупантів. ВIДЕО 18+
Оператори дронів 47-ї ОМБр "Магура" знищили групу із восьми окупантів, які намагалися розпочати штурмові дії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи операторів дронів із 47-ї ОМБР опублікований у соцмережах.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Слава ЗСУ!
Виконавцям велика подяка!
Дія друга.
Болото. Входить натовп з Данком.
Данко. Іттіть!
Голос з натовпу. Та вже мабуть прийшли.
Данко. Контра. Не *******. Іттіть.
Голос з натовпу. Я їбав таку жизнь.
Данко. Харош, ***** ваша мати. Шо поставали?
Запопадливий голос з натовпу. Данко! Серце згасне!
Справді. Серце в руці Данко починає гаснути. Данко кидає його з розмаху об кочку і затаптує ногами. Потім вирива у себа печінку. Печінка відразу ж починає горіти синім вогнем.
Данко. (несамовито реве) Іттіть!
Данко і натовп зниккають у напрямку протилежному тому з якого прийшли.
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Але приходить вона разом з українським дроном...))
😆🇺🇦💙💛
Тут війна, писком торгувати ніколи, а тим більш прикидатися дохлим.
Захотів бути дохлим - ЗСУ виконає це бажання. Як кажуть для "гарної людини" дрона не жаль.
подивіться на ці жахливі кадри і тікайте з Украіни і іншим передайте
вітання від бандерівців , які нещадно вас вбивають і спалюють !!
У нас що вже такі керовані бонприпаси як фпв-дрони немає для чого більше застосовувати ніж створення картинки?!
Генералам звісно треба що показувати верховному і піплу, але війна ще не виграна й близько!!
Є що по суті сказати!?