26 738 16

Один проти трьох: танкісти 53-ї ОМБр у нерівному бою знищили два російські танки і вийшли переможцями із поля бою. ВIДЕО

Танкісти 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха прийняли нерівний бій проти трьох ворожих танків та вийшли з поля бою переможцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти танкового бою опубліковані у соцмережах.

"Унікальні кадри танкової дуелі - на один український танк викотилося три російські, і наш екіпаж вижив у бою та здобув перемогу! Суперпрофесіоналізм екіпажу танка 53-ї окремої механізованої бригади дозволив знищити дві ворожі бронемашини та відкотитися на свої позиції. Авдіївський напрямок, Тоненьке", - зазначає у коментарі автор публікації.

танк (2126) Авдіївка (2342) бій (206)
+28
Черговим українським супергероям-черговий респект...
показати весь коментар
25.03.2024 10:18 Відповісти
+25
мені подобається, як воно горить..., як завжди...
показати весь коментар
25.03.2024 10:14 Відповісти
+10
тактика московії за останні 300 років не змінилася , брати мʼясом
показати весь коментар
25.03.2024 10:22 Відповісти
Якийсь 3.14дар там тікав "від гріха подалі".
показати весь коментар
25.03.2024 11:09 Відповісти
а чмобіки суєтяться, бігають
показати весь коментар
25.03.2024 15:47 Відповісти
Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено, тип встановлюється.

командувач Повітряних Сил Олещук
показати весь коментар
25.03.2024 11:25 Відповісти
