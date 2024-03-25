Один проти трьох: танкісти 53-ї ОМБр у нерівному бою знищили два російські танки і вийшли переможцями із поля бою. ВIДЕО
Танкісти 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха прийняли нерівний бій проти трьох ворожих танків та вийшли з поля бою переможцями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти танкового бою опубліковані у соцмережах.
"Унікальні кадри танкової дуелі - на один український танк викотилося три російські, і наш екіпаж вижив у бою та здобув перемогу! Суперпрофесіоналізм екіпажу танка 53-ї окремої механізованої бригади дозволив знищити дві ворожі бронемашини та відкотитися на свої позиції. Авдіївський напрямок, Тоненьке", - зазначає у коментарі автор публікації.
