Шматки ворожої БМП-2 летять у повітрі після удару українського ПТРК "Стугна". ВIДЕО
Бійці 53-ї ОМБр знищили ворожу БМП-2 із ПТРК "Стугна" поблизу села Тоненьке на авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Модернізація" російської БМП-2 за допомогою "Стугни" протитанкістами 53-ї окремої механізованої бригади. "Скрєпа" відлетіла від бронетехніки супротивника біля населеного пункту Тоненьке на Авдіївському напрямку", - зазначається у коментарі до відео.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ганьба усім привладним, що відсиділи на посадах з 2014 року, але чомусь, до ТЦК і досі не прийшли…. Співпадіння чи дійсно зрадники!