Шматки ворожої БМП-2 летять у повітрі після удару українського ПТРК "Стугна". ВIДЕО

Бійці 53-ї ОМБр знищили ворожу БМП-2 із ПТРК "Стугна" поблизу села Тоненьке на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Модернізація" російської БМП-2 за допомогою "Стугни" протитанкістами 53-ї окремої механізованої бригади. "Скрєпа" відлетіла від бронетехніки супротивника біля населеного пункту Тоненьке на Авдіївському напрямку", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожої БМП із ПТРК "Стугна": "Давай, братан, давай! #баш ті, що їдуть!". ВIДЕО

знищення (8279) Авдіївка (2342) Стугна (83) БМП (420)
один кантужений хробак вилазить із башти(((
25.03.2024 11:27 Відповісти
Дякуємо нашим Сонечкам, що Захищають Україну!!
Ганьба усім привладним, що відсиділи на посадах з 2014 року, але чомусь, до ТЦК і досі не прийшли…. Співпадіння чи дійсно зрадники!
25.03.2024 11:29 Відповісти
До речі є проект Стугни яка б'є на 6-8 км.але замовлення нема не на часі.ще один привід відірвати яйця бздермакам після нашої перемоги.
25.03.2024 11:34 Відповісти
https://t.me/c/1198589840/86432 Діти у Києві біжать з садочка в укриття, а на фоні лунають вибухи Це те дитинство, яке влаштували нам всі росіяни! Всі! Тому чим більше таджиків - тим менше росіян…ну ви зрозуміли
25.03.2024 11:40 Відповісти
ВІДБІЙ
25.03.2024 11:42 Відповісти
То була кришка моторного відсіку, але все одно красиво
25.03.2024 11:50 Відповісти
крышка от па раши
25.03.2024 12:04 Відповісти
 
 