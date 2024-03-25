УКР
Столичні школярі під звуки вибухів біжать до укриття під час ракетної атаки РФ. ВIДЕО

Під час ракетної атаки РФ на Київ діти були вимушені бігти до укриття зі школи під час вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukraine NOW.

Читайте: Посол США Брінк відреагувала на ракетний удар по Києву: Не можна втрачати ні хвилини - допомога потрібна негайно

Нехай будуть прокляті усі кацапи та їхні поплічники
25.03.2024 12:00 Відповісти
Бідолашні діти. Дитинство під звуки війни.
25.03.2024 12:00 Відповісти
а в Україні тупоголова ****** співчуття росіянам висловлює щодо "крокуса".
таке враження, що поки в кожну родину не прилетить, не дійде, хоча мабуть й тоді не дійде.
25.03.2024 12:02 Відповісти
та їхні потомки до 10 го покоління
25.03.2024 12:13 Відповісти
до останнього
25.03.2024 23:28 Відповісти
Це не школярі , а діти в садочку , школярі в Києві цей тиждень на канікулах .
Але це немає значення діти є діти .
Русня -гній , горіти їм в пеклі , за те все зло ,яке свинособаки принесли в Україну !
25.03.2024 16:01 Відповісти
кацапи - пі@ари ї@ані! Усе повернеться по повній! Усе!
25.03.2024 12:01 Відповісти
Русня тоже бегает,только от таджиков
25.03.2024 12:02 Відповісти
То прикацаплені малороси,доречі, можливо і ждуни. СБУ повинно такими зацікавитися.
25.03.2024 12:11 Відповісти
****! -- старии я вже - дивлюся на цих діток шо ховаються - а сльзи як горох - біда ...
25.03.2024 12:02 Відповісти
На жаль світ звик до тероризму мордорьського. Як щось там московії так світ зразу ж співчуття, ми з вами. А тут, ви тримайтеся
25.03.2024 12:06 Відповісти
То дитсадок..дітки гуляли на вулиці..редактори навіть відео не дивляться, перед написанням заголовку..
25.03.2024 12:08 Відповісти
І що це міняє???
25.03.2024 12:09 Відповісти
Правдивість надання інформації. А то знову какая разніца.
25.03.2024 12:14 Відповісти
Підриває довіру до ЗМІ, якої і так вже майже немає. Школярі на канікулах.
25.03.2024 14:12 Відповісти
Бажаю, щоб кацапські вилупку, теж бігали по підвалах по всьому мордору!
25.03.2024 12:08 Відповісти
Бажаю, щоб вони взагалі не бігали. Ніколи, як і ті виродки, що їх висрали. Генетичну чуму на їх голови.
25.03.2024 12:13 Відповісти
Ось де терорисзм кацапів у світі, а вони нам показують "Нарциса" чи "Крокуса" центру. Більшого терориста за кацапа не було і немає на світі. Тут терористи ракетами бють по дітях і всіх цивільних, хто мешкає в Києві чи інших містах і світова спільнота мовчить. Як там Папа московський, якого ще називають "римським", не пропонує кацапу вивісити білий прапор?
25.03.2024 12:11 Відповісти
***** правильно зрозуміло Папу Пія-Z і радісно "привітало" дітей України з Благовіщенням, новим вже Європейським...
Папа жжет пекельним полум"ям
25.03.2024 12:17 Відповісти
Тобто, у самій школі укриття немає? І це у цетральному районі столиці? Їб@ть-копать...
25.03.2024 13:34 Відповісти
То дитсадок. Діти на вулиці гуляли! Тривога почалась практично одночасно з прильотами.
25.03.2024 14:18 Відповісти
Туда вас хохлы ****** , свиньи морды меньше открывать будете
25.03.2024 13:47 Відповісти
Что кацапчик нервы сдали? Ну ну…
25.03.2024 13:55 Відповісти
«кацап» это вы такое новое оскорбление русским придумали? интересно. у
25.03.2024 14:27 Відповісти
неуч, ви завжди були кацапами (людожерами). тому це ніяке не оскорблєніє, а константація факта.
25.03.2024 15:17 Відповісти
Могу по другому - гражданин фашистской ********* или просто фашист-************. Так пойдёт???
25.03.2024 16:22 Відповісти
И кстати фашист, это еще посмотреть нужно чья морда свиннее….
25.03.2024 13:58 Відповісти
да я просто вам по угару пишу хахахаа че налетели уже что ли
25.03.2024 14:18 Відповісти
Шо за угар придурок? Школьник еще что ли? По угару будешь у плешивого ***** сосать и лизать….
25.03.2024 16:20 Відповісти
Помнишь уже выборы по приколу были… это получается тоже был угар??? Школоло позорное..
25.03.2024 16:58 Відповісти
я Вас прошу: не їсте самі свинину, то й не їжте. але перестаньте порівнювати цих милих тваринок із кацапами. Свининою завжди харчувалася вся Європа і навіть Азія. А це мурло ставить нам у провину, що ми ********** продукти із свинини. хай ослятину їсть. чи ви проти?
25.03.2024 15:21 Відповісти
Пипец, угрофинская свинья захрюкала.
25.03.2024 15:19 Відповісти
Опа, а ты долго не проживешь на этом сайте, тупая кремлеботина
25.03.2024 16:20 Відповісти
Бажаю кацапам побільше ТЦ "Крокусів". Щоб кожен день на їхніх болотах їх їб...шили різного роду ідилівці, такжики чи хтось там ще пачками в ТЦ, магазинах, просто на вулиці. Бажано з особливою жорстокістю.
25.03.2024 14:04 Відповісти
хороше в тебе псевдо. Грушевський теж до кінця не розумів - як краще зробити на користь українцям. крокуси організовані фсб як і завжди було. А от побажати москалям, аби у них вибухали кожного дня нафтохімії та збройові склади і заводи, щоб всі республіки захотіли отримати незалежність від москви - ото саме воно.
25.03.2024 15:25 Відповісти
 
 