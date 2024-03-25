Столичні школярі під звуки вибухів біжать до укриття під час ракетної атаки РФ. ВIДЕО

Під час ракетної атаки РФ на Київ діти були вимушені бігти до укриття зі школи під час вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukraine NOW.

