УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9775 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 234 8

Аеророзвідники 100-ї бригади тероборони знищили ворожий танк Т-80. ВIДЕО

Аеророзвідники 100-ї окремої волинської бригади тероборони знищили ворожий танк Т-80.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів та видовищної детонації боєкомплекту опублікований у соцмережах.

"Аеророзвідники 100-ї окремої волинської бригади ТРО поділилося розкішним відео відсікання башти ворожого танка Т-80! Оператор роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "VORON 100" ідеально поклав дрон у люк російської бронетехніки, ефектно розібравши її на шматки після детонації боєкомплекту", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Один проти трьох: танкісти 53-ї ОМБр у нерівному бою знищили два російські танки і вийшли переможцями із поля бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18773) танк (2126) знищення (8279)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оскара за таке відео!
показати весь коментар
25.03.2024 13:45 Відповісти
Дрон забаранив танк підарят!
показати весь коментар
25.03.2024 13:58 Відповісти
Оператор профі.
показати весь коментар
25.03.2024 14:04 Відповісти
Як раз в "карусель" з б/к. Вона відразу за сидінням мехвода.
Респект "бжолярам" із ЗСУ!
показати весь коментар
25.03.2024 14:16 Відповісти
Башта - 8 секунд вільного польоту! Це мабуть рекорд! Це ж треба, в таку дзюрочку загнати їм прутня! Оператор Ас! Дякуємо!
показати весь коментар
25.03.2024 15:04 Відповісти
Відео просто бомба. Настрій на цілий день. Оператору окрема подяка, просто неймовірна майстерність.
показати весь коментар
25.03.2024 15:10 Відповісти
Круть неймовірна, і антидепресант на цілий день Респект оператору!

Бетховен, 5 симфонія, Allegro con brio...
показати весь коментар
25.03.2024 15:35 Відповісти
Заспокойте, будьласка, Копперфілда і дайте йому хустинку витерти сльози. Він десь там, у куточку ридає та сучить ногами...
показати весь коментар
25.03.2024 16:45 Відповісти
 
 