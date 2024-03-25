Аеророзвідники 100-ї бригади тероборони знищили ворожий танк Т-80. ВIДЕО
Аеророзвідники 100-ї окремої волинської бригади тероборони знищили ворожий танк Т-80.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів та видовищної детонації боєкомплекту опублікований у соцмережах.
"Аеророзвідники 100-ї окремої волинської бригади ТРО поділилося розкішним відео відсікання башти ворожого танка Т-80! Оператор роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "VORON 100" ідеально поклав дрон у люк російської бронетехніки, ефектно розібравши її на шматки після детонації боєкомплекту", - йдеться у коментарі до відео.
Респект "бжолярам" із ЗСУ!
Бетховен, 5 симфонія, Allegro con brio...