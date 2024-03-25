УКР
Касетний боєприпас накриває дві ворожі штурмові групи на китайських гольф-карах. ВIДЕО

Артилеристи та оператори FPV-дронів із 47-ї ОМБр знищили дві групи окупантів на авдіївському напрямку.

Як повідмляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефективної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що спочатку артилеристи поцілили у загарбників касетним боєприпасом, а оператори дронів довершили роботу за допомогою ударних БПЛА.

"Самовбивча атака двох російських штурмових груп на китайських гольф-карах закінчилася прямим попаданням касетного снаряда артилерії 47-ї механізованої бригади, яким убило чи поранило всіх російських гольфістів. А потім ударні дрони 47-ї добили всіх, хто вижив. Чергові епічні кадри чергового м'ясного штурму ЗС РФ села Бердичі під Авдіївкою", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розбиті голови та відірвані ноги і руки: дрони 47-ї ОМБр "розбирають" штурмову групу окупантів. ВIДЕО 18+

.

армія рф (18773) Китай (4913) знищення (8279) Авдіївка (2342) касетні боєприпаси (131) 47 окрема механізована бригада (278)
Топ коментарі
+39
На останньому сюжеті все як в книзі - народились на болотах, в болоті і здохли!
25.03.2024 15:07 Відповісти
+23
Перед смертю в джакузі собі попарились.
25.03.2024 15:09 Відповісти
+22
25.03.2024 15:12 Відповісти
кацапсін отоварєлі
25.03.2024 15:04 Відповісти
25.03.2024 15:12 Відповісти
На останньому сюжеті все як в книзі - народились на болотах, в болоті і здохли!
25.03.2024 15:07 Відповісти
то вони спа приймають ))
26.03.2024 07:56 Відповісти
Перед смертю в джакузі собі попарились.
25.03.2024 15:09 Відповісти
25.03.2024 15:41 Відповісти
Класний гольф точна у лунку, а "кеглі" розсипалися як в боулінгу.
25.03.2024 15:09 Відповісти
Бац, і вже ніхто нікуди не лізе... Красота...
25.03.2024 15:10 Відповісти
Як свині в багнюці
25.03.2024 15:10 Відповісти
а чому "як" ?
25.03.2024 15:44 Відповісти
Бо свині, то корисні тваринки, а це тварюки злидені!
25.03.2024 15:53 Відповісти
гарно кацапи підмиваються на концерт, до кабзона.
25.03.2024 15:11 Відповісти

кацапы-холопы, https://www.youtube.com/watch?v=K2oB8EpRsyE А в тюрьме сейчас ужин! Макароны!
25.03.2024 15:11 Відповісти
***** - не та пагода для пакатаца?
Паскуди драні...)))
25.03.2024 15:14 Відповісти
Ті хто пише, що кацапи атакували гольф-машинах очевидно жодного разу їх не бачили.
25.03.2024 15:38 Відповісти
*на
25.03.2024 15:47 Відповісти
типовий китайський гольфкар.

25.03.2024 16:09 Відповісти
Порівняй з тими на яких цапи штурмують.
25.03.2024 21:28 Відповісти
Кацапи, гольф дуже небезпечна гра, якщо в неї грати в Україні.
25.03.2024 15:40 Відповісти
Їм треба було знати, що на ГОЛЬФ карах без ГОЛЬФІВ не їздять. Ось і отримали!
25.03.2024 15:59 Відповісти
Желаю что бы все.
25.03.2024 15:49 Відповісти
Їм треба було знати, що на ГОЛЬФ карах без ГОЛЬФІВ не їздять. Ось і отримали!
25.03.2024 16:00 Відповісти
на гольф-машинах...ти ба...аристократи
25.03.2024 16:06 Відповісти
в цілому, ці машини могли б мати сенс для доставки поранених чи боєзапасу на нуль, але ж москалі на них в мʼясні штурми ходять...
25.03.2024 16:12 Відповісти
Їхали грати в гольф - але получили в гульфік.
25.03.2024 16:29 Відповісти
Родился, пил, сдох в яме с грязной водой. Роисся фперде!
25.03.2024 17:09 Відповісти
На китайських гольфкарах на штурм. Це ж хто таке придумав?Ой забув, "кто закончил академию генеральнага штаба, тот в циркє не смейоца.
25.03.2024 17:19 Відповісти
От цікаво, а яка то була база по рахунку на гольф полі?
25.03.2024 17:55 Відповісти
Усі коменти чудові!
25.03.2024 18:51 Відповісти
Приїхали в гольф пограти. ШАРИ ПОГАНЯТЬ.!
25.03.2024 18:55 Відповісти
В гольф грають, в джакузі купаються, а воювати хто буде?
25.03.2024 20:24 Відповісти
то така лунка для снаряду ))
26.03.2024 07:57 Відповісти
 
 