Касетний боєприпас накриває дві ворожі штурмові групи на китайських гольф-карах. ВIДЕО
Артилеристи та оператори FPV-дронів із 47-ї ОМБр знищили дві групи окупантів на авдіївському напрямку.
Як повідмляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефективної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що спочатку артилеристи поцілили у загарбників касетним боєприпасом, а оператори дронів довершили роботу за допомогою ударних БПЛА.
"Самовбивча атака двох російських штурмових груп на китайських гольф-карах закінчилася прямим попаданням касетного снаряда артилерії 47-ї механізованої бригади, яким убило чи поранило всіх російських гольфістів. А потім ударні дрони 47-ї добили всіх, хто вижив. Чергові епічні кадри чергового м'ясного штурму ЗС РФ села Бердичі під Авдіївкою", - зазначає у коментарі автор публікації.
