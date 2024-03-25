Касетний боєприпас накриває дві ворожі штурмові групи на китайських гольф-карах. ВIДЕО

Артилеристи та оператори FPV-дронів із 47-ї ОМБр знищили дві групи окупантів на авдіївському напрямку.

Як повідмляє Цензор.НЕТ, відеозапис ефективної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що спочатку артилеристи поцілили у загарбників касетним боєприпасом, а оператори дронів довершили роботу за допомогою ударних БПЛА.

"Самовбивча атака двох російських штурмових груп на китайських гольф-карах закінчилася прямим попаданням касетного снаряда артилерії 47-ї механізованої бригади, яким убило чи поранило всіх російських гольфістів. А потім ударні дрони 47-ї добили всіх, хто вижив. Чергові епічні кадри чергового м'ясного штурму ЗС РФ села Бердичі під Авдіївкою", - зазначає у коментарі автор публікації.

