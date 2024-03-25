Фокус зі зникненням окупанта у виконанні оператора дрона-камікадзе 3-ї ОШБ. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 3-ї ОШБ прямим влучання ліквідував окупанта поблизу Авдіївки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який бійці опублікували на своїй сторінці у соцмережі, важко розгледіти після удару дрона хоча б якісь рештки тіла окупанта.
"Після одного з боїв під Авдіївкою окупант прикинувся мертвим. Коли вирішив злиняти й почав повзти - його "спалили" бійці Третьої штурмової. Спочатку розвідувальним дроном з неба, а потім і прямим влучанням з дрона FPV. Виконано бійцями Галицького взводу 2-го штурмового бату", - зазначають бійці у коментарі до відео.
