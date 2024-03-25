УКР
Фокус зі зникненням окупанта у виконанні оператора дрона-камікадзе 3-ї ОШБ. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 3-ї ОШБ прямим влучання ліквідував окупанта поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який бійці опублікували на своїй сторінці у соцмережі, важко розгледіти після удару дрона хоча б якісь рештки тіла окупанта.

"Після одного з боїв під Авдіївкою окупант прикинувся мертвим. Коли вирішив злиняти й почав повзти - його "спалили" бійці Третьої штурмової. Спочатку розвідувальним дроном з неба, а потім і прямим влучанням з дрона FPV. Виконано бійцями Галицького взводу 2-го штурмового бату", - зазначають бійці у коментарі до відео.

армія рф (18773) знищення (8279) дрони (5646) 3 Окрема штурмова бригада (497)
І понеслась душонка в ліпші світи - де нема ні **** ні печалі
25.03.2024 16:21 Відповісти
які ще ліпші світи з коцабською кармою?)))

назад в Сизрань - там в надвірному сральнику новий кацапьонок головою в відро для підтирашок народжується
25.03.2024 16:54 Відповісти
Коперфілд стоїть в стороні і палить біломор......
25.03.2024 16:23 Відповісти
Озвучка просто СУПЕР!😁
25.03.2024 16:25 Відповісти
Оскароносна озвучка
25.03.2024 16:26 Відповісти
Пішов, мабуть, на Берлін, за меркельшою… шрьодер запросив..
25.03.2024 16:31 Відповісти
"Ні**я сєбє" восклікнул удівльонний зрітєль.
25.03.2024 16:32 Відповісти
""
25.03.2024 17:12 Відповісти
орк тепер знає, що обманювати це не є добре.
25.03.2024 17:55 Відповісти
 
 