Ексчиновнику ЗСУ Козловському, який під час війни накрав 58 млн гривень, обрали запобіжний захід. ВIДЕО
25 березня колишньому начальнику Центрального управління продовольчого забезпечення командування Сил логістики ЗСУ Олександру Козловському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю застави у розмірі 6 мільйонів гривень.
Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що за матеріалами справи, у 2022−2023 роках підозрюваний набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. Зокрема, йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно. Зазначається, що суми активів експосадовця Козловського не відповідали його законним доходам.
21 березня підозрюваного затримали та оголосили про підозру у незаконному збагачені (ст. 368−5 КК України). Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.
Резнікова, отого в очочках, чекаємо, як адвоката цієї чесної істоти, перед суддями портнова-лукаш…. Хоть, якусь копєєчку заробить, після злиденної посади, міністра оборони призначеної «його президентом»…
Свій, до свого, по своє… Стадіон, так стадіон …
25.03.2024 761 доба війни
8 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського та приблуд95…
2 58 лямов это вершина айсберга, то есть под 150 лямов есть
3 Залог 6 лямов (копейки)
4. Посидит 1.5 года до суда в ВИП камере и по закону савченко закроют половину
5 и по УДО "за примерное поведение" освободят....конечно "БЕЗ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ПОСАДЫ"
6. ГОТОВ НА ТАКУЮ СХЕМУ ЗА 40 МИЛЛИОНОВ.
2. Застава 6 мільйонів.
3. Під'їжджаєш до прикордонного переходу і викидуєш з вікна 2млн.
4. Спокійно їдеш далі.
5. Декларуєш гроші прикордонникам іншої країни.
6. Profit!
Бонусний п.7. - Записуєш відео на Ютуб, де розповідаєш якусь казочку про власний патріотизм, підставу від рашистських агентів, тощо.
8. Весело давишся піцою в Римі, в компанії Арестовича та Наумова.
Коли вони захищали його на фронті - він безбожно крав. Це ж як його жінка буде дивитись в очі сусідам? Який сором...