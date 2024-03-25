УКР
Ексчиновнику ЗСУ Козловському, який під час війни накрав 58 млн гривень, обрали запобіжний захід. ВIДЕО

25 березня колишньому начальнику Центрального управління продовольчого забезпечення командування Сил логістики ЗСУ Олександру Козловському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю застави у розмірі 6 мільйонів гривень.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що за матеріалами справи, у 2022−2023 роках підозрюваний набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. Зокрема, йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно. Зазначається, що суми активів експосадовця Козловського не відповідали його законним доходам.

21 березня підозрюваного затримали та оголосили про підозру у незаконному збагачені (ст. 368−5 КК України). Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР відкрило два кримінальні провадження проти Шабуніна нібито за ухилення від служби та підробку документів. Голова ЦПК прокоментував. ДОКУМЕНТ

+12
Ага, накрав 58 мільйонів а застава аж 6 мільйонів. Це напевне для того щоб мав чим відкупитися.
25.03.2024 17:24 Відповісти
+8
Пропоную свій запобіжний захід: кулю у потилицю з конфіскацією майна.
25.03.2024 17:14 Відповісти
+7
Це все брехня, він хароший...просто слабохарактєрний
25.03.2024 17:12 Відповісти
Ще б пак добре перестати красти під час війни, але то таке.
25.03.2024 17:08 Відповісти
Це все брехня, він хароший...просто слабохарактєрний
25.03.2024 17:12 Відповісти
Цікаво, цей посадовець є "свинарчуком" пана Зеленського, чи єто другоє?
25.03.2024 17:12 Відповісти
Якщо плюшевими свинками не закидали - мабуть, "ругоє"...
25.03.2024 17:25 Відповісти
Пропоную свій запобіжний захід: кулю у потилицю з конфіскацією майна.
25.03.2024 17:14 Відповісти
Як же йому Особисто було стільки за один раз організувати усю цю роботу!!
Резнікова, отого в очочках, чекаємо, як адвоката цієї чесної істоти, перед суддями портнова-лукаш…. Хоть, якусь копєєчку заробить, після злиденної посади, міністра оборони призначеної «його президентом»…
Свій, до свого, по своє… Стадіон, так стадіон …

25.‎03.‎2024 761 доба війни

8 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського та приблуд95…
25.03.2024 17:20 Відповісти
Ага, накрав 58 мільйонів а застава аж 6 мільйонів. Це напевне для того щоб мав чим відкупитися.
25.03.2024 17:24 Відповісти
1.Санкция статьи предусматривает от 5 лет.
2 58 лямов это вершина айсберга, то есть под 150 лямов есть
3 Залог 6 лямов (копейки)
4. Посидит 1.5 года до суда в ВИП камере и по закону савченко закроют половину
5 и по УДО "за примерное поведение" освободят....конечно "БЕЗ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ПОСАДЫ"
6. ГОТОВ НА ТАКУЮ СХЕМУ ЗА 40 МИЛЛИОНОВ.
25.03.2024 17:33 Відповісти
1. Крадеш 58 мільйонів.
2. Застава 6 мільйонів.
3. Під'їжджаєш до прикордонного переходу і викидуєш з вікна 2млн.
4. Спокійно їдеш далі.
5. Декларуєш гроші прикордонникам іншої країни.
6. Profit!
Бонусний п.7. - Записуєш відео на Ютуб, де розповідаєш якусь казочку про власний патріотизм, підставу від рашистських агентів, тощо.
8. Весело давишся піцою в Римі, в компанії Арестовича та Наумова.
25.03.2024 17:44 Відповісти
Можна красти 6 млн потрібно віддати,а на 52 млн можна якось прожити.
25.03.2024 17:45 Відповісти
Непоганий бізнес: вкрав 58млн - 6млн застави = 52млн прибутку. Зараз всі перестануть красти
25.03.2024 17:45 Відповісти
6 мільйонів? А знижки для постійних крадіїв є? Ну там може дисконтні картки чи промокод...
25.03.2024 17:56 Відповісти
Уявляю як йому зараз соромно, перед друзями, колегами та матерями загиблих у війні солдатів.
Коли вони захищали його на фронті - він безбожно крав. Це ж як його жінка буде дивитись в очі сусідам? Який сором...
25.03.2024 18:08 Відповісти
Кончить суку
25.03.2024 18:49 Відповісти
а далі що?Єрмак своїх нє бросаєт,відмаже через правки Лозового.
25.03.2024 18:49 Відповісти
Просто якийсь клуб надзвичайно чесних крадіїв...
25.03.2024 19:54 Відповісти
Чому не розстріл?
25.03.2024 21:45 Відповісти
 
 