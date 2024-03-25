Ексчиновнику ЗСУ Козловському, який під час війни накрав 58 млн гривень, обрали запобіжний захід. ВIДЕО

25 березня колишньому начальнику Центрального управління продовольчого забезпечення командування Сил логістики ЗСУ Олександру Козловському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю застави у розмірі 6 мільйонів гривень.

Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що за матеріалами справи, у 2022−2023 роках підозрюваний набув необґрунтованих активів на суму майже 58 млн грн. Зокрема, йдеться про автомобіль, квартиру в Києві, 53 земельні ділянки на території України та інше майно. Зазначається, що суми активів експосадовця Козловського не відповідали його законним доходам.

21 березня підозрюваного затримали та оголосили про підозру у незаконному збагачені (ст. 368−5 КК України). Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

