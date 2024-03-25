Пекельна кухня: сапери 92-ї ОМБр перетворюють пошкоджені трофейні боєкомплекти на придатні боєприпаси. ВIДЕО
Сапери 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка в умовах снарядного голоду збирають, сортують, розбирають трофейні снаряди та перетворюють їх на придатні до бою боєкомплекти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про роботу саперної пекельної кухні йдеться у фільмі "Як воювати, коли немає чим", який опублікований у соцмережах.
"Неймовірні кадри про те, як наші сапери 92-ї окремої штурмової бригади за умов снарядного голоду налагодили в бойових умовах виробництво боєприпасів. Це справжня фабрика смерті, де російські трофейні снаряди ретельно сортують, розбирають і перетворюють на придатні для роботи, зокрема, за допомогою мультиварок. Однозначно для перегляду!" - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+18 Hanka Panyanka
показати весь коментар25.03.2024 17:26 Відповісти Посилання
+8 Mykola Korzh #551971
показати весь коментар25.03.2024 18:35 Відповісти Посилання
+7 Vadim Vladimirovich
показати весь коментар25.03.2024 18:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Девись не ЗЕленопаскудних "ефективних" менеджерів та їхнього вошдя!
А з цього випадку - "обезбашений" Оті "понти" з "болгаркою - точно "понти" Тротил спокійно виплавляється прогрівом в киплячій воді і зливається - як олія Для цього потрібно викрутить підривач Ф чи(ОФ)-снаряду і помістить у відро з водою Температура плавлення тротилу 88+ градусів От і все
Гексоген такого не терпить - він навіть від тертя вибухає
А Захисники, всупереч неймовірних зусиль привладних з асфальтом, замість безпеки України, боронять та моделюють нові варіанти, ЗАХИСТУ України від московитів прутіна+патрушева!!
Західні Партнери, знають про це, не від сторонніх людей!!
25.03.2024 761 доба війни
8 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського та його приблуд95….
Офигенный Макс!!!!
Жаль, нет ссылки на карту Макса
Я бы перевела деньги на тросик для авто ...
Вони ж їх роботу, роблять на ПЕРЕДОВІЙ!! Без Регламенту КМУ!!
Умеров з тимошенком, ні рилом, ні вухом у цих питання щодо обороноздатності України!
Ось так воно реально і діє в Україні….
Українці, реально захищають Україну, а привладні, від приблуд95, на посадах відсиджуються, переховуючись від мобілізації, та ще й гроші розкрадають з бюджету… та перешкоджаючи волонтерам!!
Пильнуймо Україну!! Слава Захисникам України та їх Родиним