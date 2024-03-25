Пекельна кухня: сапери 92-ї ОМБр перетворюють пошкоджені трофейні боєкомплекти на придатні боєприпаси. ВIДЕО

Сапери 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка в умовах снарядного голоду збирають, сортують, розбирають трофейні снаряди та перетворюють їх на придатні до бою боєкомплекти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про роботу саперної пекельної кухні йдеться у фільмі "Як воювати, коли немає чим", який опублікований у соцмережах.

"Неймовірні кадри про те, як наші сапери 92-ї окремої штурмової бригади за умов снарядного голоду налагодили в бойових умовах виробництво боєприпасів. Це справжня фабрика смерті, де російські трофейні снаряди ретельно сортують, розбирають і перетворюють на придатні для роботи, зокрема, за допомогою мультиварок. Однозначно для перегляду!" - зазначає у коментарі автор публікації.

