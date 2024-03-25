УКР
Пекельна кухня: сапери 92-ї ОМБр перетворюють пошкоджені трофейні боєкомплекти на придатні боєприпаси. ВIДЕО

Сапери 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка в умовах снарядного голоду збирають, сортують, розбирають трофейні снаряди та перетворюють їх на придатні до бою боєкомплекти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про роботу саперної пекельної кухні йдеться у фільмі "Як воювати, коли немає чим", який опублікований у соцмережах.

Дивіться також: Сійярто про чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів: Угорщина не постачала і не буде постачати зброю в Україну

"Неймовірні кадри про те, як наші сапери 92-ї окремої штурмової бригади за умов снарядного голоду налагодили в бойових умовах виробництво боєприпасів. Це справжня фабрика смерті, де російські трофейні снаряди ретельно сортують, розбирають і перетворюють на придатні для роботи, зокрема, за допомогою мультиварок. Однозначно для перегляду!" - зазначає у коментарі автор публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скоро українські солдати відчують прибуття на фронт снарядів в рамках чеської ініціативи, - Кулеба

боєприпаси (2356) дефіцит (605) 92 окрема штурмова бригада (264) сапер (213)
мені хотілось плакати..., чесно, с однієї сторони оцей дядько, який пиляє снаряди болгаркою, а з іншої сотні якихось серйозних дядьків в дорогих костюмах в ситій, безпечній, багатій Європі, які 2-ий рік поспіль не можуть вирішити проблему снарядів..., щось їм там постійно заважає та не виходить..., а ось на фронті під обстрілами та на розбитій машині виходить...
25.03.2024 17:26 Відповісти
Не на тих дядьок дивишся!
Девись не ЗЕленопаскудних "ефективних" менеджерів та їхнього вошдя!
25.03.2024 18:23 Відповісти
"Водка пить-земля валяться"! Це - стосовно людини яка нам це розказує Я не хочу його поганить Колись мені один чоловік сказав: "Мастерство - не пропьёшь!" У мене був подібний випадок Людина в "ахереной степени опьянения" змогла вирішить серйозну юридичну проблему! На другий день я його перепитав - був "посланий на*й" (фігурально)
А з цього випадку - "обезбашений" Оті "понти" з "болгаркою - точно "понти" Тротил спокійно виплавляється прогрівом в киплячій воді і зливається - як олія Для цього потрібно викрутить підривач Ф чи(ОФ)-снаряду і помістить у відро з водою Температура плавлення тротилу 88+ градусів От і все
Гексоген такого не терпить - він навіть від тертя вибухає
25.03.2024 19:19 Відповісти
Передивись уважніше це відео і зверни увагу якого типу снаряд він перепиляв болгаркою.
25.03.2024 19:48 Відповісти
навіть дивиться не хочу просто уявляю як після цього відео "сільські Кулібіни" кинуться плавить снаряди!
25.03.2024 19:52 Відповісти
Якщо ти такий досвідчений то чого з дивану вчиш людей які реально воюють?
25.03.2024 20:17 Відповісти
Толіку! А хто ти такий щоб мені давать вказівки чи вирішувать ЩО мені робить? У мене нога протезована була ще раніше ніж ти сюди приперся Претензії? До мене? Чи до дивану?
27.03.2024 13:16 Відповісти
Зеленський з Шмигалем та Стефанчуком, затягують, як можуть, згідно з регламентом ВРУ та КМУ вжиття ДІЄВИХ ЗАХОДІВ щодо забезпечення Захисників усим найнеобхіднішим для оборони України!!
А Захисники, всупереч неймовірних зусиль привладних з асфальтом, замість безпеки України, боронять та моделюють нові варіанти, ЗАХИСТУ України від московитів прутіна+патрушева!!
Західні Партнери, знають про це, не від сторонніх людей!!

25.‎03.‎2024 761 доба війни

8 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського та його приблуд95….
25.03.2024 17:31 Відповісти
Мне очень нравится Ваш календарь.....
25.03.2024 19:51 Відповісти
Это надо показывать зажравшимся розовым пони.
25.03.2024 18:00 Відповісти
Дякуючи такім МУЖИКАМ Україна досі існує!!!!
25.03.2024 18:35 Відповісти
Чудово!
25.03.2024 18:38 Відповісти
Дуже дякую. Справжні герої. Слава Україні! Ганьба зеленій владі...
25.03.2024 18:52 Відповісти
Холодний розум та золоті руки!!! Молодець!!!
25.03.2024 19:07 Відповісти
Улетное видео!
Офигенный Макс!!!!
Жаль, нет ссылки на карту Макса
Я бы перевела деньги на тросик для авто ...
25.03.2024 19:23 Відповісти
Героям слава!!!
25.03.2024 19:44 Відповісти
Керівникам УкрОборонПрому, разом, з так званими урядовцями ШмигалЯ, на колінах стояти треба перед такими ТАЛАНТАМИ і надавати їм, усіляку РЕАЛЬНУ допомогу!!!
Вони ж їх роботу, роблять на ПЕРЕДОВІЙ!! Без Регламенту КМУ!!
Умеров з тимошенком, ні рилом, ні вухом у цих питання щодо обороноздатності України!
Ось так воно реально і діє в Україні….
Українці, реально захищають Україну, а привладні, від приблуд95, на посадах відсиджуються, переховуючись від мобілізації, та ще й гроші розкрадають з бюджету… та перешкоджаючи волонтерам!!
Пильнуймо Україну!! Слава Захисникам України та їх Родиним
25.03.2024 23:57 Відповісти
 
 