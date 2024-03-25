Воїни 25 Січеславської бригади успішно відбили ворожий штурм на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Alastor" 25-ої Січеславської бригади ДШВ показали кадри відбиття російського штурму на західних околицях села Тоненьке на Авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, безглузда спроба прориву силами двох танків по відкритому полю завершилася марно для окупантів завдяки роботі військових Сил оборони.
саша паламарчук
Чайка Київ
Тетяна Миколаївна
