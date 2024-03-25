УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9960 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 116 3

Воїни 25 Січеславської бригади успішно відбили ворожий штурм на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Alastor" 25-ої Січеславської бригади ДШВ показали кадри відбиття російського штурму на західних околицях села Тоненьке на Авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безглузда спроба прориву силами двох танків по відкритому полю завершилася марно для окупантів завдяки роботі військових Сил оборони.

Дивіться: Тіло окупанта злітає високо угору під час вибуху. ВIДЕО

Автор: 

штурм (274) Авдіївка (2342) 25 окрема повітряно-десантна бригада (165)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цю б істоту ще закобзонити б

показати весь коментар
25.03.2024 20:51 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
25.03.2024 21:54 Відповісти
залотые наши мы все матери за вас молимся
показати весь коментар
25.03.2024 22:17 Відповісти
 
 