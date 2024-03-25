Сили оборони з HIMARS знищили будинок, який слугував позицією для російського екіпажу БпЛА. ВIДЕО
Ракетою GLSDB випущеної РСЗВ HIMARS було знищено будинок, який слугував позицією для російського екіпажу БпЛА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, працювали воїни 32-ої окремої артилерійської бригади, бійці 140-го окремого розвідувального батальйону та 73-го морського центру ССО.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У кабздона - аншлаг