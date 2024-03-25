УКР
Сили оборони з HIMARS знищили будинок, який слугував позицією для російського екіпажу БпЛА. ВIДЕО

Ракетою GLSDB випущеної РСЗВ HIMARS було знищено будинок, який слугував позицією для російського екіпажу БпЛА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, працювали воїни 32-ої окремої артилерійської бригади, бійці 140-го окремого розвідувального батальйону та 73-го морського центру ССО.

знищення (8279) ССО Сили спеціальних операцій (562) HIMARS (317)
HIMARS - це вєщь.
25.03.2024 21:51 Відповісти
родненькие побольше такого видио, красота
25.03.2024 21:55 Відповісти
уже ніхто нікуди не полетить.....
У кабздона - аншлаг
25.03.2024 22:10 Відповісти
Сподіваюся, у руїнах нікого живого не залишилося. Дуже гарна робота. Слава ЗСУ, смерть російським загарбникам та окупантам!
25.03.2024 22:37 Відповісти
Снято в Голливуде, все 125 Химарсов уже давно уничтожены. Причем по два раза.
25.03.2024 22:55 Відповісти
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼
26.03.2024 00:17 Відповісти
 
 