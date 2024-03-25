Малюк про нову "бавовну" у Росії: СБУ ніколи не повторюється у своїх спецопераціях. ВIДЕО

Голова СБУ Василь Малюк прогнозує нові спецоперації, які завдаватимуть ще більшої шкоди ворогу – на суші та у морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нехай росіяни очікують на чергову бавовну… Ми ніколи не повторюємося і якщо вони (РФ) десь видозмінюються в своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми йдемо на крок попереду. Всьому свій час, ви все побачите", - анонсував Малюк.

Він також розповів про внесок СБУ у перемогу. Зокрема, про враження Кримського мосту, морські дрони "Sea Baby" та "Мамай", з допомогою яких вже вдалося вразити 11 кораблів РФ і розблокувати Чорне море.

Також з початку війни воїни СБУ знищили вже понад 800 ворожих танків, бронетехніку, системи РЕБ і ППО тощо.

