6 453 10

Малюк про нову "бавовну" у Росії: СБУ ніколи не повторюється у своїх спецопераціях. ВIДЕО

Голова СБУ Василь Малюк прогнозує нові спецоперації, які завдаватимуть ще більшої шкоди ворогу – на суші та у морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нехай росіяни очікують на чергову бавовну… Ми ніколи не повторюємося і якщо вони (РФ) десь видозмінюються в своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми йдемо на крок попереду. Всьому свій час, ви все побачите", - анонсував Малюк.

Він також розповів про внесок СБУ у перемогу. Зокрема, про враження Кримського мосту, морські дрони "Sea Baby" та "Мамай", з допомогою яких вже вдалося вразити 11 кораблів РФ і розблокувати Чорне море.

Також з початку війни воїни СБУ знищили вже понад 800 ворожих танків, бронетехніку, системи РЕБ і ППО тощо.

Також дивіться: Малюк про Киву, Татарського, Прилєпіна та інших: Злочинці віддають кармічні борги перед українським народом. ВIДЕО

СБУ (13379) Малюк Василь (127)
А сьогодні - бенефіс Малюка і Карлсона?

PS. Зміг зайти лише через Хром. Опера на Цензорі геть вичистила мою особу. Навкруги купи вже забутої за часи банерорізок гімнореклами - це мені починати з нуля?
показати весь коментар
25.03.2024 22:33 Відповісти
Воїни СБУ мають ловити ворожу агентуру, рдг,напр. на прикордонних східних областях,там непочатий край роботи,а не використовуватись в якості піхоти на передку.
показати весь коментар
25.03.2024 22:43 Відповісти
Красивые операции проводит СБУ
Иногда такое вытворяют
Голливуд не придумает!
Молодцы...
Дерзайте дальше!
показати весь коментар
25.03.2024 22:47 Відповісти
підтримую Ваші слова на 90%. а 10 залишаю а негативну роботу сбу в середині країни, а правильніше сказати, в ОПі президента. бо те що читаю про шурму, тимошенка, татарова, та й багатьох тих кого привела ОПа на велкі посади є нічим іншим як захват влади, втручання в роботу структур держави, державні зради, розкрадання та повалення Конституціного устрою... І я, Ви, ми всі, не чуємо результатів по цих людях. то чому вони так добре працюють "там" і так хреново, тут, під носом???
показати весь коментар
25.03.2024 23:46 Відповісти
Ох и трудный вопрос вы задаете!
Думаю, глава украинской спецслужбы
Думает над этим
Но для того,чтобы это сделать
Он должен сначала стать очень сильным
Его должны окружать надежные люди
Малюк вель не выскочка как Зеленский или Баканов
Он строит карьеру
Это нам у себя дома легко рассуждать
А там,наверху, все очень непросто
показати весь коментар
26.03.2024 00:39 Відповісти
Не маю нічого проти роботи СБУшників у знищенні москалів, але є і другі напрямки роботи. І тут є провали. І саме гірше, що голова СБУ прямо підпорядкований "вискочке" зелє. Чому ФБР може прийти "не взирая на лица" до любого чиновника і не тільки, а наше СБУ тільки з дозволом і то потрібно зняти обув? якась фігня...ворогів внутрішніх не менше і вони приносять не менше шкоди(якщо не більше). І тут виникає дуже багато і неприємних питань...
показати весь коментар
26.03.2024 06:40 Відповісти
Якщо брешуть два рази, то повторюються
показати весь коментар
25.03.2024 22:53 Відповісти
Вже цікаво що буде далі 😎
показати весь коментар
25.03.2024 23:12 Відповісти
Коли СБУ почне бачити корупцію?
https://www.youtube.com/watch?v=oozUVAS4Gvw
показати весь коментар
25.03.2024 23:52 Відповісти
Напевне не просто корупцію, а корупцію серед тих, хто за своїми прямими функціональними обов'язками повинен боротися з корупцією?
показати весь коментар
26.03.2024 05:04 Відповісти
 
 