Малюк про нову "бавовну" у Росії: СБУ ніколи не повторюється у своїх спецопераціях. ВIДЕО
Голова СБУ Василь Малюк прогнозує нові спецоперації, які завдаватимуть ще більшої шкоди ворогу – на суші та у морі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нехай росіяни очікують на чергову бавовну… Ми ніколи не повторюємося і якщо вони (РФ) десь видозмінюються в своїй обороні щодо наших морських дронів, то ми йдемо на крок попереду. Всьому свій час, ви все побачите", - анонсував Малюк.
Він також розповів про внесок СБУ у перемогу. Зокрема, про враження Кримського мосту, морські дрони "Sea Baby" та "Мамай", з допомогою яких вже вдалося вразити 11 кораблів РФ і розблокувати Чорне море.
Також з початку війни воїни СБУ знищили вже понад 800 ворожих танків, бронетехніку, системи РЕБ і ППО тощо.
і Карлсона?
PS. Зміг зайти лише через Хром. Опера на Цензорі геть вичистила мою особу. Навкруги купи вже забутої за часи банерорізок гімнореклами - це мені починати з нуля?
Иногда такое вытворяют
Голливуд не придумает!
Молодцы...
Дерзайте дальше!
Думаю, глава украинской спецслужбы
Думает над этим
Но для того,чтобы это сделать
Он должен сначала стать очень сильным
Его должны окружать надежные люди
Малюк вель не выскочка как Зеленский или Баканов
Он строит карьеру
Это нам у себя дома легко рассуждать
А там,наверху, все очень непросто
https://www.youtube.com/watch?v=oozUVAS4Gvw