Зеленський про звинувачення Кремля в причетності України до теракту в "Крокусі": Путін - найбільше вікно для терору, коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним. ВIДЕО
Президент відреагував на заяву Путіна про "український слід" у теракті в підмосковному "Крокус сіті холі", назвавши російського диктатора "найбільшим вікном для терору".
Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення було опубліковано в телеграм-каналі глави держави.
"Дякую всім, хто працює для ліквідації наслідків російських ударів. Київ - балістика сьогодні, пошкоджені будинки, будівля Академії мистецтв. Постраждали люди - усім надано необхідну допомогу. Слава богу, в Академії не було дітей. Розбір завалів триває увесь день. Одеса і Миколаїв - після ударів по енергообʼєктах ситуація непроста, всі необхідні служби, ремонтні бригади були задіяні. Вдень знов удар по Одесі - люди були травмовані. Харків - досі особливо складно, але кожен день потроху додає енергії місту. Я вдячний усім, хто працює заради міста, усім, хто дбає про людей і допомагає ближньому. Зараз надзвичайно важливо звертати увагу на тих, хто потребує підтримки. І навіть якщо людям буває незручно просити інших про допомогу, будь ласка, зверніть увагу самі, підтримайте, не залишайте людей наодинці зі складнощами.
І ще одне. Сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою, і це знову транслювали по телебаченню. Знову звинувачує Україну. Хвора й цинічна істота. Всі в нього терористи, окрім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живиться саме він. Саме він - найбільше вікно для терору. Він та його спецслужби. І коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більше.", - сказав Зеленський.
Тільки там старий гебіст, а у нас молодий блазень.
І обидва роблять те, що вміють - один гидить та гребе все під себе, другий мавпує першого та кривляється з нього.
1. Все видео, попавшие в открытый доступ - это тщательно отфильтрованные видео.
Вы видете только то, что должны увидеть.
А увидеть вы должны четверых левых типов, на которых всё и повесят.
Что это за люди, зачем и откуда они взялись?
Формально - это люди, которые искренне думают, что имеют отношение к ИГ.
А по факту, их вели спецслужбы РФ от имени "кураторов ИГ".
Это излюбленная тактика "Эшников" по зарабатыванию звёздочек и званий:
Создай "ячейку", разоблачи "ячейку", получи профит.
Так и тут.
Скорее всего, пойманные таджики не врали про телегу и про 500.000 руб на карту МИР
И простой вопрос: кто может "рискнуть" и закинуть полмульта на карточку МИР будущему террористу?
Это же мгновенно срисуют. Тем более, что карты МИР работают только в РФ.
Ответ очевиден
Только тот, кто закидывал эти бабки в рамках "ОРМ". Под отсчёт. По команде.
2. Видео с нагрудных камер таджиков было опубликовано в ТГ "ИГ" сразу же после захвата этих типов под Брянском.
Кто поймал, тот и загрузил. В свой же канал.
3. Видео с камер Крокуса изъяты.
Все жёсткие диски с постов охраны, на которых есть четкие изображения реальных нападавших - вам никогда не покажут.
4. Все исполнители на свободе. Скорее всего в Москве. Скорее всего где-то рядом сидят на хатах. Готовятся к новым акциям.
5. Работали слаженными парами.
С учётом локации, 10-14 пар штурмовых. 2-3 пары поджигателей, человек 20 координаторы (среди мирных их должна выделять одежда, чтобы по "своим" не работать).
На улице - минимум 5 машин на "вход" и столько же на отход. Плюс 1-2 бусика, в которых было оружие и боеприпасы.
Были и свои "операторы". Также по особому одетые, чтобы избежать дружественного огня.
Отличный пример - кадр сверху, где заходят две пары.
Наивно думать, что бойцы, грамотно прикрывающие сектора, забыли посмотреть наверх.
6. Все террористы знали маршруты, знали локацию.
Многократно отрабатывали действия, проводили рекогносцировку на месте. На камерах они железно засветились по много раз.
Но где теперь эти камеры?
На место ехали группами. Без оружия. По гражданке.
Часть оружия была в Крокусе, часть в бусиках у входа. Там же и оставили.
Спецназ ждал команды и зашёл только после того, как исполнители ушли.
Исполнители знали ГДЕ И КАК надо поджигать, чтобы всё "удачно" загорелось.
У них был как минимум один "Шмель" и куча термобарических гранат, плюс бензин.
Закрытый канал связи. Оперативный штаб.
В общем, подготовили "теракт" на отлично. С привлечением "козлов отпущения" в виде мало что понимающих таджиков.
Операция имеет все признаки работы спецназа.
А что такое Спецназ и чем он отличается от не Спецназа?
Исключительным знанием территории будущей бойни.
Акция в Крокусе - это своего рода шедевр. Очень крутая работа, с привлечением лучших специалистов по этой части.
Таких даже не устраняют по завершению, ибо подобные кадры - на вес золота.
7. Кто может такое организовать? В РФ - только спецподразделения РФ. И никак иначе.
Причём координация шла между ведомствами. То есть, перед вами продукт "коллективного творчества".
Смысл тот же, что 1999 году. А значит, впереди ещё 3-4 подобные акции.
P.S.
Хотели привязать к Украине через прогон на счёт "окна на границе".
Тк "Россия 1" показал постанову с "Путиным". Камера снимает "из под стола", как вождю докладывают о Крокусе. Ага съёмочная группа там у него вечером случайно сидела…
Ну и сегодня путин снова приплел Украину, уже увязав с Киевом радикальных исламистов. Преступление раскрыто - по приказу путина расстреляли и сожгли две сотни гражданских россиян…в первой что ли?
А щоб у нас щезли крадії і гниди на усіх щаблях - кого має не стати?
На підконтрольних їй територіях ІДІЛ-К запровадила систему оподаткування, обкладаючи місцеве населення та підприємства податками.
Ця стратегія дозволила групі видобувати ресурси безпосередньо з громад, якими вона керувала, демонструючи певний ступінь фінансової автономії в межах конкретних операційних зон.
Доходи, отримані від місцевого оподаткування, сприяли самозабезпеченню групи.
Це зовнішнє фінансування в поєднанні зі співпрацею з особами, готовими надати ресурси, забезпечило додатковий рівень фінансової підтримки.
Більше того, участь у злочинних підприємствах, таких як торгівля людьми та контрабанда, ще більше диверсифікувала джерела фінансування ІДІЛ-К, продемонструвавши адаптивність у підтримці її діяльності.
Зеля, як і завжди, бреше
возглавляє цей терорестичний осередок.стане патрушев замість путіна і терор продовжиться.
Потрібно стерти з лиця Землі рашу раз і назавжди!
З її мавзолеями,катеринами,петрами та грозними!
Причому з цієї кватирки постійно піддуває.