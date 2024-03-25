Зеленський про звинувачення Кремля в причетності України до теракту в "Крокусі": Путін - найбільше вікно для терору, коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним. ВIДЕО

Президент відреагував на заяву Путіна про "український слід" у теракті в підмосковному "Крокус сіті холі", назвавши російського диктатора "найбільшим вікном для терору".

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозвернення було опубліковано в телеграм-каналі глави держави.

"Дякую всім, хто працює для ліквідації наслідків російських ударів. Київ - балістика сьогодні, пошкоджені будинки, будівля Академії мистецтв. Постраждали люди - усім надано необхідну допомогу. Слава богу, в Академії не було дітей. Розбір завалів триває увесь день. Одеса і Миколаїв - після ударів по енергообʼєктах ситуація непроста, всі необхідні служби, ремонтні бригади були задіяні. Вдень знов удар по Одесі - люди були травмовані. Харків - досі особливо складно, але кожен день потроху додає енергії місту. Я вдячний усім, хто працює заради міста, усім, хто дбає про людей і допомагає ближньому. Зараз надзвичайно важливо звертати увагу на тих, хто потребує підтримки. І навіть якщо людям буває незручно просити інших про допомогу, будь ласка, зверніть увагу самі, підтримайте, не залишайте людей наодинці зі складнощами.

І ще одне. Сьогодні Путін знову розмовляв сам із собою, і це знову транслювали по телебаченню. Знову звинувачує Україну. Хвора й цинічна істота. Всі в нього терористи, окрім нього самого, хоча терором уже два десятиліття живиться саме він. Саме він - найбільше вікно для терору. Він та його спецслужби. І коли його не стане, запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більше.", - сказав Зеленський.

