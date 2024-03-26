Дрон-камікадзе привозить у сховок ворожих операторів БПЛА фугасний боєприпас вагою два кілограми. ВIДЕО

Бійці 47-ї ОМБр "Магура" за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожих операторів БПЛА та їхній сховок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для знищення російських дроноводів українські бійці використали фугасний боєприпас вагою два кілограми і доставили його дроном прямісінько у підвал з окупантами. На записі видно, що від вибуху на мить піднявся дах підвалу, а потім упав та завалив усіх хто там перебував.

"Таке не часто побачиш. Ліквідація ворожих пілотів разом з їхньою позицією і обладнанням. Вони настільки розслабились, що не одягають бронежилети і шоломи. Думають, що у безпеці, якщо працюють з підвалу. Наш дрон-камікадзе з фугасом вагою у 2 кг зайшов просто у середину підвалу і здетонував. Вижити після такого неможливо", - зазначають у коментарі до відео бійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе атакує ворожий ударний безпілотник у небі над Дніпром. ВIДЕО