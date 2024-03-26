УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9982 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
18 565 11

Дрон-камікадзе привозить у сховок ворожих операторів БПЛА фугасний боєприпас вагою два кілограми. ВIДЕО

Бійці 47-ї ОМБр "Магура" за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожих операторів БПЛА та їхній сховок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для знищення російських дроноводів українські бійці використали фугасний боєприпас вагою два кілограми і доставили його дроном прямісінько у підвал з окупантами. На записі видно, що від вибуху на мить піднявся дах підвалу, а потім упав та завалив усіх хто там перебував.

"Таке не часто побачиш. Ліквідація ворожих пілотів разом з їхньою позицією і обладнанням. Вони настільки розслабились, що не одягають бронежилети і шоломи. Думають, що у безпеці, якщо працюють з підвалу. Наш дрон-камікадзе з фугасом вагою у 2 кг зайшов просто у середину підвалу і здетонував. Вижити після такого неможливо", - зазначають у коментарі до відео бійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе атакує ворожий ударний безпілотник у небі над Дніпром. ВIДЕО

Автор: 

знищення (8279) дрони (5646) 47 окрема механізована бригада (278)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Вход в пещеру надо камнем заваливать,а то саблезубый тигр придет и покусает.
показати весь коментар
26.03.2024 10:23 Відповісти
+6
Клятий тєлєграм.
показати весь коментар
26.03.2024 10:34 Відповісти
+3
уже ніхто нікуди не "полетить" - доліталися......
показати весь коментар
26.03.2024 10:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вход в пещеру надо камнем заваливать,а то саблезубый тигр придет и покусает.
показати весь коментар
26.03.2024 10:23 Відповісти
Клятий тєлєграм.
показати весь коментар
26.03.2024 10:34 Відповісти
👿👿👿
показати весь коментар
26.03.2024 10:36 Відповісти
Шо за манера - публиковать на неоткрывающемся телеграмме!!!!
показати весь коментар
26.03.2024 12:45 Відповісти
уже ніхто нікуди не "полетить" - доліталися......
показати весь коментар
26.03.2024 10:42 Відповісти
Так, а видео где?
показати весь коментар
26.03.2024 11:17 Відповісти
Дрони московитів, гадять добре на передовій…
Притула по супутнику, на зібрані ним гроші, може це підтвердити…
показати весь коментар
26.03.2024 11:31 Відповісти
Тепер у Вартандері -1
показати весь коментар
26.03.2024 11:52 Відповісти
Чудово!
показати весь коментар
26.03.2024 13:14 Відповісти
Два килограма ливера заказывали? 😁
показати весь коментар
26.03.2024 13:56 Відповісти
красівоє)
показати весь коментар
26.03.2024 16:58 Відповісти
 
 