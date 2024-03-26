Спецпідрозділи СБУ разом із Сирським виявили та затримали російського агента у лавах ЗСУ, - Малюк. ВIДЕО
Голова Служби Безпеки України Василь Малюк розповів, як разом із тодішнім командувачем ОСУВ "Хортиця" Олександром Сирським викривав у ЗСУ "кротів" та зрадників. Наприклад, спецслужби України викрили російського агента ФСБ у званні підполковника.
Про це Малюк розповів 25 березня і інтерв’ю телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
Малюк розповів, що разом із Сирським спецпідрозділи СБУ змоги відшукати російського завербованого агента у лавах ЗСУ. Ним виявився житель Волині. Він передавав російським силовикам різноманітну інформацію про українське військо. Підполковник працював не за зарплату, а за "ідею".
"Було зрозуміло, що він передає ворогові всю можливу розвідувальну інформацію, інформацію з різних інформаційних потоків України, зокрема з обмеженим доступом. Нам вдалося його виявити і затримати. Він був у званні підполковника", – розповів Малюк.
Пізніше СБУ з’ясувала, що затриманий був частиною великої агентурної мережі, представники якої працювали на ФСБ. Окрім нього, спецслужба викрила ще й підполковника Нацгвардії, який також працював в ОСУВ "Хортиця". Усі ворожі агенти були затримані та дали свідчення.
Як пояснив Малюк, здебільшого люди йдуть на співпрацю зі спецслужбами РФ через "матеріальну залежність". Окрім того, росіяни можуть погрожувати українцям, катуючи їхніх рідних у полоні, однак "одним лише "батогом" ніхто в такому разі не працює".
Раніше голова СБУ повідомив, що українські спецслужби готують нові надсекретні операції, а також дрони "Sea Baby" для активних боїв на морі.
Також у результаті спецоперації на Київщині затримано зрадника, який за вказівкою окупантів намагався влаштуватися до Національної поліції. У разі успішного зарахування на службу, він мав збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу, насамперед ті, що входять до "Гвардії наступу" МВС України.
Служба безпеки України перевершила російські спецслужби на всіх ключових напрямках діяльності. "Я б не недооцінював ворога, проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. СБУ стала воюючою спецслужбою воюючої країни", - підкреслив він.
А кто тогда в это время управял войсками?
Тобто десь у Генштабі працював цілий підполковник, який не отримував зарплатні??!!! І десь через два роки це почало викликати підозру? 😮 Цікаво, це пряма млюова Малюка, чи журналісти гумористами прикинулись? Тепер про серйозне. Невже Зєлєнскій так посистив спеціалістів, що викривати агентів змушений цілий Сирський? 🤔 А хто ж тоді виконує посадові обов'язки Головнокомандувача? Єрмак? 😲
Не у Генштабі.
Не отримував зарплатні від ФСБ.
Не через два роки.
Сирський тоді не був Головнокомандувачем.
Де в моєму тексті про якісь мої "рішення" чи висновки?
Ви відео подивилися, чи для висновків вам достатньо заголовка та власної фантазії?
можуть означати, що Сирський діяв разом з агентом, а спецпідрозділ цього агента "разом із Сирським" і викрив. Хотілося б більшої ясності, чи Сирський діяв разом з підрозділом СБУ, що виглядає, як абсврд, оскільки Сирський не є співробітникои СБУ і має багато власної роботи, чи разом з агентом ФСБ, що звучить більш притомно, але навряд чи відповідає дійсності.
"Деякі відповіді у відео:
Не у Генштабі.
Не отримував зарплатні від ФСБ.
Не через два роки.
Сирський тоді не був Головнокомандувачем."
Що у моїх відповідях некоректно?
Те що написав новинар Цензора у статті виглядає дивно та спотворює сенс уривка того інтерв'ю.
Я таки, при всій повазі, розрізняю те що написано на паркані та те що знаходиться за ним.
З часів кучми-деркачів, багато зкацапленого лайна заведено до СБУ …Для особистого їх збагачення та родичів, з посвідченням СБУ, великого патріотизму не було…
Час в Україні, «пісок зкацаплений» вимиває, залишається- золотий запас України!
