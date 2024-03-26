Спецпідрозділи СБУ разом із Сирським виявили та затримали російського агента у лавах ЗСУ, - Малюк. ВIДЕО

Голова Служби Безпеки України Василь Малюк розповів, як разом із тодішнім командувачем ОСУВ "Хортиця" Олександром Сирським викривав у ЗСУ "кротів" та зрадників. Наприклад, спецслужби України викрили російського агента ФСБ у званні підполковника.

Про це Малюк розповів 25 березня і інтерв’ю телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

Малюк розповів, що разом із Сирським спецпідрозділи СБУ змоги відшукати російського завербованого агента у лавах ЗСУ. Ним виявився житель Волині. Він передавав російським силовикам різноманітну інформацію про українське військо. Підполковник працював не за зарплату, а за "ідею".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рішення кишенькових суддів Кремля не заслуговує уваги, нас цікавить лише суд над Путлєром у Гаазі, - Малюк про заочний арешт у РФ

"Було зрозуміло, що він передає ворогові всю можливу розвідувальну інформацію, інформацію з різних інформаційних потоків України, зокрема з обмеженим доступом. Нам вдалося його виявити і затримати. Він був у званні підполковника", – розповів Малюк.

Пізніше СБУ з’ясувала, що затриманий був частиною великої агентурної мережі, представники якої працювали на ФСБ. Окрім нього, спецслужба викрила ще й підполковника Нацгвардії, який також працював в ОСУВ "Хортиця". Усі ворожі агенти були затримані та дали свідчення.

Як пояснив Малюк, здебільшого люди йдуть на співпрацю зі спецслужбами РФ через "матеріальну залежність". Окрім того, росіяни можуть погрожувати українцям, катуючи їхніх рідних у полоні, однак "одним лише "батогом" ніхто в такому разі не працює".

Також читайте: За держзраду та пособництво окупантам заочно засуджено ексміністра Табачника й ексочільника Держреєстраційної служби Ворону, - СБУ

Раніше голова СБУ повідомив, що українські спецслужби готують нові надсекретні операції, а також дрони "Sea Baby" для активних боїв на морі.

Також у результаті спецоперації на Київщині затримано зрадника, який за вказівкою окупантів намагався влаштуватися до Національної поліції. У разі успішного зарахування на службу, він мав збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу, насамперед ті, що входять до "Гвардії наступу" МВС України.

Служба безпеки України перевершила російські спецслужби на всіх ключових напрямках діяльності. "Я б не недооцінював ворога, проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. СБУ стала воюючою спецслужбою воюючої країни", - підкреслив він.

Також читайте: IT і військова контррозвідка виявили понад 1700 ворожих технічних проникнень до Сил оборони з початку повномасштабної війни, - Малюк