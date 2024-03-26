УКР
Спецпідрозділи СБУ разом із Сирським виявили та затримали російського агента у лавах ЗСУ, - Малюк. ВIДЕО

Голова Служби Безпеки України Василь Малюк розповів, як разом із тодішнім командувачем ОСУВ "Хортиця" Олександром Сирським викривав у ЗСУ "кротів" та зрадників. Наприклад, спецслужби України викрили російського агента ФСБ у званні підполковника.

Про це Малюк розповів 25 березня і інтерв’ю телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

Малюк розповів, що разом із Сирським спецпідрозділи СБУ змоги відшукати російського завербованого агента у лавах ЗСУ. Ним виявився житель Волині. Він передавав російським силовикам різноманітну інформацію про українське військо. Підполковник працював не за зарплату, а за "ідею".

"Було зрозуміло, що він передає ворогові всю можливу розвідувальну інформацію, інформацію з різних інформаційних потоків України, зокрема з обмеженим доступом. Нам вдалося його виявити і затримати. Він був у званні підполковника", – розповів Малюк.

Пізніше СБУ з’ясувала, що затриманий був частиною великої агентурної мережі, представники якої працювали на ФСБ. Окрім нього, спецслужба викрила ще й підполковника Нацгвардії, який також працював в ОСУВ "Хортиця". Усі ворожі агенти були затримані та дали свідчення.

Як пояснив Малюк, здебільшого люди йдуть на співпрацю зі спецслужбами РФ через "матеріальну залежність". Окрім того, росіяни можуть погрожувати українцям, катуючи їхніх рідних у полоні, однак "одним лише "батогом" ніхто в такому разі не працює".

Раніше голова СБУ повідомив, що українські спецслужби готують нові надсекретні операції, а також дрони "Sea Baby" для активних боїв на морі.

Також у результаті спецоперації на Київщині затримано зрадника, який за вказівкою окупантів намагався влаштуватися до Національної поліції. У разі успішного зарахування на службу, він мав збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу, насамперед ті, що входять до "Гвардії наступу" МВС України.

Служба безпеки України перевершила російські спецслужби на всіх ключових напрямках діяльності. "Я б не недооцінював ворога, проте ми їх обіграли по всіх ключових напрямках. СБУ стала воюючою спецслужбою воюючої країни", - підкреслив він.

Топ коментарі
+29
У буцигарні Червінській із величезним оперативним розвідувальним досвідом та результативними операціями на території ворога... Цим все сказано
26.03.2024 12:12 Відповісти
+23
Вах який бравий! А ОПівських кротів в оточенні президента не ловиш! Засліпило?
26.03.2024 12:10 Відповісти
+18
Сирський ловил жителя Волыни?
А кто тогда в это время управял войсками?
26.03.2024 12:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
под чутким руководством Зе, удалось зашпиёнить русака
26.03.2024 12:10 Відповісти
Вах який бравий! А ОПівських кротів в оточенні президента не ловиш! Засліпило?
26.03.2024 12:10 Відповісти
не на часі...
26.03.2024 12:13 Відповісти
Ну, так ті ж "кроти" його й призначили на цю посаду і він це чітко розуміє. Доки ті підари при владі - ніякого викриття не буде. Скоріше його приберуть, а не кротів віддадуть.
26.03.2024 12:36 Відповісти
26.03.2024 12:58 Відповісти
Засліпило,ну і шо?
26.03.2024 13:08 Відповісти
У буцигарні Червінській із величезним оперативним розвідувальним досвідом та результативними операціями на території ворога... Цим все сказано
26.03.2024 12:12 Відповісти
100пудово!
26.03.2024 12:38 Відповісти
підполковник_кріт - люська арестович ?
26.03.2024 12:12 Відповісти
люська - "полковник".... в батальйоні МОНАКО
26.03.2024 12:15 Відповісти
"Под руководством ЦК КПСС и Лично Генерального секретаря ЦК КПСС тов,Брежнева Л.И."- ничего не напоминает?
26.03.2024 12:16 Відповісти
Сирський ловил жителя Волыни?
А кто тогда в это время управял войсками?
26.03.2024 12:17 Відповісти
Тільки стопроцентна лояльність саме Гнусавому поцу є запорукою "харошей службє". Як в недалекому минулому стверджував малюк Роман Червінський є його особистим ворогом.
26.03.2024 12:19 Відповісти
Вован, який не втік, напевне. Або фого реґент Єрмак.
26.03.2024 12:22 Відповісти
😂😂😂 "Підполковник працював не за зарплату, а за "ідею". Джерело:
Тобто десь у Генштабі працював цілий підполковник, який не отримував зарплатні??!!! І десь через два роки це почало викликати підозру? 😮 Цікаво, це пряма млюова Малюка, чи журналісти гумористами прикинулись? Тепер про серйозне. Невже Зєлєнскій так посистив спеціалістів, що викривати агентів змушений цілий Сирський? 🤔 А хто ж тоді виконує посадові обов'язки Головнокомандувача? Єрмак? 😲
26.03.2024 12:21 Відповісти
Деякі відповіді у відео:
Не у Генштабі.
Не отримував зарплатні від ФСБ.
Не через два роки.
Сирський тоді не був Головнокомандувачем.
26.03.2024 12:42 Відповісти
Це Ви собі так вирішили.А написано ясно :підполковник зарплатні не отримував, бо працював за ідею. Не агент, а підполковник. Отже мова цде про зарплатню підполковника ЗЧУ, а не зарплатню аґента фсб. Це речення саме так пояснить будь-який філолог. Інша інтерпретація - це домисли, які прямого тексту не стосуються. Тепер щодо Сирського. Навіть до того, як стати Головкомом, він був керівникои Сухопутних Сил. Ви вважаєте, що ловити, чи викривати шпигунів - то завдання Командуюсого Сухопутними Силами? А чим же тоді контррозвідка займалася? Шпигувала за журналістами Бігуса, чи Порошенком?
26.03.2024 14:55 Відповісти
Я нічого "собі" не вирішував, я лише написав про те що почув з відео.
Де в моєму тексті про якісь мої "рішення" чи висновки?
Ви відео подивилися, чи для висновків вам достатньо заголовка та власної фантазії?
26.03.2024 15:14 Відповісти
Як Ви зауважили, я коментую те, що написано. Ви стверджуєте, що написане не відпрвідає відео? Я вважаю, що відповідає. Можливо Малюкв варто свої думки висловлювати менш абсурдно? 🤔 Бо якщо слухати те, що він говорить, чи тим більше читати текстову версію, то може видатись, що слова "Малюк розповів, що разом із Сирським спецпідрозділи СБУ змоги відшукати російського завербованого агента у лавах ЗСУ" . Джерело:
можуть означати, що Сирський діяв разом з агентом, а спецпідрозділ цього агента "разом із Сирським" і викрив. Хотілося б більшої ясності, чи Сирський діяв разом з підрозділом СБУ, що виглядає, як абсврд, оскільки Сирський не є співробітникои СБУ і має багато власної роботи, чи разом з агентом ФСБ, що звучить більш притомно, але навряд чи відповідає дійсності.
26.03.2024 15:36 Відповісти
"Як Ви зауважили, я коментую те, що написано" - я вам так й написав:
"Деякі відповіді у відео:
Не у Генштабі.
Не отримував зарплатні від ФСБ.
Не через два роки.
Сирський тоді не був Головнокомандувачем."

Що у моїх відповідях некоректно?
26.03.2024 15:46 Відповісти
Ні-ні, розділяти єдиний цілісний репортаж на два окремі (написано і сказано) - не чесно. Навіть полеміку весим потрібно чесно. Особливо, якщо до співрозмовника є повага. 😊
26.03.2024 16:17 Відповісти
Та я ніби чесно... сказав те що почув з відео, не більше.
Те що написав новинар Цензора у статті виглядає дивно та спотворює сенс уривка того інтерв'ю.
Я таки, при всій повазі, розрізняю те що написано на паркані та те що знаходиться за ним.
26.03.2024 17:39 Відповісти
Другий день у новинах нарізка одного інтервью службового песика ОП каналу Пінчука.

Браво!!!
26.03.2024 12:21 Відповісти
А еще я немножко шью.
26.03.2024 12:23 Відповісти
Як там заява від Лероса відносно зради зе!? Учора запитала СБУ, мовчать. Дивно,що і багаточисельні скарги проти Мар'яни також не мають наслідків.
26.03.2024 12:25 Відповісти
Це підрозділ СБУ агента виявив разом з Сирським? Тобто Сирський з агентом у зв'язці були? 😲 Нууу, по факту Сирський залишився еа волі. А що з агентом? 🤔
26.03.2024 12:27 Відповісти
Дякуємо Патріотам, які Захищають Національні інтереси України!!
З часів кучми-деркачів, багато зкацапленого лайна заведено до СБУ …Для особистого їх збагачення та родичів, з посвідченням СБУ, великого патріотизму не було…
Час в Україні, «пісок зкацаплений» вимиває, залишається- золотий запас України!
Слава Україні!
26.03.2024 12:32 Відповісти
Ну так же не можна. Сірського згадав,а президента ні--чи він був під псевдонімом? А якщо по дорослому,то це просто пусте базікання Про справи цього органу (СБУ) суспільство узнає тіьки після війни і то через кілька років А в нас ,що ні "великій" то базіка і піарщик.
26.03.2024 12:32 Відповісти
Йому про буратінку згадувати якось стрьомно, бо одразу у всіх нас одразу спливуть згадки про чотириразового уклоніста та поганенького клоуна, котрий невдало насміхався над Майданом, піарив гопніка та ображав чужу йому Україну.
26.03.2024 16:52 Відповісти
"...Окрім того, росіяни можуть погрожувати українцям, катуючи їхніх рідних у полоні..." . Хто мені підскаже де там батьки мокши сирскага живуть, спокійно живуть не маючи навіть запитань від фесебе?
26.03.2024 12:33 Відповісти
Сирський ,то мов Юлій Цезар
26.03.2024 12:51 Відповісти
Это как Мюллер и Кейтель поймали на горячем Штирлица. "Все равно отп...ся".
26.03.2024 13:04 Відповісти
"разом з Сирським"
Клава, я ху.єю!!!
26.03.2024 13:12 Відповісти
Це покрутіше кварталу:разом із Сирським знайшли і завербованого підполковника.
Респект автору за гумор.
26.03.2024 13:48 Відповісти
Перглянувши відео баканов посміхнувся та пішов надалі працювати адвокатом у Полтаві...
26.03.2024 14:46 Відповісти
ХВАЛЯТ ДРУ ДРУГА 95 КВАРТАЛ КАК ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
26.03.2024 14:56 Відповісти
якщо б СБУ співпрацювало із фбр і ЦРУ , тоді воно б ще два роки тому затримало зо три десятки рашистської агентури ,на котру було вказано
26.03.2024 15:32 Відповісти
))))
26.03.2024 15:43 Відповісти
За Баканова потягніть.
26.03.2024 15:54 Відповісти
Одні переможеньки від будЬоновців та дронів малюка, а зсу тільки відступає і здає міста. Ось така інформаційна політика бл.
26.03.2024 16:08 Відповісти
Ну, підлизнув... Видно, це у них внутрішньокорпоративний етікет такий.
26.03.2024 16:57 Відповісти
"Я и мой конь!" Вы хоть думайте, когда говорите!
26.03.2024 20:14 Відповісти
 
 