Російський солдат виклав відео десятків трупів росіян та їх спалену бронетехніку на Донбасі. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому два окупанти йдуть польовою дорогою на авдіївському напрямку та фільмують тіла ліквідованих окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в кадр камери окупанта потрапляє близько трьох десятків ліквідованих окупантів та частини тіл загарбників.
"Це одне із найсильніших відео війни, яке ніколи не покажуть ні російське ТБ, ні російські блогери. Справжній апокаліпсис для російських солдатів на Донбасі. Один із військовослужбовців ЗС РФ йде на позиції дорогою, на якій розкидані буквально десятки трупів його товаришів по службі і згоріла бронетехніка. Все це на ділянці якихось двісті метрів. Ідуть росіяни повністю зруйнованим українським селом. Знищені всі будинки, у яких колись жили мирні українці, вирувало життя. Росіяни принесли сюди тільки смерть і добрива для чорнозему. Типово російська розвага – за 200 тисяч рублів поїхати на війну в чужу країну та знімати селфі на тлі трупів своїх товаришів", - зазначає автор публікації.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І па ашмьоткам брюкаф галіфє" (с)
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bny5lj/brutal_ending_for_invaders/
Дроны-будильники: "Ваньки, проснитесь! На концерт опоздаете!"
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bnz1id/insanely_brutal_head_shot_by_fpv_drone_would_have/
Сафари на орков:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bo0xr7/ua_3rd_battalion_80th_brigade_posted_video_of_fpv/
Enjoy.
Стругадські...
край дороги
Видно руки, видно ноги,
Видно роги
Як собаку -
Видно руки, видно ноги,
Видно сраку.
Лежать пацаны - красиво !
Под линеечку, в рядок !
И главное, что не унывают...
бо в Украіні жити вони ніколи не зможуть 😡
Бьют барабаны,--
Кожу для них дают
Сами бараны.
Мясник зовет. За ним бараны сдуру
Топочут слепо, за звеном звено,
И те, с кого давно на бойне сняли шкуру,
Идут в строю с живыми заодно...
перевертнi в людскiй подобi... Це просто жах!
Цензор ауууу?