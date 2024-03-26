УКР
Російський солдат виклав відео десятків трупів росіян та їх спалену бронетехніку на Донбасі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому два окупанти йдуть польовою дорогою на авдіївському напрямку та фільмують тіла ліквідованих окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в кадр камери окупанта потрапляє близько трьох десятків ліквідованих окупантів та частини тіл загарбників.

"Це одне із найсильніших відео війни, яке ніколи не покажуть ні російське ТБ, ні російські блогери. Справжній апокаліпсис для російських солдатів на Донбасі. Один із військовослужбовців ЗС РФ йде на позиції дорогою, на якій розкидані буквально десятки трупів його товаришів по службі і згоріла бронетехніка. Все це на ділянці якихось двісті метрів. Ідуть росіяни повністю зруйнованим українським селом. Знищені всі будинки, у яких колись жили мирні українці, вирувало життя. Росіяни принесли сюди тільки смерть і добрива для чорнозему. Типово російська розвага – за 200 тисяч рублів поїхати на війну в чужу країну та знімати селфі на тлі трупів своїх товаришів", - зазначає автор публікації.

Дивіться: Розбиті голови та відірвані ноги і руки: дрони 47-ї ОМБр "розбирають" штурмову групу окупантів. ВIДЕО 18+

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Касетний боєприпас накриває дві ворожі штурмові групи на китайських гольф-карах. ВIДЕО

+25
Дякуємо ЗСУ за кожного кацапського дохляка!
показати весь коментар
26.03.2024 12:10 Відповісти
+24
йдуть кандидати назустріч кабздону.....
показати весь коментар
26.03.2024 12:10 Відповісти
+18
"А я мілого узнаю па кусочкам
І па ашмьоткам брюкаф галіфє" (с)
показати весь коментар
26.03.2024 12:06 Відповісти
Свєта,а що ти пропонуєш?
показати весь коментар
26.03.2024 12:25 Відповісти
Света, навіщо тобі жити, ти ж тільки смердиш..
показати весь коментар
26.03.2024 12:51 Відповісти
Свєта,ползі домой,водкі-нєт.
показати весь коментар
26.03.2024 12:56 Відповісти
Шо ти ниєш, кацапе, під ніком "света"? Іди це в ********** розказуй, там тебе зрозуміють та нагодують сцями!
показати весь коментар
26.03.2024 12:44 Відповісти
Свєта,а чому від тебе лаптями та щами кислими смердить?
показати весь коментар
26.03.2024 12:58 Відповісти
"А я мілого узнаю па кусочкам
І па ашмьоткам брюкаф галіфє" (с)
показати весь коментар
26.03.2024 12:06 Відповісти
Напрасно старушка ждет ладу домой…
показати весь коментар
26.03.2024 12:38 Відповісти
йдуть кандидати назустріч кабздону.....
показати весь коментар
26.03.2024 12:10 Відповісти
По пояс деревʼяні, воно коли народилось, вже мертве було..
показати весь коментар
26.03.2024 12:40 Відповісти
Дякуємо ЗСУ за кожного кацапського дохляка!
показати весь коментар
26.03.2024 12:10 Відповісти
Ці *бані чурки коли небудь закінчаться!?
показати весь коментар
26.03.2024 12:11 Відповісти
Так втрати якраз мінімум 1:5
показати весь коментар
26.03.2024 12:21 Відповісти
Йди звідси дурновата кацапка, водки немає...
показати весь коментар
26.03.2024 12:56 Відповісти
Road to Hell.
показати весь коментар
26.03.2024 12:11 Відповісти
А вот и сам процесс утилизации. Пробитая лысая черепушка дымится и кровоточит из дырок:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bny5lj/brutal_ending_for_invaders/

Дроны-будильники: "Ваньки, проснитесь! На концерт опоздаете!"
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bnz1id/insanely_brutal_head_shot_by_fpv_drone_would_have/

Сафари на орков:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bo0xr7/ua_3rd_battalion_80th_brigade_posted_video_of_fpv/

Enjoy.
показати весь коментар
26.03.2024 12:41 Відповісти
Отличные видео, Супер! Смотреть - не пересмотреть.. )
показати весь коментар
26.03.2024 15:13 Відповісти
Пікнік на обочині...
Стругадські...
показати весь коментар
26.03.2024 12:11 Відповісти
Вони вродженні психопати,всі там.Дивляться на своїх які валяються і спокійно обговорюють.
показати весь коментар
26.03.2024 12:11 Відповісти
Розляглися москалі край дороги..
показати весь коментар
26.03.2024 12:12 Відповісти
Поховали москаля
край дороги
Видно руки, видно ноги,
Видно роги
показати весь коментар
26.03.2024 12:28 Відповісти
Поховали москаля,
Як собаку -
Видно руки, видно ноги,
Видно сраку.
показати весь коментар
26.03.2024 18:07 Відповісти
Шо сказать?
Лежать пацаны - красиво !
Под линеечку, в рядок !
И главное, что не унывают...
показати весь коментар
26.03.2024 12:22 Відповісти
"Прикопали москаля край дороги,видно руки москаля,видно ноги...видно роги".
показати весь коментар
26.03.2024 12:26 Відповісти
Це в точку…
показати весь коментар
26.03.2024 12:43 Відповісти
сильно камерой крутит... мешает наслаждаться...
показати весь коментар
26.03.2024 12:26 Відповісти
Патєрь нєт, санітарніє два трі хробака, ой чєловєка.
показати весь коментар
26.03.2024 12:28 Відповісти
біосміття , абсолютно непотрібне планеті
показати весь коментар
26.03.2024 12:28 Відповісти
Себя рассматривают в недалёком будущем
показати весь коментар
26.03.2024 12:29 Відповісти
Пивыкают…
показати весь коментар
26.03.2024 12:42 Відповісти
Уроды, разрушили цветущую страну и сами сдохли!
показати весь коментар
26.03.2024 13:02 Відповісти
На рашці при перегляді відео самиці радісно труть рученята, це ж скільки днів можна буде бухати на гробові ...
показати весь коментар
26.03.2024 13:06 Відповісти
Сркськай мірок гадить в Україні…
показати весь коментар
26.03.2024 13:14 Відповісти
А вдоль дороги мертвые с косами стоят, и тишина.
показати весь коментар
26.03.2024 13:23 Відповісти
Похоже "Леопард" поработал
показати весь коментар
26.03.2024 13:28 Відповісти
Наступні кацапи ідуть дорогою смерті до пекла ,
бо в Украіні жити вони ніколи не зможуть 😡
показати весь коментар
26.03.2024 13:48 Відповісти
Сырое мясо смотрит на жареное мясо.
показати весь коментар
26.03.2024 14:10 Відповісти
...Шагают бараны в ряд,
Бьют барабаны,--
Кожу для них дают
Сами бараны.

Мясник зовет. За ним бараны сдуру
Топочут слепо, за звеном звено,
И те, с кого давно на бойне сняли шкуру,
Идут в строю с живыми заодно...
показати весь коментар
26.03.2024 14:15 Відповісти
Ви обоє дуже скоро ляжите отут обабіч дороги.
показати весь коментар
26.03.2024 14:15 Відповісти
Йдуть, серед мерців , ржуть. Животні .
показати весь коментар
26.03.2024 15:38 Відповісти
Я була в шоцi, коли той урод заржав... Вони не тварини-вони
перевертнi в людскiй подобi... Це просто жах!
показати весь коментар
26.03.2024 15:58 Відповісти
все по плану, то і ржуть ******
показати весь коментар
26.03.2024 16:54 Відповісти
На жадь, це просто сміття. Просто сміття.
показати весь коментар
26.03.2024 17:01 Відповісти
Желаем того же комментатору этого видео и всем его друзьям и начальникам. До последнего, до бункерного
показати весь коментар
26.03.2024 21:03 Відповісти
І де відео???
Цензор ауууу?
показати весь коментар
27.03.2024 00:33 Відповісти
шкода, велика несправедливість і дисгармонія, що ці оператори там же не сконали...
показати весь коментар
27.03.2024 02:17 Відповісти
В РАШЕ БУДЕТ ПРАЗНИК МНОГО ЛАДА КАЛИН....🤩
показати весь коментар
27.03.2024 10:05 Відповісти
 
 