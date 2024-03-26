Російський солдат виклав відео десятків трупів росіян та їх спалену бронетехніку на Донбасі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому два окупанти йдуть польовою дорогою на авдіївському напрямку та фільмують тіла ліквідованих окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в кадр камери окупанта потрапляє близько трьох десятків ліквідованих окупантів та частини тіл загарбників.

"Це одне із найсильніших відео війни, яке ніколи не покажуть ні російське ТБ, ні російські блогери. Справжній апокаліпсис для російських солдатів на Донбасі. Один із військовослужбовців ЗС РФ йде на позиції дорогою, на якій розкидані буквально десятки трупів його товаришів по службі і згоріла бронетехніка. Все це на ділянці якихось двісті метрів. Ідуть росіяни повністю зруйнованим українським селом. Знищені всі будинки, у яких колись жили мирні українці, вирувало життя. Росіяни принесли сюди тільки смерть і добрива для чорнозему. Типово російська розвага – за 200 тисяч рублів поїхати на війну в чужу країну та знімати селфі на тлі трупів своїх товаришів", - зазначає автор публікації.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

