Малюк про ураження російського літака А-50 у Мачулищах: СБУ відпрацювала "хірургічно". ВIДЕО

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що 26 лютого 2023 року у результаті роботи українських дронів по аеродрому "Мачулищі", що в Білорусі, остаточно було пошкоджено літак радіолокаційної розвідки А-50.

Деталі спецоперації Малюк розповів в інтерв’ю телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"У Білорусі відпрацювали аеродром у Мачулищах, російський літак А-50, який здійснював глибоку радіолокаційну розвідку. Він був відповідно диверсійно відпрацьований", - наголосив голова СБУ.

Також Малюк повідомив, що українські дрони та загалом спецпризначенці відпрацювали "хірургічно", вони назавжди вивели з ладу літак А-50 РФ.

"Ми хірургічно спрацювали по антені. Оперативний склад на своєму сленгу називає її "сковорідкою", бо вона має форму тарілки. Два наші ударні дрони завдали успішного вогневого ураження", - запевнив Малюк.

Що відомо про ураження літака А-50 у Мачулищах

26 лютого 2023 року почали надходити повідомлення, що на околицях аеродрому "Мачулищі" вранці було чути звуки вибухів. "Сьогодні починаючи з 11 ранку почала надходити інформація, що на околицях аеродрому "Мачулищі" спостерігається активність ДАІ та ВВ", - повідомляли тоді очевидці у соціальних мережах та ЗМІ.

Згодом білоруські партизани передали українським спецслужбам відеопідтвердження того, що дрони попали у літак радіолокаційної розвідки А-50 і пошкодили його. А потім самопроголошений "президент" Білорусі Лукашенко заявив про затримання "українського терориста та його спільників", які нібито причетні до підриву літака ДРЛО А-50 на аеродромі "Мачулищі".

+12
Пане Малюк, а дочекатися до нашої Перемоги нє?! Забагато тексту та деталей.
У фсби та гру рфії не дебіли, а професійні терористи із мізками, досвідом протидії та контрзаходів
Для блізіру міг би на бульбашів звалити, які діяли за вказівкою вусатого таргана.
Бойової фантазії нуль
показати весь коментар
26.03.2024 12:41 Відповісти
+11
Базіка--це той же ворог,бо він розкриває тайни боротьби. Правда "наші" базіки неперевершені ще і паірщики
показати весь коментар
26.03.2024 12:45 Відповісти
+5
Нам не треба ворогів---нам потрібно більше базікалок.
показати весь коментар
26.03.2024 12:59 Відповісти
Головне, кінцевий результат для Захисників України!
Меньше орки знають, більше отримають 200х…
показати весь коментар
26.03.2024 12:37 Відповісти
Пане Малюк, а дочекатися до нашої Перемоги нє?! Забагато тексту та деталей.
У фсби та гру рфії не дебіли, а професійні терористи із мізками, досвідом протидії та контрзаходів
Для блізіру міг би на бульбашів звалити, які діяли за вказівкою вусатого таргана.
Бойової фантазії нуль
показати весь коментар
26.03.2024 12:41 Відповісти
Почитайте комменты на Цензоре - у маларосов и хахлов сплошная зрада, с утра до вечера. Малюк дал понять, что не все так муторно, что есть люди, которые работают, есть кое-какие успехи, есть надежда. Что в этом плохого? Это ж не беспочвенный 3.14здеж на марафоне, это известный, доказанный факт.Или вы думаете, что кацап до сих пор не разобрался, что случилось с его самолетом?
показати весь коментар
26.03.2024 16:33 Відповісти
Я прихильник філософії ЦРУ - no comments, that`s not us
показати весь коментар
26.03.2024 16:39 Відповісти
Кацапів необхідно виносити не хірургічно, а так щоб вата висіла на деревах в радіусі кілометрів два.
показати весь коментар
26.03.2024 12:44 Відповісти
Базіка--це той же ворог,бо він розкриває тайни боротьби. Правда "наші" базіки неперевершені ще і паірщики
показати весь коментар
26.03.2024 12:45 Відповісти
Піар, це фішка Зебога. Якщо ти хороший піарщик, то профеналізм тільки обуза. Розумні не в фаворі у дєрьмаків.
показати весь коментар
26.03.2024 12:50 Відповісти
Лави Люсі Абдристовіч недають покою багатьом, ще Баканов усюди з інтерв'ю.... от й не втримався чолов'яга.
показати весь коментар
26.03.2024 13:36 Відповісти
Іл-76 старе радянське корито, стоїть набундючене: "Я номер 43, я взагалі А-50, а ви сміття !"
І дрончик такий: "Доброго ранку вам з України, та-к, де тут у нас центроплан ?"
показати весь коментар
26.03.2024 12:54 Відповісти
С территории Беларуси уже столько ракет прилетело, что могли бы помолчать.
Скажите спасибо за украинскую доброту.
показати весь коментар
26.03.2024 14:14 Відповісти
А про сухопутные войска, которые вторглись на территорию Украины и облучились в Рыжем лесу
тоже было официальное заявление ? А объявление войны тоже было ?
Вы там драников не переели, сябры ?
показати весь коментар
26.03.2024 14:24 Відповісти
Какая Украине разница чьи солдаты ?
ЭТО АГРЕССОРЫ И ОККУПАНТЫ !
Нападение с территории Беларуси.
показати весь коментар
26.03.2024 14:41 Відповісти
В Беларуси нет официальных лиц - ваш "президент" нелегитимен.
Властная вертикаль незаконна.
В Гааге вам всё объяснят.
показати весь коментар
26.03.2024 14:42 Відповісти
Молодец. Дайте ему орден, лучше два.
показати весь коментар
26.03.2024 12:55 Відповісти
Нам не треба ворогів---нам потрібно більше базікалок.
показати весь коментар
26.03.2024 12:59 Відповісти
Де він сказав,що це робота СБУ? Ніде.
Лише натяками,ніби це робота його служби.
А може ССО? Ось про цих героїв і мовчать.
показати весь коментар
26.03.2024 13:03 Відповісти
Можливо хтось бачив звернення сестри затриманого в Білорусії хлопака, що говорить про свою причетність до знищення цього літака, і що Україна не приймає жодних мір, щоб витягти його з полону....
показати весь коментар
26.03.2024 14:05 Відповісти
Рішення по полону,про обмін,приймає ермак.
Касапських агентів він виводить з полону через обмін на солдатів,не забуваючи про піар,а ось укр.агентів-не так.
показати весь коментар
26.03.2024 14:16 Відповісти
От не розумію. Ми воюємо чи відсоки знімаємо. Не пам'ятаю, щоб в Ізраїлі, чи ще десь. Спецслужби так часто давали інтерв'ю. Шоу якесь.
показати весь коментар
26.03.2024 13:09 Відповісти
26 лютого 2023р. А я вже зрадів, що свіжачок.
показати весь коментар
26.03.2024 13:20 Відповісти
сегодня Нептуном корабль завалили
показати весь коментар
26.03.2024 13:33 Відповісти
Завалили чи пошкодили?
показати весь коментар
26.03.2024 15:13 Відповісти
Примитивный пиар для дилетантов. Ещё год назад удивлялся этой акцией, ведь можно было сесть рядом, на крыло, где бак с керосином, специалисты бы подсказали где, и тогда бы сгорел весь самолёт
показати весь коментар
26.03.2024 14:10 Відповісти
Знаєте, я рідкісна прихильниця Порошенко.
Для мене Петро Олексійович самий кращій президент.
Вчора бачу скрізь малюк. До цього буданов.
При Порошенко я навіть не знала хто керує розвідкою. Не пам'ятала хто був главою СБУ. Хто був главою ап.
Пам'ятаю щоденні мітинги, пам'ятаю Саакашвілі, пам'ятаю як кидали в Президента свинками, пам'ятаю 1+1 і інші гидотні канали. Пам'ятаю Білецького і Тягнибока, юльку і проче гімно. Але не пам'ятаю тих, кого треба було пам'ятати. Бо не вилазили.
Зараз все в розвинутому вигляді.
І всі структури: навивпередки хто що зробив. Це жах.
Невже наші хлопці і дівчата і мирне населення гине за це все шоу зелене?
Скільки ще треба терпіти?
Чи може путін нападе?
показати весь коментар
26.03.2024 14:12 Відповісти
Додам.
Питаю у зеприхильників, які вже верещать, що не голосували за зе, чи можуть вони згадати хто в нас був в структурах: ні не пам'ятають.
Якось у всіх пам'ять відшибло про все зло, яке робилось при Порошенко.
І Порошенко з'ясовується був непоганий)))
показати весь коментар
26.03.2024 14:16 Відповісти
"Голосуйте чи за Порошенка чи за Тимошенко,слуга народу-найгірший варіант"-попереджав Л.Данилюк і був правий на всі сто ще тоді.Подальші події лише підтвердили то.
показати весь коментар
26.03.2024 14:30 Відповісти
Олександр Данилюк,претендент на виборах президента в 2019.
показати весь коментар
26.03.2024 16:33 Відповісти
"Оперативний склад на своєму сленгу називає її "сковорідкою", бо вона має форму тарілки." Джерело:

показати весь коментар
26.03.2024 14:18 Відповісти
26 березня 2024 року український великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", захоплений російськими окупантами у 2014 році, був уражений українською протикорабельною ракетою "Нептун".
Після взяття в полон Костянтин Ольшанський 9 років простояв у Севастопольській бухті:

"Його розібрали на запчастини. Мене просто пограбували. А на 10-му році війни зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі проекту 775».

Після цього капцапи вирішили відновити корабль.Ну що вiдновили уроди?
показати весь коментар
26.03.2024 14:34 Відповісти
для чого Малюк та Буданов хизуються ?

хіба їхня справа піднімати бойовий дух своїх та знищувати бойовий дух чужих ?

ну несолідно якось

ні щоб сказати : ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати ваш незаперечний факт - і всьо
показати весь коментар
26.03.2024 14:59 Відповісти
Зараз у в'язниці бульбашів сидить наша людина, яка зробила цю диверсію. Її на жаль, ніхто не визволяє. Було відео з його матір'ю
показати весь коментар
26.03.2024 20:07 Відповісти
Цей Малюк великий інтелектуал і трєпло, все як ведеться у Зе владі 😄
показати весь коментар
26.03.2024 20:18 Відповісти
 
 