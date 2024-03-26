Малюк про ураження російського літака А-50 у Мачулищах: СБУ відпрацювала "хірургічно". ВIДЕО
Очільник Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що 26 лютого 2023 року у результаті роботи українських дронів по аеродрому "Мачулищі", що в Білорусі, остаточно було пошкоджено літак радіолокаційної розвідки А-50.
Деталі спецоперації Малюк розповів в інтерв’ю телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"У Білорусі відпрацювали аеродром у Мачулищах, російський літак А-50, який здійснював глибоку радіолокаційну розвідку. Він був відповідно диверсійно відпрацьований", - наголосив голова СБУ.
Також Малюк повідомив, що українські дрони та загалом спецпризначенці відпрацювали "хірургічно", вони назавжди вивели з ладу літак А-50 РФ.
"Ми хірургічно спрацювали по антені. Оперативний склад на своєму сленгу називає її "сковорідкою", бо вона має форму тарілки. Два наші ударні дрони завдали успішного вогневого ураження", - запевнив Малюк.
Що відомо про ураження літака А-50 у Мачулищах
26 лютого 2023 року почали надходити повідомлення, що на околицях аеродрому "Мачулищі" вранці було чути звуки вибухів. "Сьогодні починаючи з 11 ранку почала надходити інформація, що на околицях аеродрому "Мачулищі" спостерігається активність ДАІ та ВВ", - повідомляли тоді очевидці у соціальних мережах та ЗМІ.
Згодом білоруські партизани передали українським спецслужбам відеопідтвердження того, що дрони попали у літак радіолокаційної розвідки А-50 і пошкодили його. А потім самопроголошений "президент" Білорусі Лукашенко заявив про затримання "українського терориста та його спільників", які нібито причетні до підриву літака ДРЛО А-50 на аеродромі "Мачулищі".
Меньше орки знають, більше отримають 200х…
У фсби та гру рфії не дебіли, а професійні терористи із мізками, досвідом протидії та контрзаходів
Для блізіру міг би на бульбашів звалити, які діяли за вказівкою вусатого таргана.
Бойової фантазії нуль
І дрончик такий: "Доброго ранку вам з України, та-к, де тут у нас центроплан ?"
Скажите спасибо за украинскую доброту.
тоже было официальное заявление ? А объявление войны тоже было ?
Вы там драников не переели, сябры ?
ЭТО АГРЕССОРЫ И ОККУПАНТЫ !
Нападение с территории Беларуси.
Властная вертикаль незаконна.
В Гааге вам всё объяснят.
Лише натяками,ніби це робота його служби.
А може ССО? Ось про цих героїв і мовчать.
Касапських агентів він виводить з полону через обмін на солдатів,не забуваючи про піар,а ось укр.агентів-не так.
Для мене Петро Олексійович самий кращій президент.
Вчора бачу скрізь малюк. До цього буданов.
При Порошенко я навіть не знала хто керує розвідкою. Не пам'ятала хто був главою СБУ. Хто був главою ап.
Пам'ятаю щоденні мітинги, пам'ятаю Саакашвілі, пам'ятаю як кидали в Президента свинками, пам'ятаю 1+1 і інші гидотні канали. Пам'ятаю Білецького і Тягнибока, юльку і проче гімно. Але не пам'ятаю тих, кого треба було пам'ятати. Бо не вилазили.
Зараз все в розвинутому вигляді.
І всі структури: навивпередки хто що зробив. Це жах.
Невже наші хлопці і дівчата і мирне населення гине за це все шоу зелене?
Скільки ще треба терпіти?
Чи може путін нападе?
Питаю у зеприхильників, які вже верещать, що не голосували за зе, чи можуть вони згадати хто в нас був в структурах: ні не пам'ятають.
Якось у всіх пам'ять відшибло про все зло, яке робилось при Порошенко.
І Порошенко з'ясовується був непоганий)))
Після взяття в полон Костянтин Ольшанський 9 років простояв у Севастопольській бухті:
"Його розібрали на запчастини. Мене просто пограбували. А на 10-му році війни зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі проекту 775».
Після цього капцапи вирішили відновити корабль.Ну що вiдновили уроди?
хіба їхня справа піднімати бойовий дух своїх та знищувати бойовий дух чужих ?
ну несолідно якось
ні щоб сказати : ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати ваш незаперечний факт - і всьо