Малюк про ураження російського літака А-50 у Мачулищах: СБУ відпрацювала "хірургічно". ВIДЕО

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що 26 лютого 2023 року у результаті роботи українських дронів по аеродрому "Мачулищі", що в Білорусі, остаточно було пошкоджено літак радіолокаційної розвідки А-50.

Деталі спецоперації Малюк розповів в інтерв’ю телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"У Білорусі відпрацювали аеродром у Мачулищах, російський літак А-50, який здійснював глибоку радіолокаційну розвідку. Він був відповідно диверсійно відпрацьований", - наголосив голова СБУ.

Читайте також: Рішення кишенькових суддів Кремля не заслуговує уваги, нас цікавить лише суд над Путлєром у Гаазі, - Малюк про заочний арешт у РФ

Також Малюк повідомив, що українські дрони та загалом спецпризначенці відпрацювали "хірургічно", вони назавжди вивели з ладу літак А-50 РФ.

"Ми хірургічно спрацювали по антені. Оперативний склад на своєму сленгу називає її "сковорідкою", бо вона має форму тарілки. Два наші ударні дрони завдали успішного вогневого ураження", - запевнив Малюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Псевдоперемога Путіна на "виборах" - це чергові томи в матеріалах злочинів, скоєних РФ, - Малюк

Що відомо про ураження літака А-50 у Мачулищах

26 лютого 2023 року почали надходити повідомлення, що на околицях аеродрому "Мачулищі" вранці було чути звуки вибухів. "Сьогодні починаючи з 11 ранку почала надходити інформація, що на околицях аеродрому "Мачулищі" спостерігається активність ДАІ та ВВ", - повідомляли тоді очевидці у соціальних мережах та ЗМІ.

Згодом білоруські партизани передали українським спецслужбам відеопідтвердження того, що дрони попали у літак радіолокаційної розвідки А-50 і пошкодили його. А потім самопроголошений "президент" Білорусі Лукашенко заявив про затримання "українського терориста та його спільників", які нібито причетні до підриву літака ДРЛО А-50 на аеродромі "Мачулищі".

Також читайте: Спецпідрозділи СБУ разом із Сирським виявили та затримали російського агента у лавах ЗСУ, - Малюк. ВIДЕО