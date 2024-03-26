УКР
Аеророзвідники підрозділу "Shadow" добивають три пошкоджені ворожі танки на полі бою поблизу Тоненького на Донеччині. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "Shadow" добили три ворожі пошкоджені танки на полі бою поблизу Тоненького на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бойової роботи операторів дронів опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідники 100-ї бригади тероборони знищили ворожий танк Т-80. ВIДЕО

армія рф (18773) танк (2126) знищення (8279)
Опалювальний сезон для сруськага міра прутіна…
Слава Україні та її Захисникам !
26.03.2024 13:25 Відповісти
Установили противоминные катки на танки, ссуки.
26.03.2024 13:32 Відповісти
У кацапів на танчиках новий гаджет - протимінні катки.
Треба і нам щось таке робити. З мангалів вже поржали...
26.03.2024 13:32 Відповісти
да и песня в тему
26.03.2024 14:10 Відповісти
 
 