Аеророзвідники підрозділу "Shadow" добивають три пошкоджені ворожі танки на полі бою поблизу Тоненького на Донеччині. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу "Shadow" добили три ворожі пошкоджені танки на полі бою поблизу Тоненького на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бойової роботи операторів дронів опублікований у соцмережах.
Слава Україні та її Захисникам !
Треба і нам щось таке робити. З мангалів вже поржали...