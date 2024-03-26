УКР
4 621 6

На честь десятиріччя Нацгвардії аеророзвідка бригади "Хартія" встановила прапор України над позиціями РФ. ВIДЕО

Аеророзвідники бригади НГУ "Хартія" за допомогою дрона встановили прапор України на опорі високовольтної лінії над позиціями окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зухвалу операцію зі встановлення прапора воїни-нацгвардійці влаштували на честь 10-ї річниці створення Національної гвардії України, яка святкується сьогодні.

прапор (503) Національна гвардія (1647) дрони (5646)
Ура, ура...
26.03.2024 13:54 Відповісти
Чем богаты...
26.03.2024 13:59 Відповісти
Добре хоч бійців не відправили на таку показуху.
26.03.2024 14:00 Відповісти
Шоб кацапи його зняли і сраку їм підтерли? Нахєра символ держави за допомогою дрону передавати в руки ворога?
26.03.2024 16:18 Відповісти
Если туда прилетел дрон со скидом, то почему бы туда не прилететь камикадзе, если кто-то захочет залезть на эту опору? Если там реально позиции, то их вероятно мониторят постоянно.
03.04.2024 17:59 Відповісти
Установили магнит немного не правильно, нужно было ставить на самый верх горизонтально, чтобы снайпер не смог его достать.
03.04.2024 18:04 Відповісти
 
 