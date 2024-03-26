На честь десятиріччя Нацгвардії аеророзвідка бригади "Хартія" встановила прапор України над позиціями РФ. ВIДЕО
Аеророзвідники бригади НГУ "Хартія" за допомогою дрона встановили прапор України на опорі високовольтної лінії над позиціями окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зухвалу операцію зі встановлення прапора воїни-нацгвардійці влаштували на честь 10-ї річниці створення Національної гвардії України, яка святкується сьогодні.
